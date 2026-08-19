OTS: UmweltBank AG / UmweltBank finanziert energetische Modernisierung von ...

UmweltBank finanziert energetische Modernisierung von VIVAWEST

Nürnberg (ots) -

- UmweltBank stellt VIVAWEST mittleren zweistelligen Millionenbetrag für die

energetische Modernisierung von Bestandswohnungen bereit

- Gemeinsame Vision: klimafreundlicher und zukunftsfähiger Wohnungsbestand

Die UmweltBank AG und die Vivawest Wohnen GmbH teilen eine gemeinsame Vision:

Sie wollen den Wohnungsbestand ressourcenschonend und energieeffizient

gestalten. Dafür stellt die UmweltBank einen mittleren zweistelligen

Millionenbetrag für die energetische Modernisierung bereit. Der Kreditabschluss

erfolgte im Juni 2026. VIVAWEST mit Sitz in Gelsenkirchen ist das viertgrößte

Wohnungsunternehmen in Deutschland und hat rund 120.000 Wohnungen in

Nordrhein-Westfalen im Bestand.

"Die Wohnungswende ist ein zentraler Baustein des Klimaschutzes. Der Hebel bei

der Sanierung des Gebäudebestandes ist enorm und passt perfekt zur

Klimastrategie der UmweltBank. Unser Kreditportfolio ist bereits heute im

Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens - nicht zuletzt durch

die gezielte Finanzierung zukunftsweisender Projekte gemeinsam mit Partnern wie

VIVAWEST", sagt Goran Basic, Vorstandsmitglied der UmweltBank AG.

"Die energetische Modernisierung unseres Wohnungsbestands ist ein wichtiger

Bestandteil unseres nachhaltigen Geschäftsmodells. Gemeinsam mit der UmweltBank

schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen, um unsere Gebäude kontinuierlich

energieeffizienter und zukunftsfähiger zu machen", sagt Thomas Becker,

Bereichsleiter Finanzen der Vivawest Wohnen GmbH.

VIVAWEST verfolgt das Ziel, ihren Wohnungsbestand klimaneutral zu versorgen.

Dafür investiert das Wohnungsunternehmen in die energetische Modernisierung

seiner Bestandsgebäude sowie in energieeffiziente Neubauten in

Nordrhein-Westfalen.

Die Bundesregierung hat die energetische Modernisierung des Gebäudebestands als

eine der drängendsten Aufgaben auf dem Weg zu einem klimaneutral versorgten

Gebäudebestand identifiziert. Durch die Finanzierung nachhaltiger Bau- und

Sanierungsprojekte leistet die UmweltBank einen konkreten Beitrag dazu, die

politischen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele im Gebäudesektor in die Praxis

zu überführen und die grüne Transformation in Deutschland zu unterstützen.

Die UmweltBank und VIVAWEST bei der EXPO REAL

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL 2026 vom 5. bis 7. Oktober 2026 in München.

UmweltBank: Stand A1.330

VIVAWEST: Stand B1.330

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem

Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten

Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte

Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im

Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die

aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus

der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft

gezogen werden.

Pressekontakt:

Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1305

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6335942

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808