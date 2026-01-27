OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw unterstreicht ...

|
vbw unterstreicht die Gefahr von Fake-News im Vorfeld zu den
Kommunalwahlen / Brossardt: "Beste Medizin gegen Falschinformationen
ist eine starke Wirtschaft vor Ort"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert einen
verstärkten Einsatz gegen Falschnachrichten und Desinformation. "Durch soziale
Medien und das Internet verbreiten sich 'Fake News' viel schneller und
effektiver als früher. Fakt ist: Desinformation bedroht nicht nur den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch Demokratie und Wirtschaft. Zudem
können Falschinformationen schwere Reputationsschäden bei Unternehmen
verursachen und sogar Wahlen beeinflussen - mit Blick auf die Kommunalwahlen in
Bayern gilt es daher umso mehr, sich gegen Fake-News-Kampagnen zu wappnen ",
betonte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt auf einer vbw
Kooperationsveranstaltung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.
Die vbw engagiert sich in der von den Bayerischen Staatsministerien für
Digitales sowie für Inneres, Sport und Migration gegründeten " Bayern-Allianz
gegen Desinformation " für mehr Resilienz im digitalen Raum.
Der vbw bereitet aber allen voran Künstliche Intelligenz, die im Rahmen von
Kampagnen der Desinformationsindustrie genutzt wird, Sorgen. KI-Bots fälschen
Inhalte oder vermeintlich echte Personen posten automatisiert in den Sozialen
Medien. "Solche Fake-Accounts entfachen Debatten und kosten die betroffenen
Unternehmen damit enorme Summen ", betont Brossardt. Die vbw sieht aber nicht
nur wirtschaftlichen Schaden durch Fake-News, sondern auch den Versuch, das
Vertrauen in unsere Institutionen zu untergraben und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu schwächen. "Es geht um nichts Minderes als den Schutz von
Demokratie und freier Marktwirtschaft ", sagte Brossardt und erläuterte: "Klar
ist aber auch: Wir wollen keine Einschränkung der Meinungsfreiheit - es geht uns
um nachweislich fälschliche oder irreführende Desinformation mit dem Ziel zur
Manipulationsabsicht."
Im Vorfeld zu den Kommunalwahlen in Bayern setzt die vbw auf die Erneuerung des
Wohlstandsversprechens inden Gemeinden. "Die beste Mittel gegen Desinformation
und für mehr Vertrauen in die Demokratie ist eine starke Wirtschaft vor Ort -
das bestätigen auch die Umfragen unter Wählerinnen und Wählern", erklärte
Brossardt und ergänzte: "Wer die eigene wirtschaftliche Lage als gut einschätzt,
hat mehr Vertrauen in unser demokratisches System. Die vbw wirbt daher bei den
Gemeinden, Städten und Kreisen dafür, die ansässigen Unternehmen noch
entschiedener zu unterstützen. "Als vbw werden wir im Vorfeld zu den
Kommunalwahlen 14 regionale WirtschaftsTalks in den bayerischen Regionen
veranstalten, um gemeinsam mit Unternehmern und Kommunalpolitikern Lösungen für
die Herausforderungen vor Ort zu finden. So leisten wir unseren Beitrag", so
Brossardt.
Gleichzeitig setzt die vbw bei den Kommunalwahlen auf einen Schulterschluss
zwischen lokaler, landes- und bundespolitischer Ebene, um
Desinformationskampagnen die Stirn zu bieten. "Unser Leitfaden 'Sicherer Umgang
mit Desinformation' soll dabei helfen. Er beleuchtet verschiedene Falltypen von
Desinformation aus der Unternehmenspraxis und zeigt geeignete Gegenmaßnahmen
auf", so Brossardt.
Der Bayerische Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring, ergänzte:
"Desinformation ist längst kein Randphänomen mehr, sondern ein reales Risiko für
Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftliche Stabilität.
Unternehmen und Beschäftigte sind täglich mit manipulierten Informationen,
Deepfakes und gezielten Täuschungen konfrontiert. Deshalb ist der
Schulterschluss mit der vbw ein starkes Signal: Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft übernehmen gemeinsam Verantwortung für einen faktenbasierten
digitalen Raum. Ich freue mich sehr, dass die vbw mit dem Leitfaden 'Sicherer
Umgang mit Desinformation' einen gewichtigen Beitrag zur Bayern-Allianz leistet.
In der Bayern-Allianz gegen Desinformation arbeiten wir mit führenden
Tech-Unternehmen und Plattformbetreibern zusammen, die mit Transparenzstandards,
Kennzeichnung von KI-Inhalten, Sicherheits-Tools und Aufklärungskampagnen
konkrete Beiträge leisten. Unsere Kooperationsveranstaltung zeigt: Aufklärung
gegen Desinformation ist nicht nur Demokratieschutz, sondern auch
Standortpolitik - denn Vertrauen, Verlässlichkeit und digitale Integrität sind
zentrale Voraussetzungen für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in Bayern."
Den Leitfaden "Sicherer Umgang mit Desinformation" finden Sie hier: https://www.
vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Services-fuer-Verbaende/Kommunikation-und-
Oeffentlichkeitsarbeit/Leitfaden-Sicherer-Umgang-mit-Desinformation.jsp
