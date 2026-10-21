OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Prognose 2026: Medienumsätze ...

VAUNET-Prognose 2026: Medienumsätze aus Audio- und Bewegtbildangeboten

steigen auf 16,3 Milliarden Euro, Streaminganteil erstmals über 50

Prozent

Berlin (ots) -

- Streamingumsätze tragen das Marktwachstum 2026

- TV- und Radiowerbung jeweils 6 Prozent rückläufig

- 72 Prozent der Streaming-Werbeumsätze entfallen auf vier globale

Big-Tech-Plattformen

Laut Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater Medien werden die Audio- und

audiovisuellen Medienumsätze in Deutschland 2026 voraussichtlich um 1,8 Prozent

auf 16,3 Milliarden Euro ansteigen (2025: 16,0 Mrd. Euro). Diese Zahl setzt sich

aus gerundet 7,8 Milliarden Euro Nutzungsentgelten für Bezahlangebote, 6,4

Milliarden Euro Werbeumsätzen und 2,2 Milliarden Euro Teleshoppingumsätzen

zusammen.

Dabei spiegeln sich die Veränderungen im Nutzungsverhalten auch in den Zahlen

wider: Das Wachstum wird ausschließlich von steigenden Video- und

Audio-Streamingumsätzen getragen. Mit 8,6 Milliarden Euro und einem Anteil von

52 Prozent werden die Streamingerlöse aus Nutzungsentgelten und Werbung im

laufenden Jahr erstmals die Erlöse der klassischen Mediengattungen übersteigen.

2019 lag ihr Anteil noch bei 26 Prozent. Weiterhin unter Druck stehen die

Umsätze in der klassischen TV- und Radiowerbung, die 2026 jeweils um 6 Prozent

zurückgehen werden. Das geht aus der heute vom VAUNET in Berlin vorgestellten

Umsatzstatistik 2025 sowie -Prognose 2026 zum Audio- und audiovisuellen

Medienmarkt in Deutschland hervor.

Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Wir sehen 2026 trotz des

schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes eine erfreulich robuste

Gesamtmarktentwicklung. Die steigende Bedeutung der Streamingumsätze zeigt

eindrucksvoll die Transformation, die sich aktuell im Medienmarkt vollzieht.

Dabei steigen im Streamingbereich sowohl die Umsätze aus Nutzungsentgelten als

auch aus Werbung. Die privaten Medienanbieter sind mit ihren Investitionen

Treiber dieser Entwicklung. Der Werbemarkt wächst jedoch zunehmend an ihnen

vorbei: Im Video-Streaming entfallen bereits 72 Prozent der Werbeumsätze von

insgesamt 2,5 Milliarden Euro auf die vier größten Big-Tech-Player Alphabet,

Amazon, ByteDance und Meta - mit steigender Tendenz. Gleichzeitig bleiben TV-

und Radiowerbeumsätze rückläufig."

Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs

Officer RTL Deutschland: "Die Zahlen des VAUNET zeigen die Stärke unserer

Branche - und zugleich, wo medienpolitischer Handlungsbedarf besteht. Wachstum

im Medienmarkt stärkt heute nicht automatisch diejenigen, die mit ihren

Angeboten zu Vielfalt, Meinungsbildung und demokratischer Öffentlichkeit

beitragen. Wenn sich immer größere Teile der Wertschöpfung bei globalen

Plattformen konzentrieren, wird aus einer wirtschaftlichen Entwicklung zunehmend

auch eine Frage der Medienvielfalt. Deshalb müssen Politik und Regulierung wie

angekündigt die Refinanzierungsbedingungen privater Medien verbessern und faire

Wettbewerbsbedingungen im digitalen Raum schaffen. Dafür braucht es mehr Tempo,

einen Stopp weiterer Belastungen und einen konkreten Aktionsplan Medienvielfalt,

der die politischen Ziele von Bund, Ländern und Europa bis 2028 in wirksame

Maßnahmen übersetzt."

Werbeumsätze insgesamt

Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten insgesamt steigen laut der

VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2026 um 1,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro

(2025: 6,3 Mrd. Euro), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den

einzelnen Segmenten: Während das klassische, lineare Werbesegment zunehmend

unter Druck steht, wächst der Streaming-Werbemarkt auf 2,7 Milliarden Euro

(2025: 2,4 Milliarden Euro), was einem Anteil von rund 42 Prozent (2025: 37

Prozent) entspricht.

Radio- und Audiostreaming-Werbung

Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2026

einen Rückgang der Netto-Umsätze von 3,4 Prozent auf rund 783 Millionen Euro

(2025: 811 Mio. Euro). Dabei wird für die Radiowerbung ein Umsatzrückgang von 6

Prozent auf rund 636 Millionen Euro (2025: 677 Mio. Euro) und für die

Streaming-Audiowerbung ein zweistelliges Umsatzwachstum in Höhe von 10 Prozent

auf 147 Millionen Euro (2025: 133 Mio. Euro) erwartet. Der Streaming-Anteil an

der Audiowerbung insgesamt steigt demnach auf 19 Prozent (2025: 16 Prozent).

TV- und Videostreaming-Werbung

Für das Segment Bewegtbildwerbung rechnet der VAUNET mit einem Anstieg der

Netto-Umsätze von 2,5 Prozent auf insgesamt 5,6 Milliarden Euro (2025: 5,5 Mrd.

Euro). Dabei wird für die Fernsehwerbung ein Rückgang von 6 Prozent auf 3,1

Milliarden Euro (2025: 3,3 Mrd. Euro) prognostiziert, während der Bereich der

Streaming-Videowerbung erneut zweistellig um 15 Prozent auf rund 2,5 Milliarden

Euro wächst (2025: 2,2 Mrd. Euro). Der Streaming-Anteil an der Bewegtbildwerbung

erreicht somit 45 Prozent (2025: 41 Prozent).

Pay-TV- und Streaming-Bezahlangebote

Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze mit Bezahlinhalten im laufenden Jahr

2026 voraussichtlich um 2,3 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro steigen (2025: 7,6

Mrd. Euro). Für das Pay-TV-Segment wird mit einem Rückgang von 4 Prozent auf 1,9

Milliarden Euro gerechnet (2025: 2,0 Mrd. Euro). Das Segment für bezahlte

Video-Abrufinhalte (Paid-Video-on-Demand) wächst laut der VAUNET-Prognose weiter

und legt um 4,5 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro zu (2025: 3,5 Mrd. Euro).

Die Erlöse aus Paid Audio steigen laut Prognose um 5 Prozent auf rund 2,2

Milliarden Euro (2025: 2,1 Mrd. Euro). Der Streaming-Anteil im Bereich der

entgeltpflichtigen Audio- und Bewegtbildangebote macht 75 Prozent (2025: 74

Prozent) aus.

Teleshopping

Für den Bereich Teleshopping wird 2026 mit einer stabilen Entwicklung auf

Vorjahresniveau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gerechnet.

Download:

Link zur Pressemitteilung sowie zum Download der VAUNET-Publikation "Umsätze

Audio- und audiovisueller Medien in Deutschland 2025-2026" (https://vau.net/pres

se/publikationen/studien/umsatzprognose-fuer-audio-und-audiovisuelle-medien-in-d

eutschland/)

Über VAUNET:

VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in

Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus

den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich

national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der

Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und

kulturellen Bedeutung ein.

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