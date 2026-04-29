UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
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29.04.2026 07:41:38
OTS: UmweltBank AG / UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen ...
UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen
Kapitalanforderungen; Kostensenkungs- und Effizienzprogramm mit
signifikanter Wirkung in 2026
Nürnberg (ots) -
- Verbesserte regulatorische Aufstellung führt zu einer ersten Absenkung der
aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte
- UmweltBank AG schreitet bei der operativen Profitabilisierung weiter voran und
erzielt leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro im
ersten Quartal 2026
- Kostensenkungsprogramm zeigt Wirkung und führt zu signifikantem Rückgang des
anderen Verwaltungsaufwands um rund 30 %
- Wachstum im Privatkundengeschäft mit 11.000 (+ 6 %) neuen Kundinnen und Kunden
fortgesetzt
- Erfolgreicher Markteintritt in die Finanzierung von Batteriespeichersystemen
mit zwei Vertragsabschlüssen im Volumen von rund 15 Mio. Euro
Die UmweltBank setzte ihr Wachstum im ersten Quartal 2026 fort. Positive Impulse
verzeichnete die Bank dabei sowohl im Privatkunden- als auch im
Firmenkundengeschäft. Erfreulich ist insbesondere eine bereits erwartete erste
Absenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte. Damit ergibt
sich für die Bank weiterer Spielraum bei der Ausweitung des Kreditgeschäfts.
Privatkundengeschäft mit positiven Impulsen im ersten Quartal
Im Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank im ersten Quartal 2026
weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten
des Jahres netto um über 11.000 auf insgesamt über 195.000 Kunden. Die
Privatkundeneinlagen stiegen im gleichen Zeitraum um über 70 Mio. Euro.
Erfreulich ist dabei die wachsende Nachfrage nach dem UmweltGiro, dem 2025
eingeführten Girokonto der UmweltBank. Nach einer Überarbeitung der Konditionen
Anfang des Jahres 2026 verzeichnet die Bank verstärkte Neuabschlüsse und hatte
Ende des ersten Quartals bereits rund 3.500 Girokonten im Bestand. Weiterhin
werden im zweiten Quartal positive Effekte auf das Privatkundengeschäft der
UmweltBank aus der Kooperation mit der Triodos Bank N.V. Deutschland erwartet.
Diese unterstützt im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Privatkunden bei einem
Wechsel zur UmweltBank.
Kapitalquote von rund 16,8 % per 31.03. ermöglicht 2026 deutliches Wachstum im
Firmenkundengeschäft
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der UmweltBank
mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs-
und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)
festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die UmweltBank AG um 60
Basispunkte reduziert. Damit liegt die Gesamtkapitalanforderung (inklusive
Eigenmittelempfehlung) ab April 2026 bei 14,97 %.
"Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 16,8 % können wir den Handlungsspielraum
mit Blick auf die Kapitalanforderung vergrößern. Damit werden wir den Ausbau des
Kreditgeschäftes planmäßig fortsetzen und dadurch einen größeren Beitrag zur
nachhaltigen Transformation leisten", kommentiert Dietmar von Blücher,
Vorstandssprecher der UmweltBank.
Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energien und
Immobilienprojekte weiterhin hoch. Zudem konnten die ersten beiden
Finanzierungen im Bereich der Batterieenergiespeichersysteme mit einem Volumen
von 15 Mio. Euro abgeschlossen werden - ein Stand-alone-Speicher sowie ein
Co-Location-Projekt. So konnte die Bank im ersten Quartal 2026 neue Kredite mit
einem Volumen von 36 Mio. Euro ausreichen (Vorjahresquartal: 29 Mio. Euro).
Insgesamt plant der Vorstand mit einem Neukreditvolumen in Höhe von 450 Mio.
Euro für das Jahr 2026. In konkreter Anbahnung sind bereits Finanzierungen im
Volumen von rund 270 Mio. Euro für das zweite und dritte Quartal. Darüber hinaus
liegen weitere Kreditanfragen im Volumen von 500 Mio. Euro vor, wodurch das
Gesamtjahresziel als realisierbar eingeschätzt wird.
Ergebnis und Ausblick
Der Verwaltungsaufwand lag im ersten Quartal 2026 insgesamt mit 15,7 Mio. Euro
deutlich unter dem Vorjahreswert von 17,9 Mio. Euro. Dabei lagen die
Personalkosten mit 8,2 Mio. Euro aufgrund einer Rückstellungsauflösung im
Vorjahr sowie durch Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen über dem
Vorjahreswert von 6,7 Mio. Euro. Aufgrund gesunkener Kosten für externe Beratung
und IT lag der andere Verwaltungsaufwand zum 31. März 2026 hingegen um rund 30 %
unter dem Wert des Vorjahresquartals. Im laufenden Geschäftsjahr sollen weitere
Entlastungseffekte erreicht werden - unter anderem durch die Konsolidierung der
IT-Infrastruktur sowie reduzierte Prüfungskosten. Darüber hinaus wurden weitere
konsequente Schritte zur Kostenreduzierung eingeleitet.
Aus dem Kosten- und Effizienzprogramm wird im laufenden Geschäftsjahr eine
Gesamtentlastung von rund 13 Mio. Euro erwartet. Die geplanten
Wachstumsinvestitionen in Höhe von 8 Mio. Euro werden dadurch deutlich
überkompensiert. Daneben steht nach der erfolgreichen Neuaufstellung der Bank
die weitere Optimierung von internen Prozessen sowie der Einsatz der hauseigenen
KI-Lösung im Fokus, wodurch Effizienzen und Einsparpotenzial gehoben werden
sollen.
Die Gesamterträge lagen mit 15,9 Mio. Euro erwartungsgemäß deutlich unter dem
Vorjahreswert (27,6 Mio. Euro). Insbesondere war das Finanzergebnis im Vorjahr
durch einen Einmaleffekt - die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft -
geprägt. Somit steht im ersten Quartal 2026 unter dem Strich ein positives
Ergebnis von 0,2 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand auf
AG-Ebene unverändert mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und 17,5 Mio.
Euro. Weiterhin plant der Vorstand, basierend auf den vorläufigen Ergebnissen
des Geschäftsjahrs 2025, der diesjährigen Hauptversammlung am 30. Juli 2026 eine
Dividende in Höhe von 5 Cent vorzuschlagen.
Weitere Informationen
Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf
der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank
(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Disclaimer
Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum
31. März 2026 ist kein Testat vorgesehen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer
Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf
vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen
basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der
UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.
Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,
wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die
tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den
Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank
beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die
Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,
die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen
Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.
Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder
sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden
Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen
Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen
abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es
kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen
Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich
eintreten.
Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder
Verkauf einzelner Finanzinstrumente.
Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf
weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird
zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6264819
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
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