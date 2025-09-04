OTS: Valtus / Interim-Management für den gesamten DACH-Raum: Valtus-Gruppe ...

Interim-Management für den gesamten DACH-Raum: Valtus-Gruppe übernimmt

FS Partners in der Schweiz (FOTO)

München/Stuttgart (ots) - Valtus, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Interim-Management, hat FS Partners übernommen, einen Schweizer Anbieter, der

auf CFO- und Finanz-Interim-Management spezialisiert ist. Mit dieser Übernahme

operiert Valtus ab sofort neben Deutschland und Österreich auch in der Schweiz

und ist damit die einzige internationale Interim-Management-Gruppe mit einer

Präsenz in allen drei DACH-Ländern in einem Markt, der mehr als drei Milliarden

Euro jährlich umsetzt.

Die Übernahme von FS Partners durch die Valtus-Gruppe unterstreicht die

Wachstumsstrategie des Unternehmens, das damit künftig über zehn

Tochtergesellschaften verfügt, und stärkt das internationale Netzwerk von

Valtus, das sich derzeit über 30 Länder erstreckt. Seit seiner Gründung hat

Valtus Germany mehr als 100 Aufträge in weniger als 18 Monaten erfolgreich

realisiert.

Dazu Heinrich Schaible, Geschäftsführer von Valtus Germany: "Die deutsche

Wirtschaft steht unter Druck und viele Unternehmen benötigen schnelle Hilfe in

Form von erfahrenen, praxisorientierten Führungskräften, die in der Lage sind,

Unternehmen erfolgreich durch Transformations- und Restrukturierungsprozesse zu

navigieren. Interim-Führungskräfte kommen immer häufiger zum Einsatz, wenn es

darum geht, Kontinuität sicherzustellen, Krisen zu managen und Change-Projekte

zügig umzusetzen. Unser schnelles Wachstum zeigt, dass unsere Kunden den

Mehrwert von Interim-Führungskräften in diesen Zeiten erkennbar schätzen und für

sich nutzen. Mit unserer neuen Niederlassung in der Schweiz können wir nun einen

noch umfassenderen Service in der gesamten DACH-Region anbieten."

Simon Frei, CEO von FS Partners ergänzt: "Mit dem Beitritt zur Valtus-Gruppe

bieten wir unseren Schweizer Kunden Kontinuität, eröffnen ihnen aber

gleichzeitig auch Zugang zu einer schnell wachsenden Plattform für den deutschen

Markt und zum größeren DACH-Netzwerk."

Über FS Partners

FS Partners wurde 2009 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist die

führende Boutique für CFO- und Finanz-Interim-Management in der Schweiz. Mit

mehr als 550 Mandaten für über 450 Kunden bringt FS Partners anerkanntes

Fachwissen in den Bereichen Restrukturierung und Finanzführung mit.

Über Valtus Germany

Valtus Germany wurde im Februar 2024 als Joint Venture zwischen der Valtus

Group, dem weltweit führenden Anbieter von Interim-Management für

Führungskräfte, und Dr. Maier + Partner, einer führenden deutschen

Personalberatung, gegründet. Mit Niederlassungen in Stuttgart, München, Nürnberg

und Frankfurt unterstützt Valtus Germany Kunden aus allen Branchen. Das Netzwerk

der Valtus Group umfasst heute insgesamt fast 30 Länder auf vier Kontinenten.

