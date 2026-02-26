OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw ...

|
vbw Pressemitteilung zur Zweiten Lesung zum Tariftreuegesetz im
Bundestag: Belastungen für den Standort enorm
München (ots) - Anlässlich der zweiten und voraussichtlich finalen Lesung zum
Tariftreuegesetz im Bundestag zeigt sich die vbw - Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. enttäuscht. "Das Gesetz bleibt wettbewerbsverzerrend, ist
unvereinbar mit der grundgesetzlich geschützten Tarifautonomie und
Koalitionsfreiheit und schafft unnötige, nicht hinnehmbare bürokratische Hürden
. Anstatt unseren Standort zu stärken, für Investitionen zu werben und
Beschäftigung zu sichern, entfernt sich die Koalition von ihrem
Bürokratieabbauversprechen. Das ist in diesen schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten eine weitere Belastung für unseren Standort und unsere Industrie", betont
vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Aus Sicht der vbw enthalten die vorgelegten Änderungsvorschläge zwar eine
begrüßenswerte Herausnahme von Lieferaufträgen sowie partielle Erleichterungen
beim Zertifizierungsverfahren und bei der elektronischen Abfrage von
Entgeltbescheinigungsdaten. Dennoch bleibt die Regulierung ein Bürokratiemonster
und immenser Kostentreiber für die öffentliche Hand, was angesichts der
desolaten Haushalts- und der höchst angespannten Wirtschaftslage
unverantwortlich ist. Zudem zeigen wissenschaftliche Untersuchungen des IW Köln,
dass durch bereits bestehende Landestariftreuegesetze keinerlei messbare
Stärkung der Tarifbindung stattgefunden hat. "Auch das bundesweite
Tariftreuegesetz wird daran nichts ändern", so Brossardt.
Die vbw lehnt weiterhin jede gesetzliche Überregulierung von Arbeits- und
Vergabebedingungen durch das Tariftreuegesetz ab, sind es doch im Wesentlichen
Angriffe auf die Tarifautonomie. "Kern des Anliegens der Gewerkschaften war es
doch, wieder neue Mitglieder zu gewinnen. Bedauerlicherweise schießt man sich
gerade ein Eigentor. Denn Investitionen werden nun noch öfter im Ausland
getätigt, zum Nachteil unseres Standorts", erklärt Brossardt abschließend.
