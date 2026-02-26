OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Zweite ...

Zweite Bewerbungsphase für Projekte aus der Mitte der Gesellschaft

startet / Brossardt: "Wir fördern Nachhaltigkeitsprojekte, die mit

Leidenschaft und Kreativität Heimat gestalten"

München (ots) - Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern der vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet in die zweite Bewerbungsphase. Von 01.

März 2026 bis 30. Juni 2026 können alle Interessierten ihre Projektideen über

die Stiftungshomepage einreichen. "Basis für unser aller Leben sowie für

jegliches erfolgreiche Wirtschaften ist ein lebenswertes Umfeld. Der Schutz der

natürlichen Lebensgrundlagen liegt im unmittelbaren Selbstverständnis der

bayerischen Wirtschaft. Das Thema Nachhaltigkeit steht als Leitgedanke über

allem", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, der gleichzeitig

auch Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist, und ergänzt: "Nachdem wir im

letzten Jahr 18 Projekte aus ganz Bayern unterstützt haben, startet nun die

zweite Bewerbungsphase. Die Stiftung fördert vorzugsweise ehrenamtlich getragene

Projekte. Gerade in Bayern hat diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe eine

lange Tradition. Ich bin überzeugt: Auch deshalb ist der Freistaat ein so

starker Wirtschaftsstandort."

Unternehmen setzen auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion. Das

sind wesentliche Elemente zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der bayerischen

Wirtschaft in Zeiten der Transformation. Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen

Bayern ist in ihren Zwecken breit aufgestellt. Unter anderem fördert sie

Projekte in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrt, Natur- und

Umweltschutz, Bildung, Heimatpflege, Sport sowie Feuer- und Katastrophenschutz

sowie Nachbarschaftsentwicklung. "Mit unserer Stiftung komplettieren wir die

Aktivitäten im Feld der Nachhaltigkeit und wollen ein Zeichen setzen, um

Nachhaltigkeitsprojekte aus der Mitte der Gesellschaft zu fördern. Die Stiftung

unterstützt gemeinnützige Vorhaben von Einzelpersonen und Organisationen, die

mit Leidenschaft und Kreativität eine zukunftsfähige Heimat gestalten",

erläuterte Brossardt.

Die Stiftung ist gemeinnützig und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen.

Insgesamt stehen jährlich bis zu 600.000 Euro zur Verfügung, mit denen mehrere

mittlere und große Projekte in Bayern gefördert werden. Pro Projekt ist eine

Unterstützung in einer Spanne zwischen 10.000 und 250.000 Euro möglich. Im

Dezember findet die offizielle Prämierung für die Projekte 2026 statt.

Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und zur vbw Stiftung Lebensgrundlagen

Bayern: https://vbw-slb.de/

