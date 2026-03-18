|
18.03.2026 21:40:39
OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI) / VCI fordert ...
VCI fordert wirtschaftspolitischen Befreiungsschlag / Stärke des
Standorts ausspielen (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche
Maßnahmen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) drängt seit Monaten auf
wirksame Entlastungen und tiefgreifende Reformen, um Deutschland und Europa
wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Vor dem Wettbewerbsgipfel der
Europäischen Union hat der VCI am Mittwochabend im Berliner Regierungsviertel
seine Forderungen mit einer Lichtinstallation unterstrichen: Zwei Schnecken in
Deutschland- und Europa-Farben transportieren den Slogan "Schneckentempo bremst
die Wirtschaft aus. JETZT den Turbo zünden für wirksame Entlastungen und
Reformen!"
"In seiner fast 150 Jahre langen Geschichte greift der VCI zum ersten Mal zu
dieser ungewohnten Maßnahme", sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große
Entrup und betont: "Es muss sein. Viele unserer Mittelständler stehen mit dem
Rücken zur Wand. Zollkonflikte, chinesische Dumpingpreise und der Krieg im Iran
wirken wie ein toxischer Beschleuniger auf die strukturellen Probleme am
Standort. Wir brauchen jetzt Entlastung, Entlastung, Entlastung."
Rückenwind bekommt die Forderung aus der Politik: Bundeskanzler Friedrich Merz
hat die EU vor ihrem morgigen Gipfel zu Entschlossenheit und wirtschaftlicher
Stärke aufgerufen. Europa müsse seine Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen und
seine Interessen selbstbewusst vertreten.
Der VCI sieht sich durch diese Aussagen bestätigt. Aus Sicht der Branche kommt
es jetzt darauf an, diesem Anspruch nun konkrete Entlastungen und Reformen
folgen zu lassen. "Europa hat das Potenzial, im globalen Wettbewerb zu bestehen
- aber wir nutzen es nicht konsequent genug", so Große Entrup. "Wenn wir unsere
eigene Stärke nicht endlich ausspielen und weiter im Schneckentempo vorangehen,
werden andere uns abhängen."
Der Verband erwartet vom EU-Gipfel einen klaren wirtschaftspolitischen
Befreiungsschlag, um die industrielle Basis zu sichern und neue Wachstumsimpulse
zu setzen.
"Es reicht nicht, die Stärke Europas zu beschwören - wir müssen sie endlich
ausspielen", so Große Entrup. "Europa muss jetzt in den Turbo schalten." Das
gelte in gleichem Maße auch für Deutschland.
Fotos und Videomaterial der Aktion finden Sie am Donnerstag, 19. März, ab 8.30
Uhr unter folgendem Link: https://vci.canto.de/b/LUK1U (https://eur03.safelinks.
protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvci.canto.de%2Fb%2FLUK1U&data=05%7C02%
7C%7C0e5becd4e30a4c0af5e808de842726af%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0
%7C639093500841725441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLj
AuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2H
9UpcsVTcib4LVK3EuGyOL%2F30gAps1WPovo6QUntDI%3D&reserved=0)
Copyright: VCI
Der VCI ist Europas größter Verband für Chemie und Pharma. Mit seinen 22 Fach-
und 7 Landesverbänden repräsentiert er die Interessen von rund 2.000 Unternehmen
- vom Global Player bis zum hoch spezialisierten Mittelständler. Mit 240
Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und mehr als 560.000 Beschäftigten in
Deutschland zählt die Branche zu den stärksten Treibern für Innovation,
Wohlstand und Zukunft. Für eine starke chemisch-pharmazeutische Industrie von
heute und morgen ist der VCI in Deutschland, in Europa und weltweit aktiv.
Pressekontakt:
VCI-Pressestelle:
Telefon: 069 2556-1496
E-Mail: presse@vci.de
Der VCI auf LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/verband-der-chemischen-industrie-e-v-vci-/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12523/6238634
OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!