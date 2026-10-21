|
21.10.2026 08:02:38
OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Prognose 2026: Medienumsätze ...
VAUNET-Prognose 2026: Medienumsätze aus Audio- und Bewegtbildangeboten
steigen auf 16,3 Milliarden Euro, Streaminganteil erstmals über 50
Prozent
Berlin (ots) -
- Streamingumsätze tragen das Marktwachstum 2026
- TV- und Radiowerbung jeweils 6 Prozent rückläufig
- 72 Prozent der Streaming-Werbeumsätze entfallen auf vier globale
Big-Tech-Plattformen
Laut Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater Medien werden die Audio- und
audiovisuellen Medienumsätze in Deutschland 2026 voraussichtlich um 1,8 Prozent
auf 16,3 Milliarden Euro ansteigen (2025: 16,0 Mrd. Euro). Diese Zahl setzt sich
aus gerundet 7,8 Milliarden Euro Nutzungsentgelten für Bezahlangebote, 6,4
Milliarden Euro Werbeumsätzen und 2,2 Milliarden Euro Teleshoppingumsätzen
zusammen.
Dabei spiegeln sich die Veränderungen im Nutzungsverhalten auch in den Zahlen
wider: Das Wachstum wird ausschließlich von steigenden Video- und
Audio-Streamingumsätzen getragen. Mit 8,6 Milliarden Euro und einem Anteil von
52 Prozent werden die Streamingerlöse aus Nutzungsentgelten und Werbung im
laufenden Jahr erstmals die Erlöse der klassischen Mediengattungen übersteigen.
2019 lag ihr Anteil noch bei 26 Prozent. Weiterhin unter Druck stehen die
Umsätze in der klassischen TV- und Radiowerbung, die 2026 jeweils um 6 Prozent
zurückgehen werden. Das geht aus der heute vom VAUNET in Berlin vorgestellten
Umsatzstatistik 2025 sowie -Prognose 2026 zum Audio- und audiovisuellen
Medienmarkt in Deutschland hervor.
Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Wir sehen 2026 trotz des
schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes eine erfreulich robuste
Gesamtmarktentwicklung. Die steigende Bedeutung der Streamingumsätze zeigt
eindrucksvoll die Transformation, die sich aktuell im Medienmarkt vollzieht.
Dabei steigen im Streamingbereich sowohl die Umsätze aus Nutzungsentgelten als
auch aus Werbung. Die privaten Medienanbieter sind mit ihren Investitionen
Treiber dieser Entwicklung. Der Werbemarkt wächst jedoch zunehmend an ihnen
vorbei: Im Video-Streaming entfallen bereits 72 Prozent der Werbeumsätze von
insgesamt 2,5 Milliarden Euro auf die vier größten Big-Tech-Player Alphabet,
Amazon, ByteDance und Meta - mit steigender Tendenz. Gleichzeitig bleiben TV-
und Radiowerbeumsätze rückläufig."
Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs
Officer RTL Deutschland: "Die Zahlen des VAUNET zeigen die Stärke unserer
Branche - und zugleich, wo medienpolitischer Handlungsbedarf besteht. Wachstum
im Medienmarkt stärkt heute nicht automatisch diejenigen, die mit ihren
Angeboten zu Vielfalt, Meinungsbildung und demokratischer Öffentlichkeit
beitragen. Wenn sich immer größere Teile der Wertschöpfung bei globalen
Plattformen konzentrieren, wird aus einer wirtschaftlichen Entwicklung zunehmend
auch eine Frage der Medienvielfalt. Deshalb müssen Politik und Regulierung wie
angekündigt die Refinanzierungsbedingungen privater Medien verbessern und faire
Wettbewerbsbedingungen im digitalen Raum schaffen. Dafür braucht es mehr Tempo,
einen Stopp weiterer Belastungen und einen konkreten Aktionsplan Medienvielfalt,
der die politischen Ziele von Bund, Ländern und Europa bis 2028 in wirksame
Maßnahmen übersetzt."
Werbeumsätze insgesamt
Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten insgesamt steigen laut der
VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2026 um 1,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro
(2025: 6,3 Mrd. Euro), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den
einzelnen Segmenten: Während das klassische, lineare Werbesegment zunehmend
unter Druck steht, wächst der Streaming-Werbemarkt auf 2,7 Milliarden Euro
(2025: 2,4 Milliarden Euro), was einem Anteil von rund 42 Prozent (2025: 37
Prozent) entspricht.
Radio- und Audiostreaming-Werbung
Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2026
einen Rückgang der Netto-Umsätze von 3,4 Prozent auf rund 783 Millionen Euro
(2025: 811 Mio. Euro). Dabei wird für die Radiowerbung ein Umsatzrückgang von 6
Prozent auf rund 636 Millionen Euro (2025: 677 Mio. Euro) und für die
Streaming-Audiowerbung ein zweistelliges Umsatzwachstum in Höhe von 10 Prozent
auf 147 Millionen Euro (2025: 133 Mio. Euro) erwartet. Der Streaming-Anteil an
der Audiowerbung insgesamt steigt demnach auf 19 Prozent (2025: 16 Prozent).
TV- und Videostreaming-Werbung
Für das Segment Bewegtbildwerbung rechnet der VAUNET mit einem Anstieg der
Netto-Umsätze von 2,5 Prozent auf insgesamt 5,6 Milliarden Euro (2025: 5,5 Mrd.
Euro). Dabei wird für die Fernsehwerbung ein Rückgang von 6 Prozent auf 3,1
Milliarden Euro (2025: 3,3 Mrd. Euro) prognostiziert, während der Bereich der
Streaming-Videowerbung erneut zweistellig um 15 Prozent auf rund 2,5 Milliarden
Euro wächst (2025: 2,2 Mrd. Euro). Der Streaming-Anteil an der Bewegtbildwerbung
erreicht somit 45 Prozent (2025: 41 Prozent).
Pay-TV- und Streaming-Bezahlangebote
Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze mit Bezahlinhalten im laufenden Jahr
2026 voraussichtlich um 2,3 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro steigen (2025: 7,6
Mrd. Euro). Für das Pay-TV-Segment wird mit einem Rückgang von 4 Prozent auf 1,9
Milliarden Euro gerechnet (2025: 2,0 Mrd. Euro). Das Segment für bezahlte
Video-Abrufinhalte (Paid-Video-on-Demand) wächst laut der VAUNET-Prognose weiter
und legt um 4,5 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro zu (2025: 3,5 Mrd. Euro).
Die Erlöse aus Paid Audio steigen laut Prognose um 5 Prozent auf rund 2,2
Milliarden Euro (2025: 2,1 Mrd. Euro). Der Streaming-Anteil im Bereich der
entgeltpflichtigen Audio- und Bewegtbildangebote macht 75 Prozent (2025: 74
Prozent) aus.
Teleshopping
Für den Bereich Teleshopping wird 2026 mit einer stabilen Entwicklung auf
Vorjahresniveau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gerechnet.
Download:
Link zur Pressemitteilung sowie zum Download der VAUNET-Publikation "Umsätze
Audio- und audiovisueller Medien in Deutschland 2025-2026" (https://vau.net/pres
se/publikationen/studien/umsatzprognose-fuer-audio-und-audiovisuelle-medien-in-d
eutschland/)
Über VAUNET:
VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in
Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus
den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich
national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der
Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und
kulturellen Bedeutung ein.
Für Rückfragen:
Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH
T | +49 30 3 98 80-101, E | mailto:hs@schultz-kommunikation.com
VAUNET - Verband Privater Medien e.V.
Stromstraße 1, 10555 Berlin
Rue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro Brüssel
T | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148
E | mailto:info@vau.net
http://www.vau.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6895/6375033
OTS: VAUNET - Verband Privater Medien
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.