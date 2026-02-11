|
11.02.2026 15:44:38
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Rüstungsbeschaffung ...
Rüstungsbeschaffung hat sich verbessert, sind aber noch nicht am Ziel
/ Brossardt: "Kulturellen Wandel weiter vorantreiben"
München (ots) - Vor dem Hintergrund der internationalen Bedrohungssituation muss
die Bundeswehr ihre Verteidigungsfähigkeit schnell erhöhen. Darauf weist die vbw
- Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. auf dem Kongress "Reform der
Rüstungsbeschaffung" hin und betont, dass der Beschleunigung der
Rüstungsbeschaffung dabei eine entscheidende Bedeutung zukommt.
vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Zu Beginn der Zeitenwende war bei
der Rüstungsbeschaffung spürbar Sand im Getriebe. Inzwischen hat sich die
Situation deutlich verbessert. Trotzdem sind wir noch lange nicht am Ziel. Wir
müssen weiter kräftig daran arbeiten, Rüstungsgüter schneller und
unbürokratischer zu beschaffen."
Das vom Bundestag im Januar 2026 beschlossene Planungs- und
Beschaffungsbeschleunigungsgesetz enthält laut vbw viele sinnvolle Maßnahmen.
"Zusätzlich wäre allerdings eine Erhöhung des seit Jahrzehnten unveränderten
Schwellenwerts der 25-Millionen-Vorlage wünschenswert gewesen. Diese ist ein
erheblicher Bremsklotz ", so Brossardt.
Damit das neue Gesetz seine Wirkung voll entfalten kann, sind laut vbw weitere
Anstrengungen notwendig: "Die Beschaffungsbehörde in Koblenz muss die neuen
Spielräume jetzt mutig nutzen. Sie muss ihren kulturellen Wandel entschlossen
vorantreiben. Zudem warten wir mit Spannung auf die von
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius für Mai angekündigte Strukturreform
für das Beschaffungsamt", betont Brossardt.
Bei der Rüstungsbeschaffung steht nicht allein die Geschwindigkeit im Fokus,
sondern es geht auch darum, in den richtigen Mix zu investieren - aus
traditionellen und innovativen Rüstungsgütern. Nur so lassen sich laut vbw die
Fähigkeitslücken der Bundeswehr zügig schließen. In diesem Zusammenhang betont
Brossardt die führende Rolle des Freistaats: "Bayerns Wehrtechniksektor ist
nicht nur der größte in der Bundesrepublik. Er ist zudem hochleistungsfähig und
technologisch führend." vbw Schätzungen zufolge sind in Bayern auf diesem Feld
rund 200 Firmen tätig mit etwa 50.000 Beschäftigten. Sie erwirtschaften eine
Wertschöpfung von 9,5 Milliarden Euro pro Jahr - Tendenz: stark wachsend.
Eine kraftvolle Beschaffungsoffensive ist für die vbw deshalb nicht nur eine
Chance für die Rüstungsindustrie, sondern bietet auch attraktive Möglichkeiten
für die gesamte bayerische Wirtschaft. Die vbw engagiert sich aus diesem Grund
stark dabei, interessierte Mitgliedsunternehmen aus anderen Sektoren beim
Einstieg in die Verteidigungswirtschaft zu unterstützen.
Pressekontakt:
Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@vbw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6215148
OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
