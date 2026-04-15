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15.04.2026 13:35:38
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...
Pressestatement zur bayerischen Industrieproduktion / Erneuter
Rückgang verdeutlicht die Investitionsschwäche im Freistaat
München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft e. V.:
"Die bayerische Industrieproduktion ist in den ersten zwei Monaten 2026 um 5,1
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Die Produktion der
Investitionsgüterproduzenten ging im selben Zeitraum sogar um 7,8 Prozent
zurück.
Das ist ein eindrückliches Zeichen für die vor allem strukturelle Talfahrt des
Herzstücks der bayerischen Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres. Die zaghaften
Hoffnungsschimmer zum Ende des letzten Jahres haben sich damit in Luft
aufgelöst. Vielmehr zeigen die verschleppten Reformen ihre negativen
Auswirkungen. Investiert wird im Ausland, im Inland wird konsolidiert und
abgewickelt. Das muss sich dringend ändern, um den Kern unserer Wirtschaft, die
Industrie, am Leben zu erhalten. Wir brauchen strukturelle Reformen, die unsere
Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellen, Augenmaß bei den Arbeitskosten, endlich
den Willen zum Bürokratieabbau und einige unbequeme Entscheidungen bei den
sozialen Sicherungssystemen. Ohne diese wird es nicht gehen.
Besonders dramatisch sieht die Lage in den beiden größten Industriezweigen aus:
So ist die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um neun Prozent im
Jahresvergleich Januar-Februar 2026 gegenüber 2025 zurückgegangen, beim
Maschinenbau waren es sogar 11,6 Prozent. Wenn nicht zeitnah der Turnaround
geschafft wird, stehen weitere Insolvenzen mit entsprechendem Arbeitsplatzabbau
an. Das gilt es unbedingt zu verhindern. Geradezu abstrus wirkt da die
Ankündigung einer steuer- und abgabenfreien Entlastungsprämie von 1.000 Euro im
Kalenderjahr 2026, die von den Unternehmen gezahlt werden soll. Diese einseitige
Belastung der Wirtschaft ist völlig unverständlich und strikt abzulehnen."
Pressekontakt:
Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6255997
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
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