OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Entgeltlücke wird ...

Entgeltlücke wird kleiner - noch Spielraum bei Arbeitszeitpotenzial
von Frauen / Brossardt: "Geschlechterbedingte Lohnlücke hat sehr
unterschiedliche Ursachen"
München (ots) - Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day am 27. Februar fordert
die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. einen sachlichen Umgang
mit dem Thema Entgeltgleichheit. Sie betont dabei die Bedeutung der
vollzeitnahen Beschäftigung von Frauen für das Schließen der Entgeltlücke. "Die
geschlechterbedingte Lohnlücke wird kleiner - das ist eine Entwicklung, die wir
begrüßen. Wir müssen aber weiterhin an der Behebung der Ursachen für die
Unterschiede der Entgelthöhe arbeiten. Denn diese ist beispielsweise auch darin
begründet, dass die individuelle Vergütung sich nach Faktoren wie der Berufswahl
, dem jeweiligen Qualifikationsniveau oder der persönlichen Lebenssituation
richtet. Ab einem Alter von 30 Jahren zeigt sich ein deutlicher Sprung im
Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, da Frauen hier oft zum ersten
Mal Mutter werden. Frauen reduzieren oder unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit aus
familiären Gründen häufiger und länger als Männer. Dies hat dann Auswirkungen
auf die weitere Lohnentwicklung. Hier gilt es anzusetzen", erklärt vbw
Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Um die Verdienstungleichheit zwischen Männern und Frauen insgesamt weiter zu
reduzieren, müssen laut vbw die Arbeitszeitpotenziale von Frauen besser gehoben
und insbesondere der Weg zu einer Vollzeit- oder vollzeitnahen Beschäftigung
erleichtert werden. "Momentan arbeiten zwei Drittel der erwerbstätigen Frauen
mit Kindern in Teilzeit. Wir erhöhen die Beschäftigungsanreize zum Beispiel,
indem wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern. Dafür
müssen wir die Betreuungsinfrastruktur für Kinder ausbauen", so Brossardt.
