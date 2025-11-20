20.11.2025 10:16:38

OTS: Verband der PSD Banken e.V. / Verbandstag der PSD Banken: PSD Banken ...

Verbandstag der PSD Banken: PSD Banken stärken Zusammenhalt und

bekennen sich klar zur Marke PSD - Investitionspaket von mehr als 10

Mio. Euro beschlossen

Frankfurt am Main (ots) - Die PSD Banken haben auf ihrem Verbandstag ein starkes

Zeichen für Zusammenhalt, Zukunftsorientierung und Markenstärkung gesetzt. Die

Gruppe hat sich dazu verpflichtet, über 10 Millionen Euro in eine bundesweite

Markenoffensive, in die Optimierung digitaler und kundenzentrierter Prozesse

sowie in den Verband 2026 zu investieren. Zugleich wird die Gruppe künftig die

Marken ausgeschiedener PSD Banken nutzen, um die bundesweite Präsenz der Marke

PSD zu stärken. Die Investitionsbereitschaft ist Ausdruck des gemeinsamen

Bekenntnisses zur Marke PSD sowie zur Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit der

PSD Bankengruppe.

David Peters, Prüfungsvorstand und kommissarischer Vorstandsvorsitzender des

Verbandes, präsentierte in seinem Bericht einen Rückblick auf das Jahr 2024

sowie den strategischen Ausblick 2026. Er verwies auf neue Ertragsfelder, die

Potenziale durch den Einsatz von KI und das erneuerte Selbstverständnis des

Verbandes. "Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie entscheidend ein

gemeinsames strategisches Verständnis für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Mit

unseren heutigen Beschlüssen stellen wir die Weichen für 2026: Wir erschließen

neue Ertragsfelder, investieren in moderne Technologien wie KI und

unterstreichen unser festes Bekenntnis zur Marke PSD. Der Verband versteht sich

dabei als aktiver Gestalter, um Stabilität für unsere Mitgliedsinstitute und

Impulse für Innovation und Zusammenhalt zu geben", betonte Peters.

René Königshausen, Vorsitzender des Verbandsrates, ordnete die Entwicklungen des

herausfordernden Jahres 2024 ein und hob den gestärkten Zusammenhalt der Gruppe

hervor. "Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und

wachsender Regulatorik haben die PSD-Banken ihre Stärke als Verbund auch mit dem

heutigen Verbandstag unterstrichen. Unsere Gemeinschaft trägt uns - regional

verwurzelt, bundesweit vernetzt und mit einer über 150-jährigen Tradition", so

Königshausen.

Mit den Beschlüssen des Verbandstags bekräftigt die PSD Bankengruppe ihren

Anspruch, Modernisierung, Digitalisierung und Markenstärkung entschlossen

voranzutreiben - unterstützt von einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und großem

Vertrauen in die gemeinsame Zukunft.

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation

Verband der PSD Banken e.V.

Dreizehnmorgenweg 36

53175 Bonn

E-Mail: mailto:presse@vpsd.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55115/6162506

OTS: Verband der PSD Banken e.V.

