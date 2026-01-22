OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Projekt von vbw und ...

Projekt von vbw und Wissenschaftsministerium - neue Förderrunde für

drei Hochschulen startet / Brossardt: "Für Fachkräftesicherung

Weiterbildung fortentwickeln, KI implementieren"

München (ots) - Ende Januar startet die zweite Förderrunde im Projekt

"digital.ING II". Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und das

Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) haben die

Initiative gemeinsam ins Leben gerufen, um bayerische Universitäten und

Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei der Entwicklung von

Weiterbildungsangeboten im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich zu

unterstützen. Die Partner fördern "digital.ING" bereits seit 2021. Für die

aktuelle Runde, die seit 2024 und noch bis Ende 2026 läuft, wurden die neuen

Zertifikatsangebote im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich um das

Thema "Künstliche Intelligenz" erweitert. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram

Brossardt macht klar: "Durch die Transformation verändern sich die Anforderungen

an die Beschäftigten und der souveräne Umgang mit digitalen Inhalten und

Formaten gilt inzwischen als Schlüsselfertigkeit. Damit die Unternehmen den

Wandel meistern können, brauchen sie Mitarbeiter, die über diese Fähigkeiten

verfügen. Mit dem neuen Zertifikatsangebot haben die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter die Möglichkeit, sich über die jeweiligen Hochschulen im Bereich

Digitalisierung und KI zielgerichtet weiterzubilden, gleichzeitig stärken sie

damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Von dem Projekt profitieren alle

Beteiligten. Darum freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder drei Hochschulen

zu unterstützen."

Im laufenden Zeitraum von 2024 bis 2026 fördert die Initiative insgesamt neun

bayerische Hochschulen und Universitäten, sechs davon in der ersten

Förderrunde, die letztes Jahr zu Ende ging. In der zweiten Runde erhalten nun

folgende Hochschulen für die Umsetzung ihrer Projekte Fördergelder von jeweils

100.000 Euro: die Technische Hochschule Ingolstadt mit dem Weiterbildungsangebot

"TCW@ForesightKI", die Technische Hochschule Augsburg mit "Industrial AI" und

die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm mit "TwinForward Süd".

Brossardt erklärt: "Der Mehrwert von 'digital.ING' beruht auf der engen

Zusammenarbeit von regionalen Unternehmen und den Hochschulen vor Ort. Für die

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Standortes ist es wichtig, dass wi r

Bildung und Wirtschaft so eng wie möglich verzahnen. Das Projekt setzt

zielgerichtet und praxisnah hier an."

