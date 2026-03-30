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30.03.2026 17:36:39

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...

Pressestatement zum Bericht FinanzKommission Gesundheit / Reformwille

zu begrüßen, konkrete Vorschläge müssen nun schnell folgen

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

"Wir begrüßen, dass die FinanzKommission Gesundheit tiefgreifende

Reformvorschläge gemacht hat. Insbesondere ist die Orientierung der Ausgaben in

den verschiedenen Bereichen an der Einnahmenentwicklung unterstützenswert. Diese

Zielsetzung ist die Grundlage für Beitragsstabilität und damit für eine

zukünftige Entlastung bei den Lohnzusatzkosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Für die nun kommenden Diskussionen darf es keine Denkverbote geben, sie müssen

ergebnissoffen geführt werden. Wir erwarten von der Bundesregierung zeitnah

konkrete Vorschläge, die im Besonderen den Wirtschaftsstandort und damit den

Erhalt unseres Wohlstands im Blick haben."

Pressekontakt:

Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,

mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6246690

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

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