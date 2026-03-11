UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
|
11.03.2026 11:01:39
OTS: UmweltBank AG / Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit ...
Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit Startprämie (FOTO)
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat ihr nachhaltiges Girokonto, das UmweltGiro,
weiterentwickelt: Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden verbesserte
Konditionen sowie 150 Euro Startprämie, bestehend aus Startguthaben und einer
Spende an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.
Das UmweltGiro steht für digitales, faires und nachhaltiges Banking und
unterstreicht den Anspruch der UmweltBank, ökologische Verantwortung mit
zeitgemäßer Finanzdienstleistung zu verbinden. Daher entfallen in den ersten
zwölf Monaten nach Kontoeröffnung die Kontoführungsgebühren. Zusätzlich erhalten
Kundinnen und Kunden bei Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte aus Holz
für ein Jahr kostenfrei. Zudem ist eine girocard inklusive - bis Ende 2026
ebenfalls ohne Gebühren. Bargeldabhebungen in Euro sind am Geldautomaten mit der
Kreditkarte jetzt im Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos und unbegrenzt oft
möglich. Die Auszahlung von Bargeld wird darüber hinaus im deutschen
Einzelhandel angeboten und ist mit beiden Karten gebührenfrei.
Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist die Kooperation mit dem NABU:
Nach Kontoeröffnung stellt die UmweltBank eine Startprämie von insgesamt 150
Euro bereit: 100 Euro werden an die Kundin oder den Kunden ausgezahlt, 50 Euro
spendet die Bank an den NABU für Projekte zur Renaturierung von Flüssen. Damit
verbindet das UmweltGiro moderne Bankdienstleistungen mit einem konkreten
Beitrag zum Natur- und Artenschutz.
Das Girokonto bietet die Möglichkeit, mit der UmweltBanking App mobil zu
bezahlen. Dafür kann die Kreditkarte digitalisiert oder die digitale girocard
genutzt werden. Dabei gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards wie beim
Bezahlen mit den physischen Karten. Mit dem mobilen Bezahlen über die digitale
girocard bietet die UmweltBank zudem eine voll integrierte Bezahllösung in ihrer
App an - unabhängig von globalen Tech-Giganten. Die neue Kartenfunktion läuft
komplett im lokalen Zahlungsverkehrssystem, sodass keine Übermittlungen an
internationale Softwareanbieter stattfinden. Die UmweltBank ist damit -
gemeinsam mit vielen VR-Banken - Vorreiterin für digitale Souveränität im
deutschen Bankenmarkt.
"Wir haben das Feedback unserer Kundinnen und Kunden umgesetzt und unser
Girokonto weiterentwickelt. So machen wir nachhaltiges Banking noch
attraktiver", so Marion Bernhard-Tischler, Produktmanagerin bei der UmweltBank.
Alle Informationen und Kosten für das nachhaltige Girokonto der UmweltBank sowie
die Teilnahmebedingungen für die Startprämie stehen auf folgender Webseite zur
Verfügung: http://www.umweltbank.de/girokonto
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6233417
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UmweltBank
|
11:01
|OTS: UmweltBank AG / Nachhaltiges Girokonto der UmweltBank ab sofort mit ... (dpa-AFX)
|
27.02.26
|EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf (EQS Group)
|
27.02.26
|EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf (EQS Group)
|
27.02.26
|EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf (EQS Group)
|
25.02.26
|OTS: UmweltBank AG / UmweltBank schließt Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen ... (dpa-AFX)
|
14.01.26
|OTS: UmweltBank AG / UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem ... (dpa-AFX)
|
16.12.25
|OTS: UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ... (dpa-AFX)