OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n / Pet Media Group erwirbt weltweit größten ...

Pet Media Group erwirbt weltweit größten Pferdemarktplatz ehorses

Georgsmarienhütte/Osnabrück/Stockholm (ots) - Es ist der Startschuss für die

nächste Ausbaustufe einer Erfolgsgeschichte: Die Pet Media Group aus Schweden

erwirbt zum 1. August 2026 die ehorses GmbH. Das Vorzeige-StartUp aus

Georgsmarienhütte hat sich in den vergangenen 15 Jahren unter der Führung von

Geschäftsführerin Lena Büker und mit Unterstützung der langjährigen

Gesellschafter, der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n und dem Investor Ulrich

Kasselmann, zum weltweit größten digitalen Pferdemarktplatz entwickelt.

Gemeinsam mit der Pet Media Group soll das internationale Wachstum nun

konsequent weiter beschleunigt werden.

"Es geht jetzt darum, ehorses auf das nächste Level zu heben, weiter zu

internationalisieren und zu skalieren. Mit der Pet Media Group haben wir dafür

den richtigen Partner gefunden", erläutert Lena Büker, Geschäftsführerin der

ehorses GmbH, die neben einer Plattform für den Handel mit Pferden auch die

Online-Plattformen edogs und ecats betreibt. Gemeinsam erreichen die Marken

monatlich Millionen Tierliebhaber und zählen zu den führenden spezialisierten

Tiermarktplätzen.

Die Pet Media Group, die bereits sieben digitale Marktplätze im Tiersegment in

sieben Ländern betreibt, bringt das nötige Know-how und Netzwerk mit, um ehorses

bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu unterstützen. Für das Team von

ehorses, das weiterhin am Standort auf dem Rittergut Osthoff tätig bleibt,

eröffnet der neue Eigentümer Zugang zu einem internationalen Team und neuen

Wachstumsperspektiven im globalen Pferdesport.

"ehorses war für uns von Anfang an eine Wunschplattform. Mit seiner starken

Marktposition, der internationalen Reichweite und dem großartigen Team passt das

Unternehmen perfekt zu unserer Vision einer global führenden Gruppe digitaler

Tiermarktplätze. Umso mehr freuen wir uns, ehorses nun als Teil der Pet Media

Group willkommen zu heißen", sagt Axel Lagercrantz, Geschäftsführer der Pet

Media Group.

Seit 2011 gehörte ehorses zur NOZ/mh:n-Gruppe und hat sich in dieser Zeit von

einem kleinen Unternehmen zum weltweit führenden digitalen Pferdemarktplatz

entwickelt. Mit Unterstützung der Unternehmensgruppe konnte ehorses beweisen,

dass Pferdeverkauf über das Internet ein tragfähiges und erfolgreiches

Geschäftsmodell ist.

"Als wir ehorses übernommen haben, war das Geschäftsmodell ausschließlich

werbefinanziert. Das heutige Geschäftsmodell ist in Zusammenarbeit mit uns

entstanden. Wir sind sehr stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben",

kommentiert Jens Wegmann, der mit Paul Wehberg die Geschäfte der NOZ/mh:n

Unternehmensgruppe führt.

Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe vereint unter anderem Zeitungsverlage mit

insgesamt 36 Tageszeitungstiteln im Norden Deutschlands. Für sie steht bis 2030

die eigene Kernkompetenz - relevanter Lokaljournalismus - und die vollständige

Digitalisierung dieses Kerngeschäfts im Fokus.

Sowohl die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe als auch das Team von ehorses blicken

dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und sind überzeugt, dass die

internationale Ausrichtung der Pet Media Group der richtige Weg ist, um die

Erfolgsgeschichte von ehorses weltweit fortzuschreiben.

Über ehorses

Mit rund 2,4 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern sowie über 100.000

inserierten Verkaufspferden pro Jahr ist ehorses der weltweit führende digitale

Pferdemarktplatz. Das Unternehmen ergänzt sein Portfolio durch die Plattformen

edogs und ecats und erreicht damit Millionen Tierliebhaber. Der Unternehmenssitz

der ehorses GmbH & Co. KG befindet sich auf dem Rittergut Osthoff in

Georgsmarienhütte bei Osnabrück.

Über Pet Media Group

Die Pet Media Group wurde 2019 von Axel Lagercrantz und Eyass Shakrah gegründet

und betreibt führende digitale Tiermarktplätze in mehreren europäischen Ländern.

Die Gruppe verfolgt eine langfristige Buy-and-Build-Strategie und entwickelt

spezialisierte Plattformen mit gemeinsamer Technologie, zentralen Produktteams

und innovativen Erlösmodellen kontinuierlich weiter. Zu den Investoren der Pet

Media Group gehören Verdane, Back in Black, Aligned Ventures sowie die

Avito-Gründer Jonas Nordlander und Filip Engelbert. Das Ziel der Pet Media Group

ist es, das weltweit führende Unternehmen für spezialisierte digitale

Marktplätze im Heimtier- und Pferdebereich aufzubauen.

Pressekontakt:

ehorses GmbH & Co. KG

Lena Büker

Geschäftsführerin

E-Mail: mailto:l.bueker@ehorses.de

Telefon: +49 5401 88132-02

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6326775

OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n