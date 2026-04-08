OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Nach ...

Nach Vermittlungsquote von 64 Prozent - vbw entwickelt

talentnavigator.ukraine weiter / Brossardt: "Der talentnavigator+

steht nun allen Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive offen"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat im

Juni 2023 mit dem Pilotprojekt talentnavigator.ukraine ein vielseitiges

Beratungs- und Unterstützungsangebot für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen,

um ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Aufgrund seines großen

Erfolgs hat die vbw das Projekt nun weiterentwickelt. Seit März 2026 steht es

als "talentnavigator+" an den Standorten München und Nürnberg allen Geflüchteten

mit guter Bleibeperspektive offen. "Nachdem das Pilotprojekt bei der Vermittlung

von Geflüchteten in Arbeit eine Quote von 64 Prozent erreicht hat, war klar,

dass wir es fortführen und erweitern werden. Denn eine Beschäftigung legt den

Grundstein für eine nachhaltige Integration in die Gesellschaft", erklärt vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt und ergänzt: "Im Jahr 2025 haben 113.236

Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt, 14.760 von ihnen in Bayern.

Zusätzlich haben seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges etwa 193.000

Menschen aus der Ukraine in Bayern Schutz gefunden. Auch wenn die Zahl an

Asylanträgen insgesamt rückläufig ist, müssen wir dafür sorgen, dass die

Personen, die mittel- und langfristig bei uns bleiben werden, effektive

Unterstützung bekommen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, durch eine

Erwerbstätigkeit ihr eigenes Auskommen zu sichern. Darum führen wir das Projekt

gerne weiter."

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) setzt das Projekt um. An jedem

Standort steht eine TalentNavigatorin den Projektteilnehmerinnen und

-teilnehmern beratend zur Seite. Brossardt führt aus: "Die TalentNavigatorin

unterstützt bei der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsstellen, der Anerkennung

von Zeugnissen oder der Vermittlung von begleitenden Sprachkursen. Möchten sich

die Geflüchteten weiterqualifizieren, hilft die Ansprechpartnerin ebenfalls. Die

Erfahrungen zeigen, dass gerade das individuelle Coaching der Teilnehmenden die

Arbeitsmarktintegration merklich erleichtert. Auch die Unternehmen profitieren

vom Beratungs- und Vermittlungsangebot für die eigene Personalgewinnung."

Der talentnavigator+ ist eines von zahlreichen Projekten, mit denen sich die

Verbände für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten engagieren. So

ermöglicht das Projekt " sprungbrett into work hop-on hop-off! Mit dem

Praktikumsbus zum Ziel!" unkompliziert praxisnahe Berufsorientierung. Mit Hilfe

des " sprungbrett AzubiMentoring Schulungssets" können Unternehmen mit geringem

Aufwand selbstständig ein Mentoring-Netzwerk für geflüchtete und zugewanderte

Auszubildende aufbauen. Außerdem stellt die Taskforce Fachkräftesicherung FKS+

ihr Know-how und Netzwerk zur Verfügung, um Unternehmen zu beraten.

Pressekontakt:

Stefanie Eizenberger,

Tel. +49 (0) 89-551 78-370,

E-Mail: mailto:stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de

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