OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Zweite ...

Zweite Bewerbungsphase für Projekte aus der Mitte der Gesellschaft
startet / Brossardt: "Wir fördern Nachhaltigkeitsprojekte, die mit
Leidenschaft und Kreativität Heimat gestalten"
München (ots) - Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern der vbw - Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet in die zweite Bewerbungsphase. Von 01.
März 2026 bis 30. Juni 2026 können alle Interessierten ihre Projektideen über
die Stiftungshomepage einreichen. "Basis für unser aller Leben sowie für
jegliches erfolgreiche Wirtschaften ist ein lebenswertes Umfeld. Der Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen liegt im unmittelbaren Selbstverständnis der
bayerischen Wirtschaft. Das Thema Nachhaltigkeit steht als Leitgedanke über
allem", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, der gleichzeitig
auch Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist, und ergänzt: "Nachdem wir im
letzten Jahr 18 Projekte aus ganz Bayern unterstützt haben, startet nun die
zweite Bewerbungsphase. Die Stiftung fördert vorzugsweise ehrenamtlich getragene
Projekte. Gerade in Bayern hat diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe eine
lange Tradition. Ich bin überzeugt: Auch deshalb ist der Freistaat ein so
starker Wirtschaftsstandort."
Unternehmen setzen auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion. Das
sind wesentliche Elemente zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der bayerischen
Wirtschaft in Zeiten der Transformation. Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen
Bayern ist in ihren Zwecken breit aufgestellt. Unter anderem fördert sie
Projekte in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrt, Natur- und
Umweltschutz, Bildung, Heimatpflege, Sport sowie Feuer- und Katastrophenschutz
sowie Nachbarschaftsentwicklung. "Mit unserer Stiftung komplettieren wir die
Aktivitäten im Feld der Nachhaltigkeit und wollen ein Zeichen setzen, um
Nachhaltigkeitsprojekte aus der Mitte der Gesellschaft zu fördern. Die Stiftung
unterstützt gemeinnützige Vorhaben von Einzelpersonen und Organisationen, die
mit Leidenschaft und Kreativität eine zukunftsfähige Heimat gestalten",
erläuterte Brossardt.
Die Stiftung ist gemeinnützig und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen.
Insgesamt stehen jährlich bis zu 600.000 Euro zur Verfügung, mit denen mehrere
mittlere und große Projekte in Bayern gefördert werden. Pro Projekt ist eine
Unterstützung in einer Spanne zwischen 10.000 und 250.000 Euro möglich. Im
Dezember findet die offizielle Prämierung für die Projekte 2026 statt.
Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und zur vbw Stiftung Lebensgrundlagen
Bayern: https://vbw-slb.de/
