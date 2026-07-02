OTS: Vorwerk Gruppe / Vorwerk stärkt internationale Wachstumsstrategie mit ...

Vorwerk stärkt internationale Wachstumsstrategie mit neuer

Landesgesellschaft in Rumänien (FOTO)

Wuppertal (ots) - Nach Jahren starker Geschäftsentwicklung stärkt Vorwerk seine

internationale Wachstumsstrategie und integriert das rumänische Thermomix® und

Kobold Geschäft in die Vorwerk Gruppe.

In den vergangenen Jahren hat sich H.L.K. TRADE S.R.L., der Distributor von

Thermomix® und Kobold in Rumänien, zu einem erfolgreichen und wachsenden

Geschäft mit einem starken Netzwerk an Beraterinnen und Beratern, einer loyalen

Kundenbasis und landesweiter Präsenz entwickelt. Mit einem Rekordjahr 2025 hat

sich Rumänien als einer der dynamischsten und vielversprechendsten Märkte im

internationalen Netzwerk von Vorwerk etabliert. Allein Thermomix® konnte die

Zahl der verkauften Geräte in den vergangenen fünf Jahren auf über 12.000 Geräte

mehr als verdoppeln und erzielte zuletzt ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem

Vorjahr.

Die Entscheidung spiegelt sowohl die starke Entwicklung des rumänischen

Geschäfts als auch das Vertrauen von Vorwerk in das langfristige

Wachstumspotenzial des Marktes wider. Mit der Gründung von Vorwerk Romania

schafft das Unternehmen die Basis für die nächste Entwicklungsphase.

Rumänien vereint die Qualitäten, auf die Vorwerk bei Investitionen in künftiges

Wachstum setzt: eine wachsende Community an Beraterinnen und Beratern, steigende

Markenbekanntheit, starke Kundenbindung sowie lebendige Thermomix® und Kobold

Ökosysteme.

"Im Zentrum der Strategie2030 steht ein klarer Anspruch: Wir wollen das weltweit

attraktivste Direktvertriebsunternehmen werden", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO

der Vorwerk Gruppe. "Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es starke Communities,

erfolgreiche Produkt-Ökosysteme und attraktive Märkte mit dem Potenzial, weiter

zu wachsen und erfolgreich zu sein. Rumänien hat in den vergangenen Jahren genau

diese Qualitäten bewiesen und ist ein starkes Beispiel dafür, wie unsere

Strategie in der Praxis wirkt."

Thermomix® und Kobold sind weit mehr als Produkte. Ihr Erfolg basiert auf der

einzigartigen Verbindung von persönlicher Beratung und einer starken Community

mit Innovation, digitalen Inhalten und Services. Zusammen schaffen diese

Elemente Ökosysteme, die Kundenbeziehungen stärken, Beraterinnen und Berater

unterstützen und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

"Unsere Beraterinnen und Berater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie

Kundinnen und Kunden haben über viele Jahre hinweg etwas Bemerkenswertes

aufgebaut", sagt Ana Iancu, General Manager Vorwerk Romania. "Teil von Vorwerk

zu werden, öffnet für diese Community ein neues Kapitel und schafft spannende

Möglichkeiten, gemeinsam weiter zu wachsen. Wir bauen auf einem starken

Fundament auf und freuen uns darauf, die Zukunft von Thermomix® und Kobold in

Rumänien zu gestalten."

Die Investition unterstreicht das langfristige Engagement von Vorwerk in

Rumänien und das Vertrauen des Unternehmens in einen attraktiven Markt für

nachhaltiges Wachstum und zukünftige Entwicklung.

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit

führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international

agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet.

Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an

außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann

wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind

die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die

Ökosysteme Thermomix® und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher

Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten

Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und

Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle.

Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im

Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren

Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener

Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als

Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise

passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk

erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in

rund 60 Ländern aktiv.

Pressekontakt:

Vorwerk SE & Co. KG

Andrea Merkens

Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 202 564 1247

E-Mail: mailto:Presse@vorwerk.de

Veröffentlichung honorarfrei - Beleg erbeten

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52621/6306546

OTS: Vorwerk Gruppe