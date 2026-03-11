OTS: UmweltBank AG / Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit ...

Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit Startprämie (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro,

weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserte

Konditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einer

Spende an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.

Das UmweltGiro steht für digitales, faires und nachhaltiges Banking und

unterstreicht den Anspruch der UmweltBank, ökologische Verantwortung mit

zeitgemäßer Finanzdienstleistung zu verbinden. Daher entfallen in den ersten

zwölf Monaten nach Kontoeröffnung die Kontoführungsgebühren. Zusätzlich erhalten

Kundinnen und Kunden bei Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte aus Holz

für ein Jahr kostenfrei. Zudem ist eine girocard inklusive - bis Ende 2026

ebenfalls ohne Gebühren. Bargeldabhebungen in Euro sind am Geldautomaten mit der

Kreditkarte jetzt im Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos und unbegrenzt oft

möglich. Die Auszahlung von Bargeld wird darüber hinaus im deutschen

Einzelhandel angeboten und ist mit beiden Karten gebührenfrei.

Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist die Kooperation mit dem NABU:

Nach Kontoeröffnung stellt die UmweltBank eine Startprämie von insgesamt 150

Euro bereit: 100 Euro werden an die Kundin oder den Kunden ausgezahlt, 50 Euro

spendet die Bank an den NABU für Projekte zur Renaturierung von Flüssen. Damit

verbindet das UmweltGiro moderne Bankdienstleistungen mit einem konkreten

Beitrag zum Natur- und Artenschutz.

Das Girokonto bietet die Möglichkeit, mit der UmweltBanking App mobil zu

bezahlen. Dafür kann die Kreditkarte digitalisiert oder die digitale girocard

genutzt werden. Dabei gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie beim

Bezahlen mit den physischen Karten. Mit dem mobilen Bezahlen über die digitale

girocard bietet die UmweltBank zudem eine voll integrierte Bezahllösung in ihrer

App an - unabhängig von globalen Tech-Giganten. Die neue Kartenfunktion läuft

komplett im lokalen Zahlungsverkehrssystem, sodass keine Übermittlungen an

internationale Softwareanbieter stattfinden. Die UmweltBank ist damit -

gemeinsam mit vielen VR-Banken - Vorreiterin für digitale Souveränität im

deutschen Bankenmarkt.

"Wir haben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden umgesetzt und unser

Girokonto weiterentwickelt. So machen wir nachhaltiges Banking noch

attraktiver", so Marion Bernhard-Tischler, Produktmanagerin bei der UmweltBank.

Alle Informationen und Kosten für das nachhaltige Girokonto der UmweltBank sowie

die Teilnahmebedingungen für die Startprämie stehen auf folgender Webseite zur

Verfügung: http://www.umweltbank.de/girokonto

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

