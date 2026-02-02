|
02.02.2026 12:38:38
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Fachkräftemangel ...
Fachkräftemangel bleibt für Unternehmen trotz Strukturkrise
langfristig große Herausforderung / Brossardt: "Kommunen sind lokaler
Weichensteller für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V
diskutierte im Rahmen des Kongresses "Zukunft gestalten: Kommunale Arbeitsmärkte
und Migration" mit Blick auf die Wahlen am 08. März 2026, an welchen
arbeitsmarktpolitischen Schrauben die bayerischen Kommunen drehen können, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Regionen zu stärken. vbw
Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt schildert die aktuellen
Herausforderungen: "Unsere Unternehmen kämpfen am Standort mit tiefgreifenden
strukturellen Problemen und um ihre Zukunftsfähigkeit. Die Kommunen können
maßgeblich zur Bewältigung der Strukturkrise beitragen, indem sie mit Maßnahmen
zum Bürokratieabbau und Entlastungen bei den steuerlichen Abgaben die Betriebe
auf ihrer Ebene stärken. Gleichzeitig haben viele Unternehmen trotz
Produktions-rückgängen und steigender Arbeitslosigkeit nach wie vor mit einem
Mangel an Arbeits- und Fachkräften zu kämpfen. Die Kommunen haben vor Ort
Spielräume, um die Unternehmen bei der Gewinnung von gut qualifizierten
Beschäftigten aus dem In- und Ausland effizient zu unterstützen."
Ein wirksamer Hebel für die Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung auf
kommunaler Ebene sind aus Sicht der vbw Maßnahmen und Investitionen, um die
regionale Verkehrsinfrastruktur - speziell den ÖPNV - flächendeckend weiter
auszubauen. Gleichzeitig müssen die Kommunen dabei helfen, mehr bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Zudem ist zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein Ausbau an Kinderbetreuungsangeboten dringend erforderlich. Brossardt fasst
zusammen: "Wir müssen Anreize schaffen, damit sich Beschäftigte für eine
Erwerbstätigkeit in der Region entscheiden. Kommunen können mit den richtigen
Rahmenbedingungen dazu beitragen, diese am Standort zu halten oder auch neu zu
gewinnen."
Neben der Aktivierung heimischer Potenziale können die Kommunen bei der
Integration ausländischer Fachkräfte unterstützen. "Es braucht regionale
Anlaufstellen, die für Rückfragen der ausländischen Fachkräfte zum Leben und
zur Arbeit in der Region zur Verfügung stehen. Ohne eine entsprechende
integrative Begleitung vor Ort besteht das Risiko, dass ausländische Fachkräfte
wieder abwandern. Gleichzeitig können auch die Vereine und Netzwerke am Ort
maßgeblich dazu beitragen, dass sich ausländische Fachkräfte hier bei uns
integrieren und bleiben wollen", so Brossardt. Im Fokus muss weiterhin auch die
Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen mit guter Bleibeperspektive
stehen. "Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Integration in die
Gesellschaft am besten über die Aufnahme einer Beschäftigung gelingt. Hierfür
benötigen wir bessere Rahmenbedingungen, etwa durch zielgerichtete Bildungs- und
Integrationsangebote vor Ort", so Brossardt schließlich.
Pressekontakt:
Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail:
stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de
