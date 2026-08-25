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25.08.2026 11:03:39
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Games-Branche in ...
Games-Branche in Bayern wächst / Brossardt: "Standort im
internationalen Wettbewerb weiter stärken"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
bekräftigt die Bedeutung der Gaming-Industrie für Deutschland. "Fakt ist: Hinter
der Nutzung von digitalen Spielen auf PCs, Konsolen, Smartphones oder Tablets
verbirgt sich eine Milliarden-Industrie. 2025 erzielte der Gaming-Markt in
Deutschland einen Gesamtumsatz von 9,4 Milliarden Euro. Deutschland ist damit
der umsatzstärkste Gaming-Markt in Europa. Auch die bayerische Förderstrategie
der Games-Branche zeigt Wirkung. Seit 2018 hat sich die Anzahl der
Games-Unternehmen im Freistaat verdoppelt und die Branche in Bayern
erwirtschaftet rund 347 Millionen Euro Umsatz. Hier steckt enormes Potenzial für
unsere Wirtschaft drin", macht vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt zum
Start der Gamescom am 26. August deutlich.
Aus Sicht der vbw braucht es eine noch gezieltere Stärkung der inländischen
Games-Industrie. "Obwohl die Branche im Freistaat so stark vertreten ist,
fließt bedauerlicherweise immer noch ein Großteil der Wertschöpfung ins Ausland.
Hier müssen wir ansetzen, indem wir die Rahmenbedingungen am Standort für die
Branche noch attraktiver machen. Im Freistaat hat die Bayerische Staatsregierung
bereits umfassende Maßnahmen eingeleitet, darunter die Anhebung der
Gesamtförderung für Games und 'Extended Reality (XR)' auf über sechs Millionen
Euro. Und es wirkt: Laut aktuellem Branchenbarometer von game - Verband der
deutschen Games-Branche e. V. gilt Bayern inzwischen als führender Standort
Deutschlands, noch vor Nordrhein-Westfalen und Berlin", sagt Brossardt.
Die Branche muss laut Brossardt aber auch bundesweit noch stärker unterstützt
werden. "Es ist erfreulich, dass die Bundesregierung ihre Games-Förderung für
2026 auf rund 125 Millionen Euro jährlich hochfährt. Dies ist ein klares
Bekenntnis zum Gaming-Standort Deutschland. Diesen müssen wir im internationalen
Wettbewerb noch weiter stärken. Nur so können wir uns als weltweit innovativen
Standort für Gaming etablieren und damit Arbeitsplätze und Wohlstand in einem
zentralen Zukunftsmarkt schaffen", fordert Brossardt abschließend.
Pressekontakt:
Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203,
mailto:charlotte.offermann@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6339451
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
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