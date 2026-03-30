|
30.03.2026 17:36:39
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...
Pressestatement zum Bericht FinanzKommission Gesundheit / Reformwille
zu begrüßen, konkrete Vorschläge müssen nun schnell folgen
München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft e. V.:
"Wir begrüßen, dass die FinanzKommission Gesundheit tiefgreifende
Reformvorschläge gemacht hat. Insbesondere ist die Orientierung der Ausgaben in
den verschiedenen Bereichen an der Einnahmenentwicklung unterstützenswert. Diese
Zielsetzung ist die Grundlage für Beitragsstabilität und damit für eine
zukünftige Entlastung bei den Lohnzusatzkosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Für die nun kommenden Diskussionen darf es keine Denkverbote geben, sie müssen
ergebnissoffen geführt werden. Wir erwarten von der Bundesregierung zeitnah
konkrete Vorschläge, die im Besonderen den Wirtschaftsstandort und damit den
Erhalt unseres Wohlstands im Blick haben."
Pressekontakt:
Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,
mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6246690
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.