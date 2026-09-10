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10.09.2026 09:48:38
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Bayerische ...
Bayerische Wirtschaft will Reform des Wirtschaftsstandorts aktiv
unterstützen / Hatz: "Reindustrialisierung braucht enges Zusammenspiel
von Berliner Politik mit Wirtschaft"
Berlin (ots) - Die vbw unterstützt 2026 das Berliner Oktoberfest der Bayerischen
Staatsregierung im Tipi am Kanzleramt bereits zum zweiten Mal als Hauptsponsor.
Gegenüber den rund 1.600 geladenen Gästen betonte vbw Präsident Wolfram Hatz:
"Gerade in einer solch herausfordernden Zeit ist der Dialog zwischen Bayern und
Berlin wichtiger denn je. Es freut uns daher umso mehr, dass sich auch dieses
Jahr wieder zahlreiche Menschen zusammengefunden haben, um gemeinsam zu feiern
und auf die bayerische Art und Weise diesen politischen Austausch zu leben."
Hatz lobte dabei insbesondere die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft und Politik in Bayern als Vorbild für die Bundespolitik.
"Das gute Miteinander zwischen Bayerischer Staatsregierung und Wirtschaft ist
die zentrale Grundlage dafür, dass der Freistaat trotz der vielen Krisen nach
wie vor ein erfolgreicher und international attraktiver Wirtschaftsstandort ist.
Wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Reindustrialisierung unseres Landes,
brauchen wir ein solch enges Unterhaken zwischen Politik und Wirtschaft auch
hier in Berlin. Dazu soll der heutige Austausch einen Beitrag leisten."
Der Freistaat spielt eine wichtige Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg der
Bundesrepublik. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 824,2 Milliarden Euro lag
der Anteil Bayerns an der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung im vergangenen
Jahr bei über 18 Prozent - und das bei weniger als 16 Prozent der Bevölkerung.
So weist der Freistaat unter den Flächenländern mit rund 56.300 Euro die höchste
Bruttowertschöpfung pro Einwohner auf. Aber auch die bayerische Wirtschaft
kämpft mit den Folgen der Deindustrialisierung, dazu erklärt Hatz: "Die bei uns
überdurchschnittlich stark vertretene Industrie spürt die Folgen der
Standortkrise am deutlichsten. Fakt ist: Die Betriebe sind mit einem
gefährlichen Mix aus sich verschlechternden Standortbedingungen und
außenwirtschaftlichen Verwerfungen, wie dem Iran-Krieg und der
US-Handelspolitik, konfrontiert. Die Zeit läuft uns davon, wir müssen die
Deindustrialisierung stoppen."
Um dagegen eine Reindustrialisierung der Wirtschaft in Gang zu setzen, pocht die
vbw auf umfassende, und vor allem zügige Strukturreformen. "Mit ihrem
Reformpaket vor der Sommerpause hat die Bundesregierung ein Signal gesetzt -
auch wenn wir nicht mit allen Punkten einverstanden sind. Das kann es aber noch
nicht gewesen sein: Insbesondere bei den hohen Arbeits- und Energiekosten sowie
Steuern erwarten wir eine spürbare Entlastung für die Unternehmen. Vor allem
aber das Tempo ist jetzt entscheidend : Der Herbst muss einen echten Durchbruch
bringen, wir verlieren Tag für Tag an Wettbewerbsfähigkeit", unterstreicht Hatz
und ergänzt: "Mit dem Berliner Oktoberfest wollen wir daher auch ein Angebot an
die Bundespolitik machen. Als bayerische Wirtschaft wollen wir nicht meckern,
sondern mitgestalten und anpacken, damit unser Land auch in Zukunft erfolgreich
bleibt. Wir werden uns daher auch weiterhin überall da konstruktiv einbringen,
wo wir der Erneuerung unseres Standorts zum Erfolg verhelfen können - so wie wir
es auch in Bayern seit Jahrzehnten tun."
Pressekontakt:
Felix Fend, +49 (0) 89-551 78-335, mailto:felix.fend@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6349335
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
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