OTS: TTE Strategy / TTE Strategy expandiert in die Golfregion und eröffnet ...

TTE Strategy expandiert in die Golfregion und eröffnet Büro in Dubai

Hamburg/Dubai (ots) - TTE Strategy eröffnet sein erstes Büro außerhalb Europas

in Dubai und erweitert damit seine Präsenz in der Golfregion. Die

Boutique-Strategieberatung stärkt dadurch ihre Zusammenarbeit mit

Familienunternehmen, privaten Unternehmensgruppen und industriellen Marktführern

im GCC.

Die VAE und benachbarte Golfstaaten erleben eine Phase tiefgreifender

Transformation. Diversifizierungsstrategien, industrielle Aufbauprogramme,

Innovation im Gesundheitswesen und MedTech, Logistikinvestitionen sowie

langfristige Talententwicklung prägen die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Der

Finanzsektor unterstützt diesen Wandel und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

privater Unternehmen.

"Die Golfregion passt hervorragend zu TTE Strategy", sagt Gründer und Managing

Partner Lars Linnekogel. "Führungsteams denken in transformativen Horizonten -

und setzen mit hoher Geschwindigkeit um. Unser Co-Creation-Ansatz schafft

strategische Klarheit, Alignment und Ownership und macht Ambitionen umsetzbar."

Co-Creation und Umsetzungskompetenz

TTE Strategy arbeitet direkt mit Führungsteams und Organisationen.

Strategieentwicklung und Umsetzung werden gemeinsam gestaltet, Entscheidungen

beschleunigt und interne Fähigkeiten gestärkt. Dies ist besonders relevant für

Familienunternehmen, private Unternehmensgruppen und industrielle Champions, bei

denen Geschwindigkeit, Ownership und Alignment entscheidend sind.

Ausrichtung an regionalen Prioritäten

TTE Strategy ist in Branchen tätig, die für die regionale Transformation zentral

sind - darunter MedTech, Industrials & Technology, Prozessindustrien (z. B.

Chemie und Verpackung), Transport sowie Financial Services als Enabler.

Programme wie die UAE Vision 2031 unterstreichen Prioritäten wie Innovation,

Talent, industrielle Kapazitäten und nachhaltiges Wachstum.

"Dubai ist unser Anker für die Golfregion", ergänzt Linnekogel. "Wir wollen

Transformation unterstützen, indem wir Führungsteams und Talente befähigen, ihre

Ziele mit Klarheit und organisatorischer Stärke umzusetzen."

Über TTE Strategy

TTE Strategy ist eine internationale Strategie- und Transformationsberatung mit

Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen begleitet Organisationen von der

Strategieentwicklung bis zur Umsetzung und verbindet strategische Klarheit,

konsequente Implementierung und organisatorisches Ownership. TTE Strategy

beschäftigt über 50 Mitarbeitende, verzeichnet über 40 Prozent Wachstum im Jahr

2025 und wurde bereits zum dritten Mal mit dem Hidden Champion Award in der

Kategorie "Strategie" ausgezeichnet. Neben Dubai verfügt TTE Strategy über Büros

in Hamburg, München, Stuttgart, Zürich und Wien.

