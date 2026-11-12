OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI) / Quartalsbericht 3/2026 zur Lage ...

Quartalsbericht 3/2026 zur Lage der chemisch-pharmazeutischen

Industrie / Sondereffekte verpufft, Belastungen bleiben

Frankfurt/Main (ots) -

- Produktionsanstieg durch Sondereffekte

- Höhere Preise und leicht steigende Mengen sorgen für Umsatzplus

- Wirtschaftliche Lage der Branche am Heimatstandort angespannt

- Ausblick: Geschäft weiter unter Druck

Es ist keine gute Entwicklung: Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat im

dritten Quartal 2026 an Schwung verloren. Nach dem vorübergehenden Produktions-

und Umsatzplus im Frühjahr gingen Auftragseingang, Produktion und Umsatz

gegenüber dem Vorquartal wieder zurück.

Im dritten Quartal kamen neue Belastungen hinzu

Dies zeigt: Die Sondereffekte des zweiten Quartals sind weitgehend ausgelaufen.

Zur Erinnerung: Vorsichtsbestellungen infolge des Nahostkonflikts hatten die

Nachfrage im Frühjahr 2026 vorübergehend gestützt. Im dritten Quartal kamen neue

Belastungen hinzu: Extremes Niedrigwasser sorgte für Störungen in der Logistik,

wichtige Kunden, insbesondere die Automobilindustrie, drosselten ihre

Produktion. Darüber hinaus begrenzte die schwache Industriekonjunktur in

Deutschland und Europa die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen. Das

Pharmageschäft zeigte sich angesichts der großen Unsicherheiten im US-Geschäft

weiterhin volatil.

Dies alles zeigt: Die wirtschaftliche Lage der Branche am Heimatstandort bleibt

angespannt. Gute Geschäfte global aufgestellter Unternehmen in anderen

Weltregionen ändern daran nichts. Die Kapazitätsauslastung stieg zwar leicht,

lag aber weiterhin deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Verantwortlich

für die leicht bessere Kapazitätsauslastung dürften dabei vor allem

Anlagenschließungen und Kapazitätsanpassungen und nicht eine höhere Produktion

sein. Gleichzeitig verschärften deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise

den Kostendruck. Insgesamt lässt sich sagen: Die wirtschaftliche Lage der

deutschen chemisch-pharmazeutische Industrie stabilisiert sich allenfalls auf

niedrigem Niveau. Eine nachhaltige Erholung ist nicht in Sicht.

VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup kommentiert: "Mit der

Frühjahrsbelebung ist es schon wieder Essig. Produktion, Aufträge und Umsätze

der deutschen Chemie sinken. Jetzt explodieren noch die Gas- und Strompreise .

Die Politik muss jetzt ganz schnell an die Energiekosten ran. Brüssel dreht

derweil mit der ETS-Reform an der nächsten Kostenschraube und macht den zweiten

Schritt vor dem ersten. Erst Investitionen erzwingen, bevor irgendwann

bezahlbarer grüner Strom, Wasserstoff und Netze vorhanden sind - so funktioniert

Transformation nicht. So funktioniert Deindustrialisierung."

Die Zahlen im Überblick:

- Die Aussichten für Chemie und Pharma bleiben schwierig. Der VCI rechnet in

seiner Prognose unverändert mit einem Rückgang der chemisch-pharmazeutischen

Produktion um 1,5 Prozent. Die deutlich gestiegenen Erzeugerpreise dürften den

nominalen Umsatz stützen. Insgesamt erwartet der VCI ein Umsatzplus von 3,5

Prozent. Plus ist allerdings rein preisbedingt und keine Folge höherer

Produktionsmengen.

- Die chemisch-pharmazeutische Produktion sank im dritten Quartal

saisonbereinigt um 4,0 Prozent und lag damit 3,5 Prozent unter dem

Vorjahresniveau. Die Kapazitätsauslastung stieg leicht auf 76,6 Prozent, blieb

aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Der Anstieg dürfte primär

auf Anlagenstilllegungen und den Abbau von Kapazitäten zurückzuführen sein.

- Die Erzeugerpreise der Branche stiegen gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent

und lagen 7,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Noch stärker legten die

Energiekosten zu: Gas verteuerte sich gegenüber dem Vorquartal um fast 40

Prozent. Die Strompreise stiegen um mehr als 30 Prozent.

- Der Branchenumsatz sank im dritten Quartal saisonbereinigt um 2,7 Prozent auf

53 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Plus von 5,8 Prozent.

Dieses Plus war jedoch ausschließlich preisbedingt. Real lagen die Umsätze

unter Vorjahresniveau.

Hinweis: Den Quartalsbericht 3/2026 finden Sie auf http://www.vci.de

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