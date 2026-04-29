29.04.2026 10:03:38

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Trotz Krise bietet ...

Trotz Krise bietet der Freistaat gute Beschäftigungschancen /

Brossardt: "Hohe Arbeitskosten sind massives Investitionshemmnis"

München (ots) - Zum internationalen Tag der Arbeit am 01. Mai 2026 weist die vbw

- Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. darauf hin, dass Deutschland und

Bayern viel und gute Arbeit bieten - und das trotz der aktuellen Krise am

Standort. "Klar ist aber auch, wir stehen am Kipppunkt : Entweder lösen wir die

Strukturkrise durch schnelle und nachhaltige Reformen oder die

Deindustrialisierung nimmt noch weiter Fahrt auf. Allein 2025 mussten pro

Werktag 13 bayerische Firmen Insolvenz anmelden. Pro Werktag gingen zudem 40

Arbeitsplätze verloren. Das sind besorgniserregende Zahlen, die auch auf unsere

mangelnde Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen sind. Die Bundesregierung muss

aufhören, einzelne Symptome anzugehen, sondern tiefgreifende und umfassende

Reformen umsetzen. Nur mit einem hohen Reformtempo wird es gelingen, die

Rahmenbedingungen wieder wettbewerbstauglich zu gestalten. Nicht weniger

erwarten wir von der Koalition", fordert Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer

der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Die Investitionsschwäche und der Arbeitsplatzabbau sind aber laut vbw nicht

allein auf hohe Energiepreise und überbordende Bürokratie zurückzuführen,

sondern auch auf die aus dem Ruder laufenden Arbeitskosten. "Stetig steigende

Entgelte und Sozialversicherungskosten sind gefährlich für die internationale

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und entziehen den Unternehmen die Basis für

neue Investitionen. So sind allein in der bayerischen Metall- und

Elektroindustrie, einem Kernbereich der bayerischen Wirtschaft, seit dem

Beschäftigungshöchststand Anfang 2024 über 40.000 Arbeitsplätze verloren

gegangen und wir befürchten weitere Arbeitsplatzverluste in 2026. Wir müssen in

der im Herbst beginnenden Tarifrunde Maß halten. Den Kampf um Weltmarktanteile

werden wir ohne Produktivitätssteigerungen und mit rasant steigenden

Lohnzusatzkosten nicht gewinnen können", betont Brossardt.

Um langfristig wieder auf einen Wachstumspfad zu kommen, muss laut vbw wieder

mehr gearbeitet werden. Zusätzliche Steuereinnahmen und Sicherheit der

Arbeitsplätze wird es ohne Erhöhung des Arbeitsvolumens nicht geben. "Diese ist

ein wichtiger Hebel, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und damit auch

unsere Wirtschaftskraft zu stärken. Die Erhöhung der Wochenarbeitszeit, der

Entfall eines Urlaubstags oder die Umwandlung der weit verbreiteten Teilzeit in

vollzeitnahe Beschäftigung sind alles denkbare Möglichkeiten, um unser Ziel zu

erreichen. Dazu gehört es auch, endlich von einer Tageshöchstarbeitszeit auf

eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umzustellen, so wie es die europäische

Arbeitszeitrichtlinie vorsieht und die Koalition im Koalitionsvertrag verspochen

hat", erklärt Brossardt abschließend.

Pressekontakt:

Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6265033

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen