OTS: TÜV NORD GROUP / Bilanz 2025: TÜV NORD GROUP treibt Wachstum in ...

Bilanz 2025: TÜV NORD GROUP treibt Wachstum in sicherheitsrelevanten

Märkten voran (FOTO)

Hannover (ots) -

- TÜV NORD GROUP erhöht den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 6,0 Prozent auf

1,795 Mrd. Euro

- Das Ergebnis (EBIT) steigt ggü. 2024 um 5 Mio. Euro auf 94,8 Mio. Euro, die

EBIT-Rendite beträgt wie im Vorjahr 5,3 Prozent

- Die Inlands-Rendite wird durch die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland

und steigende Kosten belastet

- Die Geschäftsentwicklung im Ausland verläuft stabil, Umsatzwachstum und

Rendite liegen auf hohem Niveau

- Die Zahl der Mitarbeitenden beträgt insgesamt 15.781 (Stichtag: 31. Dezember

2025), ein Anstieg ggü. Vorjahr um 344 (davon 127 im Inland)

- Ausblick: TÜV NORD GROUP treibt die Sicherheit kritischer Infrastrukturen

(KRITIS), erhöhte Cybersecurity und den Schutz persönlicher Daten gezielt

weiter voran

- Angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten beschleunigt die TÜV

NORD GROUP die Transformation zur flexiblen, resilienten Organisation durch

Digitalisierung , interne Effizienzprogramme und gezielte Investitionen

Geopolitische Spannungen, hybride Bedrohungen und technologische Umbrüche wie

künstliche Intelligenz (KI) verändern die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und

Gesellschaft grundlegend. "Diese neue Realität stellt auch die TÜV NORD GROUP

vor erweiterte Aufgaben, die wir tatkräftig angehen", stellte der

Vorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp bei der Jahrespressekonferenz in Hannover

heraus: "Unternehmen müssen ihre Strukturen an sicherheitsrelevante

Anforderungen anpassen. Mit unserer technischen Expertise stärken unsere

Expertinnen und Experten bereits heute weltweit die Sicherheit und Resilienz

zentraler Infrastrukturen und industrieller Systeme."

Mit der europäischen NIS2-Richtlinie unterliegen rund 30.000 Unternehmen in

Deutschland erweiterten Berichtspflichten. Parallel schafft das vor wenigen

Wochen in Kraft getretene KRITIS-Dachgesetz einen neuen Rahmen für den Schutz

kritischer Infrastrukturen. Besonders betroffen sind zentrale Bereiche wie

Energie- und Wasserversorgung, IT- und Kommunikationsnetze, Logistik und Verkehr

sowie Industrieanlagen und Rechenzentren.

Dirk Stenkamp: "Der Stromausfall zum Jahreswechsel in Berlin nach einer

gezielten Attacke hat gezeigt, wie verwundbar kritische Infrastrukturen sind.

Solche Vorfälle unterstreichen, dass es dringend geboten ist,

Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu überprüfen und Systeme unter Beachtung

des Datenschutzes widerstandsfähiger zu machen. Mit unserer breiten technischen

Expertise werden Risiken frühzeitig erkannt und die Resilienz zentraler

Infrastrukturen nachhaltig gestärkt, z. B. in Rechenzentren, bei

Energieversorgern oder in Krankenhäusern. Diese Aufgaben werden zunehmend zu

Schwerpunkten unserer Tätigkeiten in den kommenden Jahren."

57 Prozent der Befragten einer Forsa-Umfrage im Auftrag der TÜV NORD GROUP

("Kritische Infrastruktur aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher",

bundesweit 1.005 Teilnehmende, Zeitraum: 20.-27. März 2026) heben die zentrale

Rolle unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsorganisationen bei der Überwachung

und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen

hervor. Die Befragten verbinden mit TÜV NORD Objektivität und die Fähigkeit,

Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren - Kompetenzen, die sie weder den

KRITIS-Unternehmen selbst noch staatlichen Stellen in gleichem Maße zuschreiben.

Unabhängigen Prüforganisationen wird damit eine bedeutende Funktion bei der

Sicherstellung und Einhaltung von Standards in kritischen Infrastrukturen

zugeschrieben.

Mit Blick auf andauernde globale Spannungen und Konflikte sagte Dirk Stenkamp,

der im Juni 2026 auch den Vorsitz des TÜV-Verbandes in Berlin übernehmen wird,

dass die TÜV-Unternehmen bereits heute in sicherheits- und resilienzrelevanten

Feldern aktiv seien. Für TÜV NORD nannte er beispielhaft die Prüfung und

Zertifizierung von Drohnen, Audits in Zulieferunternehmen der

Verteidigungsindustrie sowie die Bewertung der militärischen Belastbarkeit von

Straßen, Brücken und Schienen. Mit Kerndienstleistungen wie Materialprüfung und

Zertifizierung und ihrer internationalen Aufstellung seien Prüfunternehmen wie

TÜV NORD grundsätzlich in der Lage, die zunehmend großvolumigen und komplexen

Beschaffungsprozesse im Militärsektor wirksam zu entlasten und zu beschleunigen.

Im Berichtsjahr 2025 hat der Konzern seinen Umsatz auf 1,795 Mrd. Euro

gesteigert (Vorjahr: 1,694 Mrd. Euro). Das EBIT wuchs um fünf auf 94,8 Mio.

Euro. Die Umsatzrendite blieb mit 5,3 Prozent stabil. Finanzvorstand Jürgen

Himmelsbach: "Besonders international erleben wir eine dynamische Entwicklung,

von der das gesamte Unternehmen profitiert. Ein Ausgleich der Kostensteigerungen

im Inland ist nur begrenzt möglich, da oftmals gesetzliche Gebührenvorgaben

bestehen und Kunden ihrerseits selbst unter wirtschaftlichem Druck stehen. Zur

Kompensation dieses bereits seit mehreren Jahren rezessiven Marktumfeldes haben

wir interne Effizienzprogramme aufgelegt, um Ausgaben noch weiter zu reduzieren.

Gleichzeitig beschleunigen wir digitale Prozesse, den Einsatz künstlicher

Intelligenz und investieren gezielt in Bereiche, in denen Sicherheit und

gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen, wie zum Beispiel KRITIS und

Cybersecurity." Himmelsbach hob die Akquisition der weltweit tätigen

EPI-Gesellschaften mit Hauptsitz in Singapur hervor. Die TÜV NORD GROUP

etabliert sich damit als ein internationaler Marktführer für Audit-,

Zertifizierungs- und Schulungsdienstleistungen für Rechenzentren.

Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend hat die TÜV NORD GROUP im

Berichtsjahr die Zahl ihrer Mitarbeitenden weltweit auf 15.781 (nach Köpfen)

steigern können. "Gerade in einem herausfordernden Umfeld ist dieses Wachstum

für uns alles andere als selbstverständlich", sagte Jürgen Himmelsbach. "Dies

zeigt, welches Vertrauen uns entgegengebracht wird und wie stark unser hoher

Qualitätsanspruch wirkt." Alle Business Units treiben Innovations- und

Digitalisierungsprojekte voran, um neue, insbesondere KI-basierte

Dienstleistungen aufzubauen. Für diese Projekte werden weiterhin qualifizierte

und motivierte Mitarbeitende aus vielen Kompetenzfeldern benötigt.

Für das laufende Jahr erwartet die TÜV NORD GROUP eine anhaltend rege Nachfrage

nach unabhängigen Prüf- und Sicherheitsleistungen, insbesondere in den

Wachstumsbereichen Defense und Resilienz. Dirk Stenkamp: "Sicherheit ist die

Voraussetzung für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, staatliche

Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Stabilität. Unser Anspruch ist es,

diese Sicherheit messbar, prüfbar und belastbar zu machen, als unabhängiger

Partner von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft."

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Sven Ulbrich

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