OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

Pressestatement zur bayerischen Industrieproduktion / Erneuter

Rückgang verdeutlicht die Investitionsschwäche im Freistaat

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

"Die bayerische Industrieproduktion ist in den ersten zwei Monaten 2026 um 5,1

Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Die Produktion der

Investitionsgüterproduzenten ging im selben Zeitraum sogar um 7,8 Prozent

zurück.

Das ist ein eindrückliches Zeichen für die vor allem strukturelle Talfahrt des

Herzstücks der bayerischen Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres. Die zaghaften

Hoffnungsschimmer zum Ende des letzten Jahres haben sich damit in Luft

aufgelöst. Vielmehr zeigen die verschleppten Reformen ihre negativen

Auswirkungen. Investiert wird im Ausland, im Inland wird konsolidiert und

abgewickelt. Das muss sich dringend ändern, um den Kern unserer Wirtschaft, die

Industrie, am Leben zu erhalten. Wir brauchen strukturelle Reformen, die unsere

Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellen, Augenmaß bei den Arbeitskosten, endlich

den Willen zum Bürokratieabbau und einige unbequeme Entscheidungen bei den

sozialen Sicherungssystemen. Ohne diese wird es nicht gehen.

Besonders dramatisch sieht die Lage in den beiden größten Industriezweigen aus:

So ist die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um neun Prozent im

Jahresvergleich Januar-Februar 2026 gegenüber 2025 zurückgegangen, beim

Maschinenbau waren es sogar 11,6 Prozent. Wenn nicht zeitnah der Turnaround

geschafft wird, stehen weitere Insolvenzen mit entsprechendem Arbeitsplatzabbau

an. Das gilt es unbedingt zu verhindern. Geradezu abstrus wirkt da die

Ankündigung einer steuer- und abgabenfreien Entlastungsprämie von 1.000 Euro im

Kalenderjahr 2026, die von den Unternehmen gezahlt werden soll. Diese einseitige

Belastung der Wirtschaft ist völlig unverständlich und strikt abzulehnen."

Pressekontakt:

Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@vbw-bayern.de

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