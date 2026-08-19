OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Rohstoffpreise für ...

Rohstoffpreise für bayerische Wirtschaft erreichen Höchststand -

Wolfram um 567 Prozent teurer als vor einem Jahr / Brossardt:

"Steigende Rohstoffpreise erhöhen Kostendruck der Betriebe noch

weiter"

München (ots) - Der Rohstoffpreisindex der vbw - Vereinigung der Bayerischen

Wirtschaft e. V. lag im zweiten Quartal des Jahres 2026 bei durchschnittlich

205,3 Punkten. Das war der höchste Quartalswert des Index seit Beginn der

Aufzeichnungen im Jahr 2015. Im Vergleich zum ersten Quartal 2026 stieg der

Index um 8,7 Prozent, nachdem er im Vorquartal bereits um 14,3 Prozent zugelegt

hatte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag der Index um fast 40 Prozent höher.

"Im Trend steigen die Rohstoffpreise für die bayerische Wirtschaft seit gut

einem Jahr massiv an. Besonders der Iran-Krieg hat diese Entwicklung weiter

vorangetrieben. Solange es keine dauerhafte und verlässliche Friedenslösung gibt

und der Transport durch die Straße von Hormus im vollen Umfang und ohne

Einschränkungen möglich ist, wird unsere Wirtschaft weiter belastet", sagt vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die Preise für Industriemetalle sind im zweiten Quartal 2026 um durchschnittlich

neun Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen und damit der maßgebliche

Treiber für den weiteren Anstieg des Gesamtindex. Das höchste Plus verzeichnete

Germanium (+52,8 Prozent). Deutlich teurer wurden außerdem Wolfram (+44,9

Prozent), Tantal (+42,8 Prozent) und das für die bayerische Wirtschaft wichtige

Industriemetall Aluminium (+11,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal

fällt der Anstieg der Preise für Industriemetalle noch drastischer aus (+40,7

Prozent). Wolfram verteuerte sich in diesem Zeitraum um 567,4 Prozent, Lithium

um 181,2 Prozent und Tantal um 137,5 Prozent. "Diese massiven Preisanstiege

müssen ein Weckruf für den Industriestandort Bayern sein. Die Entwicklungen

zeigen, wie verwundbar wir bei kritischen Rohstoffen sind", erläutert Brossardt.

Der Teilindex für Seltene Erden hat sich im abgelaufenen Quartal im Durchschnitt

kaum verändert und lag um 0,4 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Auch der

Teilindex für Edelmetalle ging im zweiten Quartal 2026 merklich um 10,6 Prozent

zurück. Gegenüber dem Vorjahresquartal lag der Preisindex für Edelmetalle

dennoch um überdurchschnittliche 70,7 Prozent höher.

Angesichts steigender Rohstoffkosten und der daraus resultierenden

Herausforderungen für die bayerische Wirtschaft fordert die vbw eine dringende

politische Priorisierung des Rohstoffbezugs. "Die Politik muss hierfür die

entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Statt einer schleichenden

Deindustrialisierung brauchen wir jetzt die Weichenstellung hin zu einer

Reindustrialisierung - nur so lässt sich die industrielle Basis und damit

Wohlstand und Beschäftigung im Freistaat langfristig sichern", sagt Brossardt.

Basisjahr für den vbw Rohstoffpreisindex ist 2015 (2015=100). In den vbw

Rohstoffpreisindex fließen die Weltmarktpreise von 42 Rohstoffarten ein. Es

handelt sich um Preise auf US-Dollar Basis. Diese werden gewichtet mit dem

Importanteil des jeweiligen Rohstoffes nach Bayern. Den kompletten vbw

Rohstoffpreisindex finden Sie hier (https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Ser

vices/Konjunktur/Bayern-Deutschland/vbw-Rohstoffpreisindex-M%C3%A4rz-2013.jsp)

Pressekontakt:

Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, Email:

stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6336315

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.