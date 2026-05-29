OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI) / Quartalsbericht 1/2026 zur Lage ...

Quartalsbericht 1/2026 zur Lage der chemisch-pharmazeutischen

Industrie / Keine Trendwende zum Jahresauftakt

Frankfurt/Main (ots) -

- Produktion: Weiterer Rückgang

- Gesamtumsatz im Plus, aber unter Vorjahreswert

- Verschärfter Kostendruck bei Erzeugerpreisen

- Ausblick: Produktion dürfte weiter sinken, Margen unter Druck

Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist schwach ins Jahr 2026 gestartet. Die

Produktion sank im ersten Quartal saisonbereinigt um 2,8 Prozent. Damit lag sie

im Vorjahresvergleich knapp 6 Prozent niedriger. Hauptgrund war der deutliche

Rückgang der Pharmaproduktion, nachdem Unternehmen 2025 wegen drohender US-Zölle

Vorzieheffekte genutzt hatten. Die Chemieproduktion konnte dagegen leicht

zulegen. Sie blieb aber unter Vorjahresniveau. Mit 75,1 Prozent blieb die

Kapazitätsauslastung weiter unrentabel. Der Stellenabbau setzte sich fort.

Eine nachhaltige Erholung ist nicht abzusehen

Hohe Energie-, Rohstoff- und Transportkosten belasten infolge des

Nahostkonflikts die Branche. Die Sperrung der Straße von Hormus verschärft

Lieferkettenprobleme und treibt Öl -, Gas- und Naphtha-Preise nach oben. In

Teilen des Chemiegeschäfts kommt es vorübergehend aufgrund von

Vorsichtsbestellungen zu einer Belebung der Nachfrage. Eine nachhaltige Erholung

erwartet der VCI in diesem Jahr aber nicht.

VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup kommentiert: "Die Chemie kämpft,

Pharma rüstet sich für noch größere Herausforderungen. Wenige stabile Zahlen

sind keine Trendwende. Wir sehen keine Aufbruchstimmung, sondern geopolitisches

Hamstern. Das ist ein panischer Zwischenpeak, von dem kurzfristig auch Teile der

chemischen Industrie profitieren. Die nackte Wahrheit ist: Die Chemie steht

weiter unter Dauerstress - belastet durch eine ungezähmte Bürokratie, hohe

Kosten und globale Turbulenzen. Deutschland verliert weiter an

Wettbewerbsfähigkeit, wenn Berlin und Brüssel nicht gegensteuern. Auf

geopolitische Krisen haben wir wenig Einfluss - auf unsere Standortbedingungen

schon. Die Politik der kleinen Schritte reicht nicht mehr. Entscheidend sind

jetzt eine starke Führung, Verlässlichkeit und ein klarer industriepolitischer

Kurs. Das gilt auch mit Blick auf China. Der massive Kapazitätsaufbau und

staatlich subventionierte Produktion setzen Europas Industrie zunehmend unter

Druck und treffen viele Branchen ins Mark. Klar ist aber auch: Flächendeckende

Abschottung und neue Handelsbarrieren sind keine gute Lösung. Wichtig ist: Als

Erstes müssen die bestehenden Handelsschutz-Instrumente effektiv eingesetzt

werden - nur das hilft schnell. Europa braucht einen selbstbewussten und fairen

Umgang mit China - mit Instrumenten, die Wettbewerbsverzerrungen wirksam

begrenzen, ohne internationale Wertschöpfungsketten zu gefährden."

Die Zahlen im Überblick:

- Eine belastbare Prognose ist angesichts der geopolitischen Risiken derzeit nur

eingeschränkt möglich. Der VCI erwartet für 2026 weiterhin ein schwieriges

Jahr: Die Produktion dürfte im Gesamtjahr erneut sinken. Steigende Preise

könnten den Umsatz zwar stützen, die Margen bleiben jedoch unter Druck.

- Die chemisch-pharmazeutische Produktion sank im ersten Quartal 2026

saisonbereinigt um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag knapp 6

Prozent unter Vorjahr. Pharma dämpfte das Ergebnis deutlich, während die

Chemie leicht zulegte. Die Kapazitätsauslastung stieg leicht auf 75,1 Prozent

- verharrt damit aber weiter unter einem rentablen Niveau.

- Der Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen wurde gestoppt: Gegenüber dem

Vorquartal ergab sich ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Im Vorjahresvergleich

lagen die Preise aber noch rund 1 Prozent niedriger. Gleichzeitig verschärfte

sich der Kostendruck deutlich: Insbesondere die Preise für Rohöl und rohölnahe

Produkte stiegen kräftig.

- Der Umsatz stieg saisonbereinigt um 2,1 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro. Er

lag aber 5,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zusätzliche Bestellungen zu

Jahresbeginn deuten teils auf Vorsichtsbestellungen und Lageraufbau angesichts

der Eskalation am Golf hin.

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Mittelständler. Mit 230 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2025 und rund 545.000

Beschäftigten in Deutschland zählt die Branche zu den stärksten Treibern für

Innovation, Wohlstand und Zukunft. Für eine starke chemisch-pharmazeutische

Industrie von heute und morgen ist der VCI in Deutschland, in Europa und

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