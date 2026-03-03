OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / ...

Wirtschaftsförderung muss im Zentrum der Kommunalpolitik stehen /

Brossardt: "Investitionen in die Infrastruktur sind eine kommunale

Daueraufgabe"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. ruft

erneut dazu auf, bei den Kommunalwahlen am 08.03.2026 wählen zu gehen. "Die

Kommunalwahl ist nicht nur ein Stimmungstest im Land, sondern auch eine

Richtungswahl für die kleinste Ebene unseres Gemeinwesens: Städte, Gemeinden und

Landkreise. Hier sind Beschäftigte und Unternehmen beheimatet, hier werden

Entscheidungen umgesetzt, die direkt wirken. Es geht um viel, denn die

Wirtschaftskrise und die Transformation verlangen auch den Kommunen viel ab.

Umso mehr müssen sich diese für den Erfolg der lokalen Unternehmen einsetzen,

damit am Standort investiert wird und Arbeitsplätze und Wohlstand erhalten

bleiben", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die vbw unterstreicht die Wichtigkeit für die Demokratie, wählen zu gehen. "Bei

einer Kommunalwahl sind der direkte Einfluss und die politische Mitbestimmung so

groß, wie bei keiner anderen. Klar ist: Wir dürfen anti-demokratischen Parteien

nicht die Wahlurnen überlassen, das bringt unsere Demokratie nicht nur in

Gefahr, sondern sorgt für Wohlstandsverluste durch wirtschaftsfeindliche

Politik", erklärt Brossardt.

Die vbw verweist darauf, dass eine gut funktionierende Wirtschaft Wohlstand und

Beschäftigung vor Ort schafft und über Steuereinnahmen eine wichtige Säule der

Finanzierung der kommunalen Aufgaben darstellt. Der Erfolg der Unternehmen hängt

dabei maßgeblich von guten kommunalen Standortbedingungen ab.

"Wirtschaftsförderung und die Weiterentwicklung der Standortqualität müssen

wieder Zentrum der Kommunalpolitik sein. Dazu gehören naturgemäß Investitionen

in die Infrastruktur als kommunale Daueraufgabe. Ihre Leistungsfähigkeit macht

den wirtschaftlichen Erfolg einer Kommune überhaupt erst möglich. Das ist auch

ein wichtiger Faktor für eine wehrhafte Demokratie", so Brossardt.

Die vbw benennt wichtige Punkte, mit denen Kommunen ihre Attraktivität und den

Erfolg der regionalen Wirtschaft steigern können. Dazu gehören unter anderem

mehr Wohnraum, ausreichend Kinderbetreuungskapazitäten, eine digitale

Verwaltung, der Netzausbau und eine gesicherte Gesundheitsversorgung. "Wir

müssen aber auch die Energiewende vorantreiben und eine kommunale

Kreislaufwirtschaft etablieren. Gleichzeitig braucht es attraktive Ortskerne für

Touristen und Einwohner gleichermaßen", führt Brossardt die Liste der vbw

Forderungen fort und ergänzt abschließend: "Obwohl Bayern das sicherste Land in

der Bundesrepublik ist, lässt das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort nach.

Dem müssen sich Kommunen und Sicherheitsbehörden konsequent entgegenstellen -

mit mehr Personal und Ressourcen."

Die vbw bündelt ihre Maßnahmen und Forderungen auf der Webseite

http://www.clever-waehlen.bayern/

