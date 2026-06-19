UmweltBank Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
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19.06.2026 11:22:38
OTS: UmweltBank AG / UmweltBank veröffentlicht Geschäfts- und ...
UmweltBank veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 und Prognose 2026
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat heute ihren Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsbericht sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025
veröffentlicht. Mit der zeitgleichen Veröffentlichung liegen die testierten
Finanzzahlen sowohl auf Ebene der Aktiengesellschaft als auch auf Konzernebene
vollständig vor. Auf Ebene der AG konnte ein Ergebnis vor Steuern von rund 6,4
Mio. Euro erreicht werden, der Jahresüberschuss kletterte auf 14,3 Mio. Euro.
Das Konzernergebnis vor Steuern betrug 2025 rund 3,2 Mio. Euro, der
Konzernjahresüberschuss lag bei rund 12,3 Mio. Euro.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 die
Wiederaufnahme der Dividendenzahlung mit 5 Cent je Aktie vor.
Für das Jahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer weiteren Steigerung des
operativen Ergebnisses. Entsprechend wird auf Ebene der AG ein Ergebnis vor
Steuern zwischen 12,5 Mio. Euro und 17,5 Mio. Euro erwartet. Das Konzernergebnis
vor Steuern wird zwischen 10,0 und 15,0 Mio. Euro prognostiziert.
Der vollständige Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie der
Konzernabschluss 2025 stehen ab sofort auf der Unternehmenswebsite (https://www.
umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte/) zum
Download bereit.
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem
Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten
Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte
Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im
Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die
aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus
der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft
gezogen werden.
Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer
Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf
vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen
basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der
UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten.
Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren,
wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die
tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den
Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank
beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die
Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist,
die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen
Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.
Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder
sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden
Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen
Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen
abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es
kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen
Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich
eintreten.
Pressekontakt:
Oliver Patzsch
Pressesprecher
Manager Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1305
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6297849
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
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