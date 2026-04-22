22.04.2026 17:19:38

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

Pressestatement zur Frühjahrsprognose 2026 der Bundesregierung /

Wachstumsprognose halbiert, keinen Aufschub mehr bei den Reformen!

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

"Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs haben unser Land weiter fest

im Griff. Die Bundesregierung geht in ihrer aktualisierten Frühjahrsprognose

inzwischen nur noch von einem halben Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr

aus, auch für 2027 wurde die Wachstumsprognose bedauerlicherweise von 1,3

Prozent auf 0,9 Prozent nach unten korrigiert. Bezeichnend ist außerdem der

vorhergesagte Wiederanstieg der Inflation auf 2,7 Prozent.

Wir können nur wiederholen: Die außenwirtschaftliche Lage können wir nicht

steuern, aber wir können dafür sorgen, dass wir endlich unsere hausgemachten

Standortprobleme lösen. Die nächsten Wochen und Monate setzen wir auf eine mutig

und entschlossen agierende Bundesregierung, die tiefgreifende Reformen nicht nur

ankündigt, sondern endlich auch rasch umsetzt. Dazu gehören Augenmaß bei den

Arbeitskosten, endlich der Wille zum Bürokratieabbau und einige unbequeme - aber

dringend notwendige - Entscheidungen bei den sozialen Sicherungssystemen. Wir

müssen jetzt handeln - unsere Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem Spiel."

Pressekontakt:

Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6260808

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

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