OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Projekt von vbw und ...

Projekt von vbw und Wissenschaftsministerium - neue Förderrunde für
drei Hochschulen startet / Brossardt: "Für Fachkräftesicherung
Weiterbildung fortentwickeln, KI implementieren"
München (ots) - Ende Januar startet die zweite Förderrunde im Projekt
"digital.ING II". Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und das
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) haben die
Initiative gemeinsam ins Leben gerufen, um bayerische Universitäten und
Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei der Entwicklung von
Weiterbildungsangeboten im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich zu
unterstützen. Die Partner fördern "digital.ING" bereits seit 2021. Für die
aktuelle Runde, die seit 2024 und noch bis Ende 2026 läuft, wurden die neuen
Zertifikatsangebote im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich um das
Thema "Künstliche Intelligenz" erweitert. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram
Brossardt macht klar: "Durch die Transformation verändern sich die Anforderungen
an die Beschäftigten und der souveräne Umgang mit digitalen Inhalten und
Formaten gilt inzwischen als Schlüsselfertigkeit. Damit die Unternehmen den
Wandel meistern können, brauchen sie Mitarbeiter, die über diese Fähigkeiten
verfügen. Mit dem neuen Zertifikatsangebot haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich über die jeweiligen Hochschulen im Bereich
Digitalisierung und KI zielgerichtet weiterzubilden, gleichzeitig stärken sie
damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Von dem Projekt profitieren alle
Beteiligten. Darum freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder drei Hochschulen
zu unterstützen."
Im laufenden Zeitraum von 2024 bis 2026 fördert die Initiative insgesamt neun
bayerische Hochschulen und Universitäten, sechs davon in der ersten
Förderrunde, die letztes Jahr zu Ende ging. In der zweiten Runde erhalten nun
folgende Hochschulen für die Umsetzung ihrer Projekte Fördergelder von jeweils
100.000 Euro: die Technische Hochschule Ingolstadt mit dem Weiterbildungsangebot
"TCW@ForesightKI", die Technische Hochschule Augsburg mit "Industrial AI" und
die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm mit "TwinForward Süd".
Brossardt erklärt: "Der Mehrwert von 'digital.ING' beruht auf der engen
Zusammenarbeit von regionalen Unternehmen und den Hochschulen vor Ort. Für die
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Standortes ist es wichtig, dass wi r
Bildung und Wirtschaft so eng wie möglich verzahnen. Das Projekt setzt
zielgerichtet und praxisnah hier an."
