OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Zölle für 91 ...

Zölle für 91 Prozent aller Waren fallen weg - Einsparungen für

Unternehmen von 4 Mrd. Euro jährlich / Brossardt: "Abkommen ist klares

Signal an US-Administration"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt

die erfolgte Zustimmung des Rats der EU zum EU-Mercosur-Abkommen. "Angesichts

der veränderten Weltlage sind Deutschland und die EU mehr denn je gefordert,

neue Handels-, Rohstoff- und Investitionspartnerschaften überall auf der Welt

abzuschließen. Die Handelspolitik von US-Präsident Trump belastet den gesamten

Welthandel. China hat sich vom größten Vorleistungslieferanten zum knallharten

Wettbewerber entwickelt. Eine internationale und global vernetzte

Volkswirtschaft wie Bayern bekommt das zu spüren. Schließlich erwirtschaftet die

bayerische Industrie fast 60 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Gebot der Stunde

ist das Diversifizieren unserer Handelsbeziehungen, um Abhängigkeiten von

einzelnen Handelspartnern zu reduzieren. Das EU-Mercosur-Abkommen ist ein

wichtiger Schritt dorthin. Und es ist auch ein klares Signal an die

US-Administration ", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Das Mercosur-Abkommen bedeutet für Europa auch weniger Abhängigkeit bei

Rohstoffen. "Beispielsweise ist Argentinien ein wichtiger Lithium-Produzent",

erläutert Brossardt und ergänzt: "Es geht für Europa auch darum, geostrategisch

Gewicht zurückzugewinnen. Mit dem Mercosur-Abkommen würde eine riesige

Freihandelszone mit 780 Millionen Einwohnern entstehen. Mit dem Wegfall von

Zöllen für 91 Prozent aller Waren könnten europäische Unternehmen pro Jahr etwa

vier Milliarden Euro einsparen".

Laut vbw muss Europa mit Blick auf die Aggression Russlands, die industrielle

Expansion Chinas und die angespannten transatlantischen Beziehungen Einigkeit

und Stärke demonstrieren. "Wir sind überzeugt, dass jedes Freihandelsabkommen

unseren europäischen Wirtschaftsraum stärker macht und davon alle Branchen

profitieren können. Bisher wurde das Mercosur-Abkommen öffentlich nicht

besonders gut verkauft. Dabei ist das Abkommen geostrategisch maßgebend ",

erläutert Brossardt abschließend.

Pressekontakt:

Lena Grümann, Tel. +49 (0) 89-551 78-391, E-Mail:

mailto:lena.gruemann@vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6193484

OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.