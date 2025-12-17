OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Deutlicher ...

17.12.2025 13:06:38

Deutlicher Nachbesserungsbedarf am Automobilpaket / Brossardt: "Echte

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. blickt

kritisch auf das gestern von der EU-Kommission vorgestellte Automobilpaket.

"Grundsätzlich begrüßen wir, dass die EU-Kommission den Handlungsdruck

anerkennt. Sie zieht allerdings die falschen Konsequenzen : Hauptprobleme bei

der aktuellen Flottenregulierung sind einerseits die fehlende

Technologieoffenheit und andererseits der Ansatz, Hersteller von Pkw und

Nutzfahrzeugen für etwas zu bestrafen, das weitgehend außerhalb ihres

Verantwortungsbereichs liegt. Die nun vorgeschlagenen Anpassungen lösen diese

Probleme nicht, so positiv auf den ersten Blick eine Lockerung beim

unrealistischen 100 Prozent-Ziel bis 2035 auch erscheinen mag. Ein 'Aus vom

absoluten Verbrenner-Aus' stellen wir uns anders vor", bemängelt vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die vbw sieht dementsprechend noch deutlichen Nachbesserungsbedarf. "Die

Transformation hin zu einer klimaneutralen Mobilität erfordert echte

Technologieoffenheit bei den Antriebsarten und so muss auch die Flexibilisierung

des Emissionsminderungsziels ausgestaltet werden. Die Industrie braucht

Planungssicherheit. Der Einsatz von grünem Stahl wäre dagegen ein neuer

Unsicherheitsfaktor : Die notwendigen Voraussetzungen für dessen Produktion in

Europa zu wettbewerbsfähigen Preisen sind noch gar nicht gegeben und können von

den OEM auch nicht beeinflusst werden. Hier sind vielmehr die EU selbst und die

Nationalstaaten gefordert. Zudem mangelt es weiterhin an fairen

Rahmenbedingungen für die Anerkennung erneuerbarer Kraftstoffe oder einer

europaweit ausgebauten Ladeinfrastruktur ", betont Brossardt und ergänzt: "In

der aktuellen Situation erwarten wir konkrete, praktikable Lösungsbeiträge der

Kommission. Wir fordern deutliche Nachbesserungen beim Autopaket. Das gilt

selbstverständlich auch für Nutzfahrzeughersteller, die ebenso auf greifbare

Erleichterungen angewiesen sind wie Pkw-Hersteller."

