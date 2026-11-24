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24.11.2026 08:12:39
OTS: VNG AG / VNG sichert langfristige Gaslieferungen aus Norwegen bis Ende ...
VNG sichert langfristige Gaslieferungen aus Norwegen bis Ende 2044
(FOTO)
Oslo | Leipzig (ots) - Equinor und VNG unterzeichnen 18-Jahresvertrag über die
Lieferung von Erdgas und vertiefen deutsch-norwegische Energiepartnerschaft.
Der Leipziger Gashändler VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG H&V), eine
hundertprozentige Tochter der VNG AG, und das norwegische Energieunternehmen
Equinor ASA haben einen langfristigen Gasliefervertrag mit einer Laufzeit von 18
Jahren abgeschlossen.
Unterzeichnet wurde die Vereinbarung heute in Oslo von Ulf Heitmüller,
Vorstandsvorsitzender der VNG AG, und Anders Opedal, Präsident und CEO von
Equinor ASA, im Rahmen der Equinor Autumn Conference - einer bedeutenden
norwegischen Energiekonferenz, die gemeinsam von Equinor, dem norwegischen
Energieministerium und der Internationalen Energieagentur (IEA) organisiert wird
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und internationalen
Organisationen zusammenbringt. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich bis zum
31.12.2044 und umfasst eine Liefermenge von bis zu 15,3 TWh pro Jahr. Die ersten
Lieferungen nach Deutschland sollen ab dem 1.1.2027 erfolgen.
VNG stärkt mit der Vereinbarung die langfristige Absicherung ihres Gasportfolios
und leistet einen Beitrag zu einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung
in Deutschland. Der Vertrag ist Teil einer breit aufgestellten
Beschaffungsstrategie. VNG kombiniert langfristige Lieferverträge mit flexibler
Beschaffung über die europäischen Handelsmärkte und setzt auf unterschiedliche
Herkunftsregionen und Transportwege. "Norwegisches Pipelinegas bleibt für die
sichere Energieversorgung Deutschlands und Europas von großer Bedeutung. Mit dem
langfristigen Vertrag schaffen wir unternehmerische Planungssicherheit,
bekräftigen unsere bewährte Partnerschaft mit Equinor und sichern unseren Kunden
zuverlässige Lieferungen aus einer europäischen Quelle", erklärt Ulf Heitmüller.
Ein wesentlicher Vorteil der Lieferungen vom norwegischen Kontinentalschelf sind
die kurzen Transportwege nach Deutschland. Sie tragen dazu bei, die Emissionen
entlang der Lieferkette gering zu halten. Darüber hinaus gehört die norwegische
Gasförderung im internationalen Vergleich zu den emissionsärmsten. Gleichzeitig
baut das Unternehmen auf eine bewährte Partnerschaft auf. Vor 30 Jahren, im Jahr
1996, wurden die ersten Erdgasmengen aus Norwegen nach Ostdeutschland geliefert.
Der neue Langfristvertrag knüpft an diese gewachsene Zusammenarbeit an und
unterstreicht die hohe Bedeutung der deutsch-norwegischen Energiepartnerschaft.
"Diese wegweisende Vereinbarung mit VNG zeigt, dass in Europa weiterhin eine
hohe Nachfrage nach langfristigen Gaslieferungen besteht. Auf Basis unserer
langjährigen Partnerschaft und der zuverlässigen Produktion auf dem norwegischen
Kontinentalschelf ist Equinor gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen
und auch in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Versorgungssicherheit Europas
zu leisten", ordnet Anders Opedal den Vertragsabschluss ein.
Pressekontakt:
Christian Roos
VNG AG
Fon: +49 341 443-5946
mailto:presse@vng.de
http://www.vng.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38708/6396571
OTS: VNG AG
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