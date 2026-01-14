UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
|
14.01.2026 07:16:38
OTS: UmweltBank AG / UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem ...
UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem Wachstum und
bekräftigt Szenario 2028
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 weiter
deutlich wachsen. "Durch die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie
konnte die UmweltBank 2025 signifikante Erfolge auf dem Weg zur nachhaltigen
Wiederherstellung der Profitabilität erzielen", so Dietmar von Blücher,
Vorstandssprecher der UmweltBank. Daher bestätigt der Vorstand die
Ergebnisprognose 2025 mit einem positiven Ergebnis vor Steuern für die
UmweltBank AG zwischen 5 und 10 Mio. Euro.
Schlussquartal 2025 mit deutlicher Wachstumsdynamik im Privatkundengeschäft
Das Wachstum im Privatkundengeschäft konnte im vierten Quartal 2025 aufgrund
einer erfolgreichen Neukundenkampagne deutlich an Dynamik gewinnen. So wuchs die
Kundenanzahl 2025 um 19 % auf über 184.000 an. Damit gewann die Bank fast 30.000
neue Kundinnen und Kunden - allein über 23.000 im vierten Quartal. Im
Jahresverlauf konnten die Privatkundeneinlagen wie geplant um 800 Mio. Euro auf
rund 4,3 Mrd. Euro gesteigert werden.
Die im Schlussquartal eingesetzte Wachstumsdynamik soll sich 2026 fortsetzen,
insbesondere getragen vom neuen Girokonto, der jüngst eingeführten digitalen
Anlageberatung sowie attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft. Daneben
arbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung ergänzender Produkte sowie an
neuen Kontomodellen, um das vollständige Ertragspotenzial zu erschließen. Die
Privatkundeneinlagen sollen 2026 auf rund 5,4 Mrd. Euro anwachsen. Die
Kundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000 steigern.
Voraussetzungen für deutliches Wachstum im Kreditgeschäft geschaffen
Die UmweltBank vergab im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kredite mit einem
Volumen von rund 120 Mio. Euro und lag damit unter dem Ziel von 200 bis 250 Mio.
Euro. Dies war insbesondere der im Laufe des Jahres weiterhin knappen
Kapitalsituation geschuldet, sowie der Verschiebung von Projekten in das erste
Halbjahr 2026. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen
Wachstum des Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro. Einerseits verzeichnet
die Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im Bereich
erneuerbare Energien - einschließlich Batteriespeicher - sowie für nachhaltige
Immobilien. Andererseits erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhung
im September 2025 den Spielraum für die Kreditvergabe.
Kapitalquote steigt auf vorläufige rund 17,0 %
Im Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichen
Kapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquote
mit vorläufigen rund 17,0 % deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in
Höhe von 15,6 %.
Szenario 2028 bekräftigt
Das im Rahmen des Capital Market Days im Januar 2025 konkretisierte Szenario für
das Jahr 2028 wird bekräftigt. So geht die UmweltBank AG für das Geschäftsjahr
2026 auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen und vorbehaltlich der
Feststellung des Vorjahresabschlusses von einem Ergebnis vor Steuern im Rahmen
der bisher angegebenen Bandbreite innerhalb des Szenarios aus.
Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 legt die
UmweltBank AG am 25. Februar 2026 vor.
Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB).
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.
Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre
Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Disclaimer
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner
Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf
weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird
zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6195872
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
