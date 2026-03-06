OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / bayme vbm vbw ...

bayme vbm vbw engagieren sich mit vielfältigen Projekten für aktive

Frauenförderung / Brossardt: "Frauen tragen maßgeblich zur

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen bei"

München (ots) - Anlässlich des Weltfrauentages betonen die vbw - Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V. und die Bayerischen Metall- und

Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm den Stellenwert von gezielter

Frauenförderung in der Arbeitswelt. bayme vbm vbw unterstützen seit vielen

Jahren Mädchen und Frauen bei der beruflichen Orientierung, auf dem Weg in das

Berufsleben, bei der beruflichen Weiterentwicklung sowie bei der Rückkehr in die

Arbeitswelt nach einer familien- oder pflegebedingten Auszeit. Dazu erklärt

bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Um den

Wirtschaftsstandort Bayern zu sichern, brauchen wir hochqualifizierte Fachkräfte

in unseren Betrieben. Wir unterstützen daher Frauen und Mädchen dabei, ihren

beruflichen Weg erfolgreich zu gehen. Gleichzeitig sind bessere

Rahmenbedingungen nötig, um den Erwerbsumfang und den Anteil von Frauen in

Führungspositionen allgemein zu erhöhen - wie etwa noch umfangreichere

Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie eine umfassende und qualitativ hochwertige

Pflegeinfrastruktur. Ebenfalls muss der Wandel in der Gesellschaft konsequent

weiter gehen - so gilt es etwa, althergebrachte Rollenmuster oder

Berufswahl-Stereotypen weiter aufzubrechen."

Zu diesem Zweck führen die bayerischen Arbeitgeberverbände seit Jahren

erfolgreich eine Vielzahl von Projekten durch. Dazu gehören unter anderem die

Girls'Day Akademien in Bayern. Diese werden als regionale Kooperationsmodelle

zwischen einer Schule, einem oder mehreren Unternehmen und einer weiterführenden

Schule oder Hochschule durchgeführt. Die Teilnehmerinnen lernen technische und

naturwissenschaftliche Inhalte anhand praktischer Arbeiten bei den verschiedenen

Bildungspartnern kennen. Im Rahmen der Initiative "Technik - Zukunft in Bayern"

werden jedes Jahr "Mädchen für Technik Camps" und "Forscherinnen Camps"

durchgeführt. Diese Angebote, mit bayme vbm als Hauptförderer, finden in

Kooperation mit bayerischen Unternehmen und Hochschulen statt. "Die Camps

leisten einen wichtigen Beitrag, um Mädchen schon früh für MINT-Themen zu

begeistern und das Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten zu stärken", so

Brossardt.

Neben Projekten zur Berufsorientierung richten sich die Aktivitäten auch an

Frauen, die bereits im Berufsleben stehen. Das bayme vbm Projekt "Frauen in

Führungspositionen - ein überbetrieblicher, unternehmensorientierter Ansatz "

gibt den beteiligten Frauen über zwei Jahre lang die Möglichkeit, mit Workshops,

Mentoringprogrammen sowie einer Lern- und Kommunikationsplattform an ihren

persönlichen und fachlichen Stärken zu arbeiten und für sich neue Perspektiven

mit Führungsverantwortung im Unternehmen zu entdecken. Am 16. März 2026 startet

die nächste Staffel. Um Frauen in Führungsrollen bei der Netzwerkpflege zu

unterstützen, haben bayme vbm im letzten Jahr die Plattform "woMEn" geschaffen.

Brossardt berichtet: "Mit woMEn bieten wir ein Forum, in dem sich Frauen

gewinnbringend austauschen und so über alle Bereiche von Wirtschaft, Politik,

Kunst oder auch Wissenschaft hinaus vernetzen können. Gleichzeitig haben

weibliche Nachwuchskräfte die Möglichkeit, von den Erfahrungswerten im Netzwerk

zu profitieren. Wir sind stolz, dass am Standort Bayern so viele kluge weibliche

Köpfe tätig sind. Mit ihrem Wissen und ihren Ideen tragen sie maßgeblich zur

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen im Freistaat bei."

