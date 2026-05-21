|
21.05.2026 12:02:38
OTS: Vorwerk Gruppe / Stärke des Direktvertriebs und der weltweiten ...
Stärke des Direktvertriebs und der weltweiten Community: Vorwerk
steigert Umsatz 2025 auf Rekordwert von 3,6 Milliarden Euro (FOTO)
Wuppertal (ots) - Die Vorwerk Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen
Umsatzrekord von 3,6 Milliarden Euro abgeschlossen - trotz eines anspruchsvollen
Marktumfelds. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 14,1
Prozent. Auch das operative Ergebnis entwickelte sich mit 278 Millionen Euro
positiv und lag deutlich über dem Vorjahr (+28,2 Prozent). Das Geschäftsjahr
2025 markiert das erste Umsetzungsjahr der Strategie 2030. Der Erfolg bestätigt
den strategischen Kurs der Vorwerk Gruppe und unterstreicht erneut die Stärke
des Vorwerk Direktvertriebsmodells und der weltweiten Vorwerk Community. Die
akf-Bank, mit 673 Mio. Euro Umsatz der drittgrößte Geschäftsbereich, wird
künftig mit einem neuen Markenauftritt und klarer Vorwerk Zugehörigkeit noch
stärker als Teil der Gruppe in Erscheinung treten.
Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie 2025 hat Vorwerk mit der Strategie 2030
den Rahmen für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens definiert. Bis
2030 verfolgt Vorwerk das Ziel, das attraktivste Direktvertriebsunternehmen der
Welt zu werden. Im Mittelpunkt steht der gezielte Ausbau des Vorwerk "Sweet
Spots" - der Verbindung aus einer engagierten und leidenschaftlichen Community
und persönlicher Beratung mit integrierten Produkt-Ökosystemen, die echte
Erlebnisse schafft. Diese besondere Verbindung aus Nähe, technologischer
Innovation und gelebter Community prägt das Vorwerk Geschäftsmodell seit vielen
Jahrzehnten und bildet die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, auch in einem
zunehmend anspruchsvolleren Marktumfeld.
Entlang der Strategie 2030 baut Vorwerk seine internationale Präsenz gezielt in
neuen Wachstumsmärkten aus. In den vergangenen beiden Jahren hat Vorwerk unter
anderem Märkte wie Griechenland, die Benelux-Länder, Australien, Neuseeland,
Malaysia und Singapur neu erschlossen beziehungsweise bestehende
Distributorstrukturen übernommen. 2026 kam zudem Vietnam hinzu.
Die Entwicklung dieser neuen Märkte verlief 2025 sehr dynamisch: Der Umsatz
stieg von 23 auf 146 Millionen Euro. Damit trugen die neuen Märkte rund 28
Prozent zum gesamten Umsatzwachstum der Vorwerk Gruppe bei. Die Entwicklung
unterstreicht, dass das Vorwerk Direktvertriebsmodell auch international
erfolgreich skalierbar ist. Bereits 70,6 Prozent des Direktvertriebsumsatzes
werden heute außerhalb Deutschlands erzielt.
"2025 war für Vorwerk wieder ein außergewöhnlich starkes Jahr ", sagt Dr. Thomas
Stoffmehl, CEO der Vorwerk Gruppe. "Mit der Einführung des Thermomix® TM7 ist
uns nicht nur die erfolgreichste Produkteinführung unserer
Unternehmensgeschichte gelungen - wir haben zugleich gezeigt, wie leistungsfähig
unser Direktvertriebsmodell, unsere einzigartige Community und unsere
internationalen Organisationen heute aufgestellt sind. Die positive Entwicklung
bestätigt unseren strategischen Kurs. Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie
2025 setzen wir mit der Strategie 2030 konsequent auf Innovation, internationale
Expansion und die gezielte Weiterentwicklung unserer Marken Thermomix® und
Kobold."
Community und Direktvertrieb als Fundament des Wachstums
Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die weltweite Vorwerk Community,
bestehend aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die enge Verbindung aus persönlicher
Beratung, Produkterlebnis und gelebter Community prägt das Vorwerk
Geschäftsmodell seit vielen Jahrzehnten und schafft eine besondere Nähe zu den
Kundinnen und Kunden. Wachstum entsteht dort, wo Menschen Produkte begeistert in
den Alltag anderer Menschen bringen.
Auch 2025 hat Vorwerk den internationalen Beraterstamm weiter ausgebaut; dieser
lag zum Jahresende bei weltweit über 129.400 Beraterinnen und Beratern. Damit
hat sich diese Zahl seit 2019 mehr als verdoppelt.
Kobold als strategischer Entwicklungsschwerpunkt
Im Geschäftsbereich Cleaning war das Geschäftsjahr 2025 von strategischen
Weichenstellungen geprägt, mit denen Vorwerk die Grundlage für die nächste
Wachstumsphase von Kobold geschaffen hat. Erste positive Effekte zeigten sich
bereits 2025: In einem herausfordernden Marktumfeld erzielte Kobold einen Umsatz
von 790 Millionen Euro (+1,7 Prozent). Gleichzeitig entwickelte sich die
Beraterzahl positiv: Über 12.200 Beraterinnen und Berater waren im
Jahresdurchschnitt im Geschäftsbereich Cleaning tätig (+2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr). Mit der unlängst gestarteten internationalen "Dustin"-Kampagne
unterstreicht Vorwerk zudem die stetige Weiterentwicklung der Marke Kobold -
einem Schwerpunkt der Strategie 2030. Dabei wird das integrierte
Produkt-Ökosystem ebenso konsequent weiterentwickelt wie das
Direktvertriebsmodell. Dies ist mehr als ein Teil der Strategie - es ist
Ausdruck eines klaren Bekenntnisses: zur Marke, zum Direktvertrieb und zu den
Menschen, die ihn täglich leben. Ziel ist es, die Zahl der aktiven Beraterinnen
und Berater bis 2030 weltweit nahezu zu verdoppeln.
Thermomix® TM7 Launch als prägendes Ereignis des Geschäftsjahres
2025 war maßgeblich durch die Einführung des Thermomix® TM7 geprägt. Mit mehr
als einer Million ausgelieferten Thermomix® TM7 im ersten Jahr ist er die
erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte des Unternehmens. Insgesamt
verkaufte Vorwerk 2025 mehr als 1,4 Millionen Thermomix® Geräte, davon mehr als
1 Mio. Thermomix® TM7. Der Erfolg des TM7 steht dabei exemplarisch für die
Stärke des Vorwerk Geschäftsmodells und die besondere Verbindung aus
persönlicher Beratung, Community und integriertem Produkt-Ökosystem.
Der Thermomix® ist ein Ökosystem aus Hardware, digitalen Services wie der
Rezeptplattform Cookidoo® mit mehr als 100.000 Guided-Cooking-Rezepten und
persönlicher Beratung. Insgesamt erzielte der Geschäftsbereich Culinary 2025
einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro (+23,9 Prozent). Cookidoo®
verzeichnete 2025 weltweit über 6,3 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten - ein
Wachstum von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Mit ersten KI-gestützten Funktionen hat Vorwerk 2025 zudem weitere Schritte in
der digitalen Weiterentwicklung des Thermomix® Ökosystems umgesetzt.
akf-Bank mit Rekordumsatz und neuem Markenauftritt
Auch die akf-Gruppe hat ihre Erfolgsgeschichte 2025 fortgesetzt: Mit einem
Umsatz von 673 Millionen Euro erzielte sie erneut einen Rekordwert und wuchs um
4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das Neugeschäft entwickelte sich
dynamisch und lag mit einem Plus von 6,8 Prozent bei rund 1,37 Milliarden Euro.
Damit bestätigt die akf-Bank ihre Rolle als verlässlicher Finanzierungspartner
des deutschen Mittelstands und als wichtiger Wachstumspfeiler der Vorwerk
Gruppe. Im Zuge eines Marken-Relaunches rückt sie zum 1. Juli 2026 auch
markenseitig näher an die Vorwerk Gruppe heran: mit neuem Logo, klarem
Endorsement und der grünen Vorwerk Farbwelt. Der neue Markenauftritt steht dabei
unter dem Claim: "Die Bank, die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt".
Zugleich wird aus der akf-Gesellschaft akf servicelease die akf-Mobility -
passend zu ihrem gewachsenen, mobilitätsübergreifenden Leistungsspektrum.
"Die akf-Bank ist ein wichtiger Teil der Vorwerk Gruppe und teilt zentrale Werte
mit Vorwerk, die uns prägen: Vertrauen, Kundennähe, Verlässlichkeit,
langfristiges Denken und individuelle Lösungen", sagt Hauke Paasch, CFO der
Vorwerk Gruppe. "Wir freuen uns sehr, dass diese enge Verbindung mit dem neuen
Markenauftritt künftig noch sichtbarer wird."
Aus Stärke handeln - Vorwerk macht sich fit für die Zukunft
Vor dem Hintergrund eines wirtschafts- und geopolitisch anspruchsvollen Umfelds
schafft Vorwerk gezielt die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des
Unternehmens. Dazu gehören Investitionen in die Produktions- und
Logistikstruktur in Europa, beispielsweise in das zweite Werk in Frankreich und
das dortige Logistik-Zentrum sowie am Standort Wuppertal. Damit unterstreicht
Vorwerk erneut sein klares Bekenntnis zu Wuppertal als Stammsitz sowie zu Europa
als langfristigem Produktions-, Innovations- und Entwicklungsstandort.
Gleichzeitig entwickelt Vorwerk seine Organisationsstruktur konsequent weiter:
Mit Vorwerk HOME hat Vorwerk Anfang 2026 ein neues Operating Model etabliert,
das Produkt, Technik, Marketing und Vertrieb enger miteinander verzahnt, um
Innovationen schneller international zu skalieren und die Wettbewerbsfähigkeit
der Vorwerk Gruppe langfristig weiter zu stärken.
ÜBER VORWERK
Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit
führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international
agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet.
Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an
außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann
wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind
die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die
Ökosysteme Thermomix® und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher
Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten
Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und
Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle.
Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im
Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren
Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener
Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als
Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise
passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk
erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in
rund 60 Ländern aktiv.
Pressekontakt:
Vorwerk SE & Co. KG
Michael Weber
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 202 564 1247
E-Mail: mailto:Presse@vorwerk.de
Veröffentlichung honorarfrei - Beleg erbeten
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52621/6279324
OTS: Vorwerk Gruppe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.