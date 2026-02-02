02.02.2026 12:38:38

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Fachkräftemangel ...

Fachkräftemangel bleibt für Unternehmen trotz Strukturkrise

langfristig große Herausforderung / Brossardt: "Kommunen sind lokaler

Weichensteller für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V

diskutierte im Rahmen des Kongresses "Zukunft gestalten: Kommunale Arbeitsmärkte

und Migration" mit Blick auf die Wahlen am 08. März 2026, an welchen

arbeitsmarktpolitischen Schrauben die bayerischen Kommunen drehen können, um die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Regionen zu stärken. vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt schildert die aktuellen

Herausforderungen: "Unsere Unternehmen kämpfen am Standort mit tiefgreifenden

strukturellen Problemen und um ihre Zukunftsfähigkeit. Die Kommunen können

maßgeblich zur Bewältigung der Strukturkrise beitragen, indem sie mit Maßnahmen

zum Bürokratieabbau und Entlastungen bei den steuerlichen Abgaben die Betriebe

auf ihrer Ebene stärken. Gleichzeitig haben viele Unternehmen trotz

Produktions-rückgängen und steigender Arbeitslosigkeit nach wie vor mit einem

Mangel an Arbeits- und Fachkräften zu kämpfen. Die Kommunen haben vor Ort

Spielräume, um die Unternehmen bei der Gewinnung von gut qualifizierten

Beschäftigten aus dem In- und Ausland effizient zu unterstützen."

Ein wirksamer Hebel für die Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung auf

kommunaler Ebene sind aus Sicht der vbw Maßnahmen und Investitionen, um die

regionale Verkehrsinfrastruktur - speziell den ÖPNV - flächendeckend weiter

auszubauen. Gleichzeitig müssen die Kommunen dabei helfen, mehr bezahlbaren

Wohnraum zu schaffen. Zudem ist zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

ein Ausbau an Kinderbetreuungsangeboten dringend erforderlich. Brossardt fasst

zusammen: "Wir müssen Anreize schaffen, damit sich Beschäftigte für eine

Erwerbstätigkeit in der Region entscheiden. Kommunen können mit den richtigen

Rahmenbedingungen dazu beitragen, diese am Standort zu halten oder auch neu zu

gewinnen."

Neben der Aktivierung heimischer Potenziale können die Kommunen bei der

Integration ausländischer Fachkräfte unterstützen. "Es braucht regionale

Anlaufstellen, die für Rückfragen der ausländischen Fachkräfte zum Leben und

zur Arbeit in der Region zur Verfügung stehen. Ohne eine entsprechende

integrative Begleitung vor Ort besteht das Risiko, dass ausländische Fachkräfte

wieder abwandern. Gleichzeitig können auch die Vereine und Netzwerke am Ort

maßgeblich dazu beitragen, dass sich ausländische Fachkräfte hier bei uns

integrieren und bleiben wollen", so Brossardt. Im Fokus muss weiterhin auch die

Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen mit guter Bleibeperspektive

stehen. "Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Integration in die

Gesellschaft am besten über die Aufnahme einer Beschäftigung gelingt. Hierfür

benötigen wir bessere Rahmenbedingungen, etwa durch zielgerichtete Bildungs- und

Integrationsangebote vor Ort", so Brossardt schließlich.

Pressekontakt:

Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail:

stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6208691

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen