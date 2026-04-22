OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Aufklärung und ...

Aufklärung und Anreize als Schlüssel einer erfolgreichen Inklusion /

Brossardt: "Große Potenziale von Menschen mit Behinderung noch besser

nutzen"

München (ots) - Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben ist

nicht nur wesentlich für ein selbstbestimmtes Leben, sondern auch betriebs- und

volkswirtschaftlich ein wichtiges Handlungsfeld, das in einer älter werdenden

Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies betonte die vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V. anlässlich der Kooperationsveranstaltung

"Potenziale nutzen, Barrieren abbauen. Inklusion in der Arbeitswelt" mit den

Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber in Bayern (EAA Bayern). " Menschen

mit Behinderung haben große Potenziale. An der richtigen Stelle im Unternehmen

eingesetzt, nehmen sie als leistungsfähige Beschäftigte oft besonders motiviert

ihre Aufgaben wahr. Die Unternehmen übernehmen mit der Inklusion eine wichtige

gesellschaftliche Aufgabe und gewinnen gleichzeitig wertvolle Arbeits- und

Fachkräfte ", erklärte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt und ergänzte:

"Die Wirtschaft engagiert sich bereits in erheblichem Maße für die Inklusion:

Mit diversen Projekten unterstützen wir Unternehmen bei der Prävention

körperlicher Beeinträchtigungen sowie der Reintegration und Inklusion von

Schwerbehinderten in den Arbeitsmarkt ."

Laut vbw ist die Inklusion in der Arbeitswelt komplex und nur gemeinschaftlich

möglich. "Behinderung und damit auch die Beeinträchtigungen im Arbeitsleben sind

sehr individuell. Daher ist Inklusion durch eine Vielzahl von Akteuren geprägt.

Sie leisten alle einen wichtigen Beitrag. Damit Inklusion - gerade auch in der

Arbeitswelt - gelingt, ist ein Richtungswechsel notwendig - weg von Regulierung

und Zwang, hin zu Informationen und Anreizen. Arbeitgeber brauchen umfassende

Informationen über die Chancen der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.

Mit den Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber gibt es eine Anlaufstelle,

über die Unternehmen bei Bedarf kostenfreie und individuelle Beratung zum Thema

Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung erhalten. Zudem

stehen Arbeitgebern zahlreiche Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Das sind

Schlüsselelemente für eine gelingende Inklusion. Kontraproduktiv ist hingegen

eine stetige Verschärfung der Schutzvorschriften: Sonderregelungen für

schwerbehinderte Arbeitnehmer bewirken oft das Gegenteil von Inklusion, vielmehr

werden so zusätzliche Einstellungshemmnisse erzeugt", so Brossardt.

Johannes Magin, Vorstandsvorsitzender LAG IFD Bayern e.V., Koordinierungsstelle

EAA Bayern, erklärte: "Um Inklusion in der Arbeitswelt weiter voran bringen zu

können, braucht es den Schulterschluss aller Akteure. Arbeitgeber spielen

hierbei natürlich eine zentrale Rolle. Um die Arbeitgeber bestmöglich dabei zu

unterstützen, die Potenziale von Menschen mit Behinderung für ihren Betrieb zu

nutzen, gibt es die Angebote der EAA, der Einheitlichen Ansprechstellen für

Arbeitgeber. Die EAA lotsen Arbeitgeber durch die zahlreichen Leistungsoptionen

und unterstützen in allen Phasen eines Beschäftigungsverhältnisses von Menschen

mit Behinderung."

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, führte aus:

"Inklusion und Integration sind ein Testfall für die Soziale Marktwirtschaft.

Soziale Marktwirtschaft bedeutet nicht, in der Wirtschaft Geld zu verdienen, und

was übrig bleibt, sozial zu verteilen. Sondern: Es bleibt das Soziale und das

Wirtschaftliche gleichermaßen. Den Wettbewerb des Kapitalismus kann eine

Gesellschaft nur aushalten, wenn sie gleichzeitig die Garantie an alle gibt,

dass niemand ins Nichts fällt. Die katholische Soziallehre betont, dass Arbeit

und Teilhabe zentral sind für die Menschenwürde und den Zusammenhalt in der

Gesellschaft."

Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf betonte : "Inklusion am Arbeitsmarkt ist

nicht nur eine soziale Aufgabe, sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.

Menschen mit Behinderung werden oft übersehen. Dabei sind ihre Talente für alle

ein Gewinn. Wer inklusiv denkt, erreicht damit auch Ältere - vor allem, wenn es

um Barrierefreiheit geht. Wir unterstützen Betriebe in Bayern, die Menschen mit

Behinderung einstellen oder ausbilden wollen. Die Einheitlichen Ansprechstellen

für Arbeitgeber haben seit 2022 schon mehr als 8100 Mal beraten."

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, sagte :

"Inklusion von Menschen mit Behinderung ist ein Gradmesser für gesellschaftliche

Gerechtigkeit, für Demokratie und für unsere Freiheit. Sie ist kein soziales

Extra, sondern ein entscheidender Wirtschaftsfaktor: Viele Menschen mit

Behinderung sind gut qualifiziert und können einen wichtigen Beitrag zur Lösung

des Arbeits- und Fachkräftemangels leisten. Mehr als die Hälfte verfügt über

eine abgeschlossene Ausbildung oder einen höheren Abschluss - deutlich mehr als

bei nicht schwerbehinderten Arbeitslosen. Gerade vor dem Hintergrund des

demografischen Wandels werden wir ihre Expertise und aktive Beteiligung am

Arbeitsmarkt mehr denn je brauchen."

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