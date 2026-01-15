OTS: VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins ...

VORN Bioenergy startet mit neuem Führungsteam ins neue Jahr

Regensburg (ots) - VORN Bioenergy gibt die Ernennung von Jörg Lennertz zum Chief

Executive Officer sowie von Manuel Fernández Durán zum Chief Financial Officer

bekannt. Jörg und Manuel bilden gemeinsam mit Michael Wallis Olausson als Chief

Operating Officer das neue Managementteam.

Jörg Lennertz ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bioenergiesektor. Er

wechselt von Uniper zu VORN Bioenergy, wo er maßgeblich am Aufbau des

europäischen Erneuerbare-Energien-Geschäfts des Unternehmens im

Multi-Gigawatt-Bereich beteiligt war. Jörg bringt wertvolle Erfahrung ein - von

der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zur Skalierung - für die

Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in

Deutschland, Italien, auf der Iberischen Halbinsel und in Polen. Jörg Lennertz

folgt auf Thorsten Holl, der das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren

restrukturiert, neu positioniert und die Grundlagen für weiteres Wachstum

geschaffen hat.

Jörg Lennertz sagt: "VORN Bioenergy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in

der Realisierung und kommerziellen Optimierung von Biomethananlagen. Ich freue

mich sehr, in einer neuen Phase der Umsetzung zu dem Unternehmen zu stoßen - mit

umfangreichen Chancen für unsere Partner in der Industrie, Landwirtschaft und

Kunden in ganz Europa. Ich freue mich darauf, mit diesem Momentum die

Dekarbonisierung Europas voranzutreiben."

Manuel Fernández Durán bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung als CFO mit, zuletzt

bei BlueFloat Energy. Er verfügt über tiefgehende Kenntnisse in der

Projektfinanzierung sowie über beeindruckende Erfolge, Finanzteams für

nachhaltiges, langfristiges Wachstum aufzubauen und zu skalieren.

Das Managementteam von VORN Bioenergy wird durch Michael Wallis Olausson

vervollständigt, der als Chief Operating Officer (COO) seit Februar 2025 mit

mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Biogasbranche, insbesondere den Projektbau

und -betrieb vorantreibt.

Chris Archer, Head of Macquarie Asset Management, Green Investments EMEA, dem

Gesellschafter von VORN Bioenergy, sagt: "Wir danken Thorsten Holl und Dirk

Simons aufrichtig für ihre Führung und ihr Engagement in den vergangenen Jahren.

Mit Blick auf die Zukunft ist VORN mit den sich ergänzenden Stärken von Jörg,

Manuel und Michael hervorragend aufgestellt, um seine Wachstumsambitionen

erfolgreich umzusetzen."

Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber

von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt

auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40

Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland,

operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN

Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030

zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

