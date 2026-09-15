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15.09.2026 12:11:38
OTS: VKE-Kosmetikverband / Prestige Beauty bleibt begehrlich: VKE sieht ...
Prestige Beauty bleibt begehrlich: VKE sieht Wachstum durch
Innovation, Markenstärke und neue digitale Chancen (FOTO)
Düsseldorf/Berlin (ots) - Mitgliederversammlung und VKE-Treff 2026 zeigen: Trotz
wirtschaftlicher Unsicherheit bietet der Selektive Beauty-Markt vielfältige
Chancen durch Social Commerce, künstliche Intelligenz und veränderte
Konsumbedürfnisse
Die deutsche Prestige-Beauty-Branche zeigt sich trotz wirtschaftlicher
Unsicherheit widerstandsfähig und wandlungsfähig. Während viele
Konsumgüterkategorien unter Druck stehen, profitieren Prestige-Marken von
Innovationskraft, emotionaler Markenbindung und neuen digitalen
Wachstumsmöglichkeiten. Auf seiner Mitgliederversammlung am 08. September 2026
und dem anschließenden VKE-Treff 2026 stellte der VKE-Kosmetikverband die
Chancen der Selektiven Beautybranche in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung stand
unter dem Leitmotiv "Shaping the Future of Beauty".
Die aktuellen Marktdaten zeigen ein differenziertes und zugleich ermutigendes
Bild: Laut Circana verzeichnete der deutsche Prestige-Beauty-Gesamtmarkt im
Zeitraum Januar bis August 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein wertmäßiges
Wachstum von +0,8% - gleichzeitig entwickelte sich die Zahl der verkauften
Produkte ebenfalls positiv. Das entspricht einem Umsatzwachstum auf 2,448
Milliarden Euro (Sell-Out). Besonders dynamisch entwickelten sich die Kategorien
Haarpflege, Skincare und Make-up. Das Duftsegment zeigte sich hingegen leicht
rückläufig.
"Prestige Beauty wächst heute nicht trotz des anspruchsvollen Marktumfelds,
sondern gerade durch Innovation, Markenstärke und neue digitale Zugänge zu den
Konsumentinnen und Konsumenten. Wer echten Mehrwert schafft und diesen
überzeugend vermittelt, findet auch in einem herausfordernden Umfeld
Wachstumschancen", sagt Markus Grefer, Präsident des VKE-Kosmetikverbandes.
Konsumenten suchen Wert, nicht einfach den niedrigsten Preis
Ein wesentliches Signal der aktuellen Marktentwicklung ist die stärkere
Orientierung am wahrgenommenen Wert eines Produktes. Ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis ist nach einer aktuellen Circana-Befragung der
wichtigste Kaufgrund in den Kategorien Duft, Pflege und Make-up. Gleichzeitig
bleibt die Zahlungsbereitschaft für Prestige-Produkte hoch, wenn diese durch
Qualität, Wirksamkeit, Innovation, Erlebnis oder einen klar erkennbaren Nutzen
überzeugen.
Die Ergebnisse zeigen deutlich: Nicht der niedrigste Preis entscheidet über den
Erfolg, sondern der wahrgenommene Mehrwert eines Produktes. Qualität,
Kreativität, Service und Erlebnis werden zunehmend zu den entscheidenden
Kaufkriterien. Die Mitglieder des VKE erwarten deshalb eine fortgesetzte
selektive Premiumisierung des Marktes. Innovationen und die damit verbundenen
Mehrwerte müssen künftig jedoch noch klarer und verständlicher kommuniziert
werden.
Diese Entwicklung eröffnet gerade etablierten Prestige-Marken neue Chancen. Sie
verfügen über Erfahrung, Innovationskraft und hohe emotionale Relevanz.
Entscheidend wird sein, ihren besonderen Wert an allen Kontaktpunkten erlebbar
zu machen - im stationären Handel ebenso wie im E-Commerce, in sozialen
Netzwerken und künftig verstärkt auch in KI-basierten Such- und
Empfehlungssystemen.
"Prestige entsteht nicht allein durch den Preis. Prestige entsteht durch die
glaubwürdige Verbindung von Qualität, Kreativität, Wirksamkeit, Service und
Erlebnis. Unsere Branche verfügt daher über beste Voraussetzungen, auch unter
veränderten Marktbedingungen nachhaltig zu wachsen", so Markus Grefer.
Online, Social Commerce und KI schaffen neue Wachstumschancen
Besonders große Potenziale sehen die Mitgliedsunternehmen in digitalen
Vertriebs- und Kommunikationskanälen. 92 Prozent erwarten für 2026 steigende
Online-Verkäufe. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen Social Commerce,
der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses
sowie die Erschließung neuer Distributions- und Vertriebskanäle.
Vor allem bei der Generation Z und jüngeren Millennials verändert sich die
Customer Journey grundlegend. Soziale Medien, Influencer, Community-Plattformen
und KI-gestützte Anwendungen gewinnen bei Produktsuche, Produktauswahl und
Kaufentscheidung zunehmend an Bedeutung. Neue Produkte werden immer häufiger
über digitale Inhalte entdeckt, online bewertet und anschließend
kanalübergreifend gekauft.
Künstliche Intelligenz verändert die Beauty-Branche dabei entlang der gesamten
Customer Journey - von Produktempfehlungen über personalisierte Beratung bis hin
zu neuen Such- und Inspirationsmöglichkeiten. Sichtbarkeit entsteht heute neben
der physischen und digitalen Verkaufsfläche ebenso in Suchergebnissen,
Bewertungen, Empfehlungen und algorithmisch gesteuerten Umfeldern.
Für Marken bedeutet dies nicht weniger, sondern mehr Möglichkeiten, langfristige
Beziehungen zu Konsumentinnen und Konsumenten aufzubauen. Voraussetzung bleiben
relevante Inhalte, konsistente Markenführung und ein klares Verständnis dafür,
wofür eine Marke steht und welchen konkreten Mehrwert sie bietet.
Originalität wird zum strategischen Wettbewerbsvorteil
Mit der zunehmenden Fragmentierung des Marktes wächst zugleich die Bedeutung von
Originalität und Differenzierung. Der VKE setzt sich daher weiterhin für fairen
Wettbewerb, den Schutz geistigen Eigentums sowie die Anerkennung kreativer und
wirtschaftlicher Leistungen ein.
Die Verbandsinitiative "Ich bin keine Kopie" / #undupable hat die Diskussion
über den Wert von Originalität erfolgreich in Medien, Handel und Öffentlichkeit
getragen. Mit rund 39,8 Millionen Bruttokontakten entwickelte sich die Kampagne
zu einer der sichtbarsten Brancheninitiativen des Jahres und bildet die
Grundlage für weitere Aktivierungen gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen,
Handelspartnern, Medien und Creatorn.
Der Schutz von Originalität ist dabei nicht nur eine Frage des geistigen
Eigentums. Er ist eine wesentliche Voraussetzung für Investitionen in
Innovation, Qualität und nachhaltiges Markenwachstum.
"Das Original steht fürInnovation, Entwicklungsarbeit, Qualität und
Investitionen. Diesen Wert müssen wir selbstbewusst und zeitgemäß vermitteln.
Gerade in einem preisorientierten Markt liegt darin eine wichtige Chance für
Marken mit einer klaren Haltung und einem echten Mehrwert für die Konsumentinnen
und Konsumenten", sagt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer des
VKE-Kosmetikverbandes.
Der VKE stärkt seine Rolle als Stimme der Prestige Beauty
Auch der Verband selbst richtet sich weiterhin konsequent auf die Zukunft aus.
Mit der Positionierung "Connect Beauty to Grow" verfolgt der VKE das Ziel, seine
Sichtbarkeit und Relevanz bei Mitgliedern, potenziellen Neumitgliedern, Handel,
Politik, Medien und Partnern weiter auszubauen. Mit Blick auf das 75-jährige
Bestehen im Jahr 2027 soll die Marke VKE national wie international noch stärker
wahrgenommen werden.
Gleichzeitig intensiviert der Verband seine Arbeit in zentralen Zukunftsfeldern
wie Social Commerce, Künstlicher Intelligenz, Beauty-Tech, neuen
Retail-Erlebnissen, Nachhaltigkeit, personalisierter Kundenansprache sowie dem
Schutz von Innovation und Markenwerten.
Mit Blick auf das 75-jährige Bestehen im Jahr 2027 soll die Marke VKE national
wie international noch stärker wahrgenommen werden.
"Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Unsere Antwort darauf ist jedoch
nicht Zurückhaltung, sondern gemeinsames Gestalten. Die Branche verfügt über
starke Marken, innovative Produkte und eine große Nähe zu den Menschen. Wenn wir
diese Stärken mit neuen Technologien, überzeugenden Erlebnissen und einer klaren
Haltung verbinden, entstehen neue Perspektiven für nachhaltiges Wachstum", so
Andreas Fuhlisch.
Ausblick
Der VKE-Kosmetikverband blickt mit Realismus und Zuversicht auf die weitere
Entwicklung. Prestige Beauty bleibt begehrlich, wenn Marken Innovationen
verständlich vermitteln, ihren besonderen Wert sichtbar machen und die neuen
Wege zu den Konsumentinnen und Konsumenten konsequent nutzen. Gemeinsam mit
seinen Mitgliedsunternehmen will der Verband die Zukunft der Branche aktiv
gestalten und die Chancen von Innovation, Digitalisierung und Originalität in
nachhaltiges Wachstum übersetzen.
VKE-Kosmetikverband
Der VKE-Kosmetikverband e.V. ist die Interessenvertretung der Hersteller und
Distributeure von selektiver Kosmetik in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen
stehen für hochwertige Parfums, Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie für
Innovation, Qualität und verantwortungsvolles Unternehmertum. Als Stimme der
Prestige-Beauty vertritt der Verband die Interessen seiner Mitglieder gegenüber
Handel, Politik, Medien und Öffentlichkeit. Der VKE setzt sich für verlässliche
regulatorische Rahmenbedingungen, fairen Wettbewerb sowie den Schutz von Marke
und geistigem Eigentum ein. Unter dem Leitmotiv Connect Beauty to Grow vernetzt
der VKE-Kosmetikverband die Akteure der Branche, fördert den Dialog entlang der
Wertschöpfungskette und stärkt die Zukunftsfähigkeit des selektiven
Kosmetikmarktes in Deutschland.
Pressekontakt:
Kontakt VKE: VKE-Kosmetikverband e.V.
Knesebeckstrasse 33-34
10623 Berlin
Andreas Fuhlisch
Geschäftsführer
Telefon: 0172 4009229
E-Mail: mailto:Andreas.Fuhlisch@kosmetikverband.de
Franziska Rudolph
Marketing & Communications
Telefon: 0170 8160532
E-Mail: mailto:Franziska.Rudolph@kosmetikverband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42679/6352465
OTS: VKE-Kosmetikverband
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