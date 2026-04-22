OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Hochwertige ...

Hochwertige Arbeitsplätze durch starke Rahmenbedingungen, nicht durch

mehr Bürokratie / Brossardt: "Es braucht eine weitere

Omnibus-Initiative im Arbeits- und Sozialrecht"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. lehnt die

Pläne der EU-Kommission zu einem Quality Jobs Act im Rahmen der Quality Jobs

Roadmap entschieden ab. "Als bayerische Wirtschaft unterstützen wir jedes

Bestreben, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Neue Beschränkungen zum

flexiblen Arbeitseinsatz bewirken aber das glatte Gegenteil. Zusätzliche

Bürokratie im Arbeitsverhältnis ist Gift für die Wettbewerbsfähigkeit unserer

Unternehmen. In der aktuell sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage dürfen wir

den Unternehmen nicht noch zusätzliche Belastungen aufbürden", erklärte vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt bei einem Politischen Dialog in Brüssel

und ergänzte: "Im Gegenteil: Die Wirtschaft braucht in diesen Zeiten nicht

weniger Spielraum, sondern wieder deutlich mehr Beinfreiheit. Wir müssen

resilienter werden - auch angesichts der geopolitischen Dynamik. Die EU wird nur

dann weiter eine Rolle spielen, wenn sie auch wirtschaftlich stark ist."

Konkret kritisiert die vbw die Pläne der Quality Jobs Roadmap zu zusätzlichen

Vorschriften in etablierten und funktionierenden Arbeitsfeldern. Es gibt

bereits umfassende Regeln zu den von der Kommission ins Auge gefassten Themen

wie algorithmisches Management, dem Einsatz von KI, mobiler Arbeit, der Vergabe

von Sub-Verträgen sowie zu Übergängen und zur Transformation von

Arbeitsverhältnissen. " Hochwertige Arbeitsplätze können europäische Unternehmen

nur dann gewährleisten, wenn sie auch innerhalb attraktiver Rahmenbedingungen

wirtschaften können. Nur ein wettbewerbsfähiger Arbeitsplatz ist ein

hochwertiger Arbeitsplatz", machte Brossardt deutlich. Die vbw fordert daher

eine weitere Omnibus-Initiative auf EU-Ebene zum Abbau von Bürokratie- und

Berichtspflichten im Arbeits- und Sozialrecht. Die Ankündigungen der

EU-Kommission zu verschiedenen Omnibus-Paketen sowie die jüngste Verabschiedung

der Omnibus-I-Initiative, unterstützt die bayerische Wirtschaft ausdrücklich.

Insgesamt fehlt aus Sicht der vbw aber noch der große Befreiungsschlag beim

Bürokratieabbau. "Der Europäische Rat hat die Kommission am 19. März dieses

Jahres ausdrücklich aufgefordert, Vorschriften zu vereinfachen und

Verwaltungsaufwand zu reduzieren - auf sämtlichen Ebenen. Regulierungs-,

Verwaltungs- und Befolgungskosten gelte es zu verringern. Neue Belastungen seien

zu vermeiden. Dem schließt sich die bayerische Wirtschaft vollumfänglich an.

Wir erwarten daher von der Kommission, diesen Appell zu beherzigen - dann

schaffen wir echte hochwertige Arbeitsplätze", so Brossardt.

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