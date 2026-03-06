OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / bayme vbm vbw ...

|
München (ots) - Anlässlich des Weltfrauentages betonen die vbw - Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e. V. und die Bayerischen Metall- und
Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm den Stellenwert von gezielter
Frauenförderung in der Arbeitswelt. bayme vbm vbw unterstützen seit vielen
Jahren Mädchen und Frauen bei der beruflichen Orientierung, auf dem Weg in das
Berufsleben, bei der beruflichen Weiterentwicklung sowie bei der Rückkehr in die
Arbeitswelt nach einer familien- oder pflegebedingten Auszeit. Dazu erklärt
bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Um den
Wirtschaftsstandort Bayern zu sichern, brauchen wir hochqualifizierte Fachkräfte
in unseren Betrieben. Wir unterstützen daher Frauen und Mädchen dabei, ihren
beruflichen Weg erfolgreich zu gehen. Gleichzeitig sind bessere
Rahmenbedingungen nötig, um den Erwerbsumfang und den Anteil von Frauen in
Führungspositionen allgemein zu erhöhen - wie etwa noch umfangreichere
Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie eine umfassende und qualitativ hochwertige
Pflegeinfrastruktur. Ebenfalls muss der Wandel in der Gesellschaft konsequent
weiter gehen - so gilt es etwa, althergebrachte Rollenmuster oder
Berufswahl-Stereotypen weiter aufzubrechen."
Zu diesem Zweck führen die bayerischen Arbeitgeberverbände seit Jahren
erfolgreich eine Vielzahl von Projekten durch. Dazu gehören unter anderem die
Girls'Day Akademien in Bayern. Diese werden als regionale Kooperationsmodelle
zwischen einer Schule, einem oder mehreren Unternehmen und einer weiterführenden
Schule oder Hochschule durchgeführt. Die Teilnehmerinnen lernen technische und
naturwissenschaftliche Inhalte anhand praktischer Arbeiten bei den verschiedenen
Bildungspartnern kennen. Im Rahmen der Initiative "Technik - Zukunft in Bayern"
werden jedes Jahr "Mädchen für Technik Camps" und "Forscherinnen Camps"
durchgeführt. Diese Angebote, mit bayme vbm als Hauptförderer, finden in
Kooperation mit bayerischen Unternehmen und Hochschulen statt. "Die Camps
leisten einen wichtigen Beitrag, um Mädchen schon früh für MINT-Themen zu
begeistern und das Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten zu stärken", so
Brossardt.
Neben Projekten zur Berufsorientierung richten sich die Aktivitäten auch an
Frauen, die bereits im Berufsleben stehen. Das bayme vbm Projekt "Frauen in
Führungspositionen - ein überbetrieblicher, unternehmensorientierter Ansatz "
gibt den beteiligten Frauen über zwei Jahre lang die Möglichkeit, mit Workshops,
Mentoringprogrammen sowie einer Lern- und Kommunikationsplattform an ihren
persönlichen und fachlichen Stärken zu arbeiten und für sich neue Perspektiven
mit Führungsverantwortung im Unternehmen zu entdecken. Am 16. März 2026 startet
die nächste Staffel. Um Frauen in Führungsrollen bei der Netzwerkpflege zu
unterstützen, haben bayme vbm im letzten Jahr die Plattform "woMEn" geschaffen.
Brossardt berichtet: "Mit woMEn bieten wir ein Forum, in dem sich Frauen
gewinnbringend austauschen und so über alle Bereiche von Wirtschaft, Politik,
Kunst oder auch Wissenschaft hinaus vernetzen können. Gleichzeitig haben
weibliche Nachwuchskräfte die Möglichkeit, von den Erfahrungswerten im Netzwerk
zu profitieren. Wir sind stolz, dass am Standort Bayern so viele kluge weibliche
Köpfe tätig sind. Mit ihrem Wissen und ihren Ideen tragen sie maßgeblich zur
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen im Freistaat bei."
