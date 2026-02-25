OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Entgeltlücke wird ...

Entgeltlücke wird kleiner - noch Spielraum bei Arbeitszeitpotenzial

von Frauen / Brossardt: "Geschlechterbedingte Lohnlücke hat sehr

unterschiedliche Ursachen"

München (ots) - Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day am 27. Februar fordert

die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. einen sachlichen Umgang

mit dem Thema Entgeltgleichheit. Sie betont dabei die Bedeutung der

vollzeitnahen Beschäftigung von Frauen für das Schließen der Entgeltlücke. "Die

geschlechterbedingte Lohnlücke wird kleiner - das ist eine Entwicklung, die wir

begrüßen. Wir müssen aber weiterhin an der Behebung der Ursachen für die

Unterschiede der Entgelthöhe arbeiten. Denn diese ist beispielsweise auch darin

begründet, dass die individuelle Vergütung sich nach Faktoren wie der Berufswahl

, dem jeweiligen Qualifikationsniveau oder der persönlichen Lebenssituation

richtet. Ab einem Alter von 30 Jahren zeigt sich ein deutlicher Sprung im

Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, da Frauen hier oft zum ersten

Mal Mutter werden. Frauen reduzieren oder unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit aus

familiären Gründen häufiger und länger als Männer. Dies hat dann Auswirkungen

auf die weitere Lohnentwicklung. Hier gilt es anzusetzen", erklärt vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Um die Verdienstungleichheit zwischen Männern und Frauen insgesamt weiter zu

reduzieren, müssen laut vbw die Arbeitszeitpotenziale von Frauen besser gehoben

und insbesondere der Weg zu einer Vollzeit- oder vollzeitnahen Beschäftigung

erleichtert werden. "Momentan arbeiten zwei Drittel der erwerbstätigen Frauen

mit Kindern in Teilzeit. Wir erhöhen die Beschäftigungsanreize zum Beispiel,

indem wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern. Dafür

müssen wir die Betreuungsinfrastruktur für Kinder ausbauen", so Brossardt.

