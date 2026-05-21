OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Frühjahrsprognose 2026: ...

VAUNET-Frühjahrsprognose 2026: Werbeumsätze von TV, Videostreaming und

Audio-Medien steigen auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro -

Transformation von linearen zu Streamingangeboten schreitet voran

Berlin (ots) -

- Big-Tech-Plattformen dominieren Werbemarkt mit 50 Prozent Gesamtanteil immer

stärker: "Es drohen signifikante Einbußen bei Medienvielfalt und

demokratischer Öffentlichkeit".

- VAUNET appelliert an Politik, mit höchster Priorität Finanzierungsgrundlagen

privater Medienunternehmen zu sichern und ein Level-Playing-Field zu den

Plattformanbietern zu schaffen.

Der VAUNET - Verband Privater Medien prognostiziert für die Werbeumsätze der

TV-, Videostreaming- und Audio-Medien in Deutschland für 2026 ein Umsatzwachstum

von 4,3 Prozent von 6,28 auf 6,55 Milliarden Euro. 2025 betrug der Zuwachs

lediglich 0,9 Prozent.

Dabei setzt sich der Trend der Vorjahre fort: Während die nach wie vor

umsatzstärksten klassischen linearen Mediengattungen zunehmend unter

Refinanzierungsdruck geraten, wächst der Streamingmarkt. Davon profitieren vor

allem die globalen Big-Tech-Plattformen. Allein auf die größten, Alphabet,

Amazon, ByteDance und Meta, entfallen 2026 voraussichtlich 72 Prozent der

Werbeumsätze im Bereich Videostreaming. Diese Zahlen präsentierte der VAUNET

heute mit seiner jährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der TV-,

Videostreaming- und Audio-Werbesegmente, die anlässlich der Jahresversammlung

des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde.

Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Die Entwicklung der Werbeumsätze

spiegelt die rasant voranschreitende Transformation im Medienmarkt wider:

Während TV und Radio nach wie vor die umsatzstärksten Segmente sind, gewinnen

die Streamingangebote kontinuierlich an Relevanz. Die privaten Medienanbieter

sind wichtige Treiber und Gestalter dieser Transformation. Sie verlieren dabei

aber erheblich Werbemarktanteile an die Big-Tech-Plattformen, die

niederschwelliger reguliert ihre Marktmacht und Gatekeeper-Funktion ausspielen

können. Jeder zweite Euro im deutschen Werbemarkt fließt bereits an die großen

globalen Big-Tech-Plattformen. Damit erodieren die Finanzierungsgrundlagen der

klassischen Medienangebote zunehmend."

Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Private TV-, Videostreaming-

und Audiomedien sichern mit ihren journalistischen und kreativen Inhalten

Meinungsvielfalt und Demokratie gegen Desinformation vor allem auf den

Big-Tech-Plattformen und sozialen Netzwerken. Gleichzeitig fungieren diese

Plattformen als Gatekeeper und schöpfen einen immer größeren Anteil der

Werbeerlöse ab - zulasten der Medienfinanzierung. Wird diese Entwicklung nicht

gestoppt, drohen unmittelbar und perspektivisch signifikante Einbußen bei

Medienvielfalt und demokratischer Öffentlichkeit. Bund, Länder und Europa müssen

deshalb jetzt mit höchster Priorität die Finanzierungsgrundlagen und

wirtschaftlichen Spielräume privater Medienunternehmen sichern und stärken und

ein Level-Playing-Field zu den Plattformanbietern schaffen."

Bewegtbildwerbung

Laut VAUNET-Frühjahrsprognose sollen die Bewegtbildwerbeumsätze in Deutschland

2026 um voraussichtlich 261 Millionen Euro bzw. 4,8 Prozent auf 5,73 Milliarden

Euro steigen. Davon entfallen 3,12 Milliarden Euro auf die Fernsehwerbung mit

einem Umsatzrückgang in Höhe von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Werbung

in gestreamten Bewegtbildangeboten wird um 18 Prozent auf rund 2,61 Milliarden

Euro wachsen.

2025 verzeichnete die Fernsehwerbung einen Umsatzrückgang von 9,2 Prozent auf

3,25 Milliarden Euro (2024: 3,58 Mrd. Euro), während die Werbeumsätze im Bereich

Instream-Video zweistellig um 22,3 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro (2024: 1,81

Mrd. Euro) anstiegen. Insgesamt stieg der Umsatz in der Bewegtbildwerbung 2025

damit um 1,4 Prozent auf 5,47 Milliarden Euro (2024: 5,39 Mrd. Euro).

Audiowerbung

Laut VAUNET-Prognose steigen die Werbeumsätze in Audioangeboten 2026 insgesamt

um voraussichtlich 1,3 Prozent bzw. 11 Millionen Euro auf 821 Millionen Euro.

Für den Bereich der Radiowerbung erwartet der Verband eine stabile

Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 677 Millionen Euro und für die

Werbung in gestreamten Audioangeboten einen Anstieg von 8 Prozent auf 144

Millionen Euro.

2025 gingen die Netto-Werbeumsätze im Radio um 4,3 Prozent auf 677 Millionen

Euro zurück (2024: 707 Mio. Euro). Der Bereich Streaming-Audiowerbung

verzeichnete ein Umsatzplus von 11,0 Prozent auf 133 Millionen Euro (2024: 120

Mio. Euro). Insgesamt gingen damit die Umsätze in der Audiowerbung im

zurückliegenden Jahr um 2,1 Prozent auf 811 Millionen Euro zurück (2024: 828

Mio. Euro).

Big-Tech-Werbung

Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze der größten Big-Tech-Konzerne Alphabet,

Amazon, ByteDance und Meta in Deutschland 2026 alleine im Bereich der

Instream-Videowerbung nochmals um geschätzte über 300 Millionen bzw. 20 Prozent

auf rund 1,9 Milliarden Euro ansteigen und damit 72 Prozent der gesamten

Werbeerlöse in diesem Segment kontrollieren. Der Marktanteil der

Big-Tech-Konzerne am Gesamtwerbemarkt wird - in Deutschland wie auch

international - auf rund 50 Prozent geschätzt.

2025 sind die Umsätze der größten Big-Tech-Unternehmen in Deutschland in der

Instream-Videowerbung von 1,3 Mrd. Euro auf 1,6 Mrd. Euro um knapp 21 Prozent

gestiegen und machten 71 Prozent der Werbeerlöse des Segments aus.

Über die VAUNET-Frühjahrsprognose

Mit den heute veröffentlichten Zahlen ergänzt der VAUNET die offizielle deutsche

Werbestatistik des ZAW, die unter anderem auf den jährlich vom VAUNET erhobenen

Umsatzmeldungen für die Segmente Fernseh-, Radio-, Instream-Video- und

Instream-Audiowerbung basiert. Die VAUNET-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2026

basiert auf Unternehmensbefragungen und Experteninterviews. Aufgrund von

Nachjustierungen und Revalidierungen der Umsatzdaten zur Instream-Videowerbung

für die Jahre 2023-2024 sind die genannten Werte nicht direkt mit Angaben aus

den vorangegangenen VAUNET-Publikationen vergleichbar. Die aufgrund

entsprechender Nachfragen erstmals separat ausgewiesenen Big-Tech-Werbeumsätze

waren auch in der Vergangenheit bereits in den veröffentlichten Zahlen

inkludiert.

Downloads

Publikation "Audio- & audiovisuelle Werbung in Deutschland 2025-2026"

(https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-werbemarktanalyse/)

Weitere VAUNET-Publikationen

Der VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- und audiovisuellen Medien

in Deutschland mit regelmäßigen Veröffentlichungen. In diesem Jahr hat der

Verband bereits die VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2025

(https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-mediennutzungsanalyse/)

veröffentlicht und wird nach der vorliegenden Frühjahrsprognose zum Werbemarkt

2026 im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit der Pay-TV-Statistik

aufzeigen sowie im Herbst die Umsatzprognose für alle Umsatzsegmente der Audio-

und audiovisuellen Medien 2026 veröffentlichen.

Über VAUNET:

VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in

Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus

den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich

national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der

Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und

kulturellen Bedeutung ein.

Für Rückfragen:

Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH

T | +49 30 3 98 80-101, E | mailto:hs@schultz-kommunikation.com

VAUNET - Verband Privater Medien e.V.

Stromstraße 1, 10555 Berlin

Rue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro Brüssel

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E | mailto:info@vau.net

http://www.vau.net

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6895/6278924

OTS: VAUNET - Verband Privater Medien