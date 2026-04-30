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30.04.2026 12:20:38
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Mercosur-Abkommen ...
Mercosur-Abkommen eröffnet große Chancen für die bayerische Wirtschaft
/ Brossardt: "Zügige Ratifizierung notwendig, weitere
Freihandelsabkommen müssen folgen"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft begrüßt die
vorläufige Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens ab dem 01. Mai 2026, fordert aber
zeitgleich dessen zügige Ratifizierung. "Die Entscheidung der EU-Kommission zur
vorläufigen Anwendung des Mercosur-Abkommens ist nur folgerichtig. Die Welt
befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die aggressive Politik von
US-Präsident Trump und der Krieg im Iran belasten die globale Wirtschaft. Zudem
hat sich China vom größten Vorlieferungslieferanten zum knallharten, nicht immer
fair agierenden Wettbewerber entwickelt", betont vbw Hauptgeschäftsführer
Bertram Brossardt und ergänzt: "Neue Handels-, Rohstoff- und
Investitionspartnerschaften sind daher grundlegend für die bayerische
Wirtschaft. Die Industrie im Freistaat erwirtschaftet immerhin 60 Prozent ihres
Umsatzes im Ausland. Zudem waren wir in der Vergangenheit zu abhängig von
einzelnen Handelspartnern. Diversifizierung ist das Gebot der Stunde. Jetzt gilt
es, die Ratifizierung zügig abzuschließen, nur so schaffen wir langfristig
Planungssicherheit."
Insgesamt entsteht durch das Mercosur-Abkommen eine Freihandelszone mit 780
Millionen Einwohnern. "Wir erhoffen uns für europäische Unternehmen
Einsparungen von etwa vier Milliarden Euro pro Jahr durch den Wegfall von Zöllen
für 91 Prozent aller Waren", erklärt Brossardt. Das Abkommen erleichtert
bayerischen Unternehmen den Zugang zum Markt, indem es Zölle reduziert und
andere Hindernisse aus dem Weg räumt. 2025 ging nur ein knappes Prozent der
bayerischen Exporte in die Mercosur-Staaten. Durch das Abkommen könnte das
deutlich mehr werden. Das gilt insbesondere für die Automobilindustrie, den
Maschinen- und Anlagenbau sowie die Chemie- und Pharmaindustrie. Zudem
verspricht das Mercosur-Abkommen weniger Abhängigkeiten bei Rohstoffen. "So ist
Argentinien ein wichtiger Produzent von Lithium", erklärt Brossardt. Auch die
Mercosur-Staaten profitieren von der engeren Partnerschaft mit Europa. "Die
Volkswirtschaften ergänzen sich gut ", so Brossardt.
Neben einer zügigen Ratifizierung des Mercosur-Abkommens setzt die vbw auf den
Abschluss vieler neuer europäischer Freihandelsabkommen. "Wir sind überzeugt,
dass jedes Freihandelsabkommen unseren europäischen Wirtschaftsraum stärker
macht und davon alle Branchen profitieren können. Die Bemühungen der
EU-Kommission zum raschen Abschluss vieler solcher neuen Vereinbarungen
unterstützen wir ausdrücklich", unterstreicht Brossardt. Die bayerische
Wirtschaft setzt daher ebenso auf eine schnelle Ratifizierung der kürzlich
geschlossenen EU-Freihandelsabkommen mit Indien und Australien. "Je mehr
Partner wir auf der Welt haben, umso weniger sind wir von einzelnen
Wirtschaftsräumen abhängig. Vor allem in Zeiten, in denen sich traditionelle
Verbündete als weniger verlässlich erweisen, gilt es, unsere wirtschaftliche
Krisenfestigkeit zu erhöhen. Dafür müssen wir unsere Lieferketten und
Absatzmärkte so vielfältig wie möglich aufstellen. Das Mercosur-Abkommen ist
dafür ein wegweisender erster Schritt. Es müssen aber noch viele Abkommen
folgen", so Brossardt.
Pressekontakt:
Felix Fend, +49 (0) 89-551 78-335, mailto:felix.fend@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6266181
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
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