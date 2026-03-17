OTS: UmweltBank AG / Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ...

Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ermöglicht

Privatkunden der Triodos Bank N.V. Deutschland Fortführung ihrer

nachhaltigen Bankgeschäfte

Nürnberg (ots) - Die Triodos Bank N.V. Deutschland unterstützt ihre Kundinnen

und Kunden bei einem Wechsel zur UmweltBank AG. Nachdem die Triodos Bank

angekündigt hatte, ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 einzustellen, hat sie nun

eine Kooperation mit der UmweltBank geschlossen. Die Zusammenarbeit der beiden

Finanzinstitute zielt darauf ab, den Kunden der Triodos Bank Deutschland eine

attraktive Perspektive für ihre Bankgeschäfte aufzuzeigen. Diese können ihre

nachhaltigen Bankgeschäfte bei der UmweltBank fortführen und profitieren von

einem umfangreichen Produktangebot, persönlichem Kundenservice und attraktiven

Konditionen.

"Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserem Kerngeschäft

verankert. Diese Haltung bewahren wir, auch wenn wir den deutschen Markt

verlassen", sagt Dennis Schwarzer, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V.

Deutschland und ergänzt: "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden eine

Alternative aufzeigen, mit der sie ihr Geld weiterhin wirkungsvoll für

gesellschaftlichen und ökologischen Wandel einsetzen können. Mit der UmweltBank

haben wir eine Partnerin gefunden, die unsere Werte teilt."

"Wir freuen uns sehr, den bisherigen Kundinnen und Kunden der Triodos Bank

Deutschland eine neue nachhaltige Heimat für ihr Geld anbieten zu können. Bei

der UmweltBank erwartet sie ein attraktives Produktportfolio - von Tagesgeld

über Girokonto bis hin zu Fonds sowie ETFs. Und das zu attraktiven Konditionen.

Wir laden alle Triodos-Kunden herzlich ein, die UmweltBank kennenzulernen und

gemeinsam mit uns Geld für eine lebenswerte Welt einzusetzen", kommentiert

Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.

Weitere Informationen:

www.umweltbank.de/triodos

(https://www.zimpel-online.de/api/mailings/1022566/umweltbank.de/triodos)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf

weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird

zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6236920

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808