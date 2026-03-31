OTS: uniVersa Versicherungen / Überdurchschnittliches Wachstum: uniVersa ...

Überdurchschnittliches Wachstum: uniVersa knackt

Milliarden-Beitragsmarke (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die uniVersa konnte im vergangenen Geschäftsjahr ein Wachstum

über dem Marktdurchschnitt verzeichnen und zum sechsten Mal in Folge in allen

drei Unternehmen zulegen. Erstmals wurde die Milliardengrenze bei den

Beitragseinnahmen überschritten.

Die uniVersa Versicherungsunternehmen steigerten im vergangenen Geschäftsjahr

2025 nach vorläufigen Zahlen ihre gebuchten Bruttobeiträge um 8,2 Prozent

(Markt: 6,6) auf 1.022,9 Millionen Euro. "Erstmals konnten wir damit die

Milliardengrenze überschreiten und zum sechsten Mal in Folge in allen drei

Unternehmen zulegen", sagte Vorstandssprecher Frank Sievert. Aus den

Kapitalanlagen wurde das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte

erzielt. Es wuchs um 6,4 Prozent auf 231,6 Millionen Euro. Die gesamten

Leistungen, bestehend aus dem Bruttoaufwand für Versicherungsfälle und der

Zuführung zu versicherungstechnischen Rückstellungen, stiegen um 5,5 Prozent auf

1.179,1 Millionen Euro.

Stabile Finanzen und Rekordneugeschäft

Das Geschäftsergebnis vor Steuern betrug 116,2 Millionen Euro (Vorjahr: 119,7).

Abzüglich Steuern verblieb unter dem Strich ein Gewinn von 88,9 Millionen Euro.

Davon führte der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit der Rückstellung für

Beitragsrückerstattung, die den versicherten Mitgliedern zugutekommt, 82,9

Millionen Euro zu. Das Eigenkapital wurde um 1,0 Prozent auf 370,0 Millionen

Euro gestärkt. Die Kapitalanlagen stiegen auf 8.464,9 Millionen Euro (Vorjahr:

8.102,5). "Aufgrund der herausfordernden Zeiten mit schwierigen wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen sind wir mit dem Geschäftsverlauf sehr zufrieden, der von

einem Rekordneugeschäft geprägt war", hob Sievert hervor.

Überdurchschnittliches Wachstum in der Krankenversicherung

Die älteste private Krankenversicherung Deutschlands mit Ursprung 1843 konnte im

vergangenen Jahr ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen. Die

Bruttobeiträge stiegen um 9,5 Prozent (Markt: 7,3) auf 832,5 Millionen Euro. Die

Zahl der vollversicherten Personen wuchs um 3,5 Prozent (Markt: 0,5) auf 141.349

an. "Haupttreiber war unser Erfolgsprodukt uni-Top|Privat, das im Markt

hervorragend angenommen wird", erklärte der Vorstandssprecher. In der

Zahnzusatzversicherung soll ein im Februar neu eingeführter Tarif mit drei

Leistungsstufen für zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen. Die

Überschussverwendungsquote als Indikator für die Beteiligung der versicherten

Mitglieder am Unternehmenserfolg stieg auf 100,0 Prozent. "Die Eigenkapitalquote

liegt mit 30,9 Prozent weiter in der Spitzengruppe des Marktes und bleibt ein

stabilisierendes Markenzeichen der uniVersa", so Sievert.

Starker Zuwachs bei Einmalbeiträgen in der Lebensversicherung

Die gebuchten Bruttobeiträge in der Lebensversicherung stiegen um 1,9 Prozent

auf 158,1 Millionen Euro. Während die laufenden Beiträge nahezu konstant

blieben, wuchs das Geschäft mit Einmalbeiträgen um 19,9 Prozent (Markt: 16,9)

überdurchschnittlich. "Das positive Neugeschäft, insbesondere in der

fondsgebundenen Renten- und neuen Berufsunfähigkeitsversicherung, führte

erfreulicherweise auch zu einem Anstieg der Versicherungssummen im Bestand um

3,8 Prozent", fügte der Vorstandssprecher hinzu. Die Eigenkapitalquote, die als

Maßstab zur Absicherung der Hauptverpflichtungen gegenüber versicherten

Mitgliedern dient, stieg auf 46,6 Promille (Vorjahr: 46,5).

Allgemeine Versicherung geht gestärkt ins Jubiläumsjahr

Weiter auf Wachstumskurs ist die Allgemeine Versicherung, die das Geschäft der

Schaden- und Unfallversicherung betreibt und in diesem Jahr ihr 75-jähriges

Jubiläum feiert. "Sie ist eine stabile Säule im Unternehmen, die sich glänzend

entwickelt, beständig positive Ergebnisse erwirtschaftet und für uns als

Allspartenanbieter wichtig ist", unterstrich Sievert die Bedeutung. Die

gebuchten Bruttobeiträge konnten um 7,6 Prozent auf 32,4 Millionen Euro

gesteigert werden. Zugpferde im Neugeschäft waren die Kfz-Versicherung und die

neu eingeführte Wohngebäudeversicherung. Mit einem Beitragsanteil von rund je

einem Drittel sind die Unfall- und Kfz-Versicherung die dominierenden Sparten.

Die Brutto-Schadenkostenquote betrug 81,3 Prozent (Markt: 91,0). Die

Eigenkapitalquote konnte auf 279,3 Prozent (Vorjahr: 275,7) gesteigert werden.

Generationenwechsel im Vorstand

Im Vorstand fand ein Generationenwechsel statt. Zwei langjährige

Vorstandsmitglieder gingen in den Ruhestand. Mit Stefan Krause (50) und Dr.

Marco Wimmer (46) hat sich die uniVersa aus den eigenen Reihen verstärkt und mit

Jutta Holzmann (46) eine Vertriebsexpertin von außen hinzugewonnen. "Wir sind

voller Tatendrang und arbeiten als Team bereits hervorragend zusammen", betonte

der Vorstandssprecher. Die Unabhängigkeit als Versicherungsverein auf

Gegenseitigkeit verschafft dabei den nötigen Gestaltungsspielraum. Ziel ist es,

den ertragreichen Wachstumskurs fortzusetzen und sich weiter als Qualitäts- und

Serviceversicherer zu behaupten. "Damit bieten wir entgegen dem Markt- und

Wirtschaftstrend auch stabile und sichere Arbeitsplätze", so Sievert.

Erfolg versprechender Jahresstart

Der Jahresstart 2026 verlief bereits Erfolg versprechend. Das Neugeschäft in den

ersten beiden Monaten konnte im Vergleich zum Rekordvorjahr erneut um rund 21

Prozent gesteigert werden. "Der Wettbewerb um zufriedene Kunden erfordert

allerdings weiter eine ständige Bereitschaft zum Wandel", sagte Sievert. Die

digitale Transformation, eine konsequente Prozessorientierung sowie Vertriebs-

und Kundenzentrierung bleiben wichtige Daueraufgaben, um den Erfolgskurs

fortzusetzen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird intern an

verschiedenen Stellen vorangetrieben, um die Effizienz und Geschwindigkeit zu

steigern und damit den Service zu verbessern.

Neue Unternehmenszentrale geplant

Die Weichen für den Unternehmenssitz hat die uniVersa bereits gestellt und ein

Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Nürnberg abgegeben. Bis zum zweiten Halbjahr

2030 soll am Kohlenhof in Nürnberg ein neuer Gebäudekomplex entstehen. "Dieser

wird unsere Attraktivität als Arbeitgebermarke und moderner Ausbildungsbetrieb

am Standort weiter erhöhen", ist Sievert überzeugt. Innovative Arbeits- und

Raumkonzepte sollen die Teamarbeit sowie die offene Feedbackkultur weiter

stärken. Im vergangenen Jahr wurden hierzu auch ein neues Mitarbeitenden- und

Orientierungsgespräch, ein Laufbahn- und Kompetenzmodell sowie ein

360-Grad-Feedback für Führungskräfte eingeführt.

Im Innendienst waren zum Bilanzstichtag 840 Mitarbeitende (Vorjahr: 830)

beschäftigt, davon 774 in der Unternehmenszentrale in Nürnberg. Zudem befanden

sich 58 Nachwuchskräfte in Ausbildung oder einem dualen Studium. Die Zahl der

Außendienst- und Vertriebspartner stieg bundesweit auf 6.368 (Vorjahr: 6.348).

Die endgültigen Geschäftszahlen wird die uniVersa nach ihrer

Mitgliedervertreterversammlung Anfang Juni im Geschäftsbericht 2025

veröffentlichen.

- P R E S S E S E R V I C E

Weitere Informationen sowie druckfähiges Bildmaterial (Infografik, Vorstände,

uniVersa) finden Sie im Pressebereich auf unserer Homepage (https://www.universa

.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/ueberdurchschnittliches-wachstum-univers

a-knackt-milliarden-beitragsmarke/).

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uniVersa Krankenversicherung a.G.

uniVersa Lebensversicherung a.G.

uniVersa Allgemeine Versicherung AG

Hauptverwaltung: Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114091/6247121

OTS: uniVersa Versicherungen