|
03.03.2026 09:43:39
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / ...
Wirtschaftsförderung muss im Zentrum der Kommunalpolitik stehen /
Brossardt: "Investitionen in die Infrastruktur sind eine kommunale
Daueraufgabe"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. ruft
erneut dazu auf, bei den Kommunalwahlen am 08.03.2026 wählen zu gehen. "Die
Kommunalwahl ist nicht nur ein Stimmungstest im Land, sondern auch eine
Richtungswahl für die kleinste Ebene unseres Gemeinwesens: Städte, Gemeinden und
Landkreise. Hier sind Beschäftigte und Unternehmen beheimatet, hier werden
Entscheidungen umgesetzt, die direkt wirken. Es geht um viel, denn die
Wirtschaftskrise und die Transformation verlangen auch den Kommunen viel ab.
Umso mehr müssen sich diese für den Erfolg der lokalen Unternehmen einsetzen,
damit am Standort investiert wird und Arbeitsplätze und Wohlstand erhalten
bleiben", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Die vbw unterstreicht die Wichtigkeit für die Demokratie, wählen zu gehen. "Bei
einer Kommunalwahl sind der direkte Einfluss und die politische Mitbestimmung so
groß, wie bei keiner anderen. Klar ist: Wir dürfen anti-demokratischen Parteien
nicht die Wahlurnen überlassen, das bringt unsere Demokratie nicht nur in
Gefahr, sondern sorgt für Wohlstandsverluste durch wirtschaftsfeindliche
Politik", erklärt Brossardt.
Die vbw verweist darauf, dass eine gut funktionierende Wirtschaft Wohlstand und
Beschäftigung vor Ort schafft und über Steuereinnahmen eine wichtige Säule der
Finanzierung der kommunalen Aufgaben darstellt. Der Erfolg der Unternehmen hängt
dabei maßgeblich von guten kommunalen Standortbedingungen ab.
"Wirtschaftsförderung und die Weiterentwicklung der Standortqualität müssen
wieder Zentrum der Kommunalpolitik sein. Dazu gehören naturgemäß Investitionen
in die Infrastruktur als kommunale Daueraufgabe. Ihre Leistungsfähigkeit macht
den wirtschaftlichen Erfolg einer Kommune überhaupt erst möglich. Das ist auch
ein wichtiger Faktor für eine wehrhafte Demokratie", so Brossardt.
Die vbw benennt wichtige Punkte, mit denen Kommunen ihre Attraktivität und den
Erfolg der regionalen Wirtschaft steigern können. Dazu gehören unter anderem
mehr Wohnraum, ausreichend Kinderbetreuungskapazitäten, eine digitale
Verwaltung, der Netzausbau und eine gesicherte Gesundheitsversorgung. "Wir
müssen aber auch die Energiewende vorantreiben und eine kommunale
Kreislaufwirtschaft etablieren. Gleichzeitig braucht es attraktive Ortskerne für
Touristen und Einwohner gleichermaßen", führt Brossardt die Liste der vbw
Forderungen fort und ergänzt abschließend: "Obwohl Bayern das sicherste Land in
der Bundesrepublik ist, lässt das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort nach.
Dem müssen sich Kommunen und Sicherheitsbehörden konsequent entgegenstellen -
mit mehr Personal und Ressourcen."
Die vbw bündelt ihre Maßnahmen und Forderungen auf der Webseite
http://www.clever-waehlen.bayern/
Pressekontakt:
Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6227587
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.