29.01.2026 12:41:39

OTS: WARRANTI Holding SE / Dividendenausschüttung bestätigt strategische ...

Dividendenausschüttung bestätigt strategische Neuausrichtung der

WARRANTI Holding SE

Berlin (ots) - Auf der Aktionärs-Hauptversammlung der WARRANTI Holding SE am 21.

Januar 2026 wurde erstmals eine Dividendenausschüttung beschlossen. Der

Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft, Christian Daudert, wertet diesen

Schritt als klare Bestätigung der vor zwei Jahren eingeleiteten strategischen

Neuausrichtung.

Auf der Versammlung bekräftigte Daudert nochmals die Abkehr vom Metaverse-Thema:

"Das Metaverse hat es erneut nicht geschafft, sich als Massenmedium zu

etablieren. Wenn sich selbst der META-Konzern davon abwendet, ist das Thema

faktisch beendet."

Die WARRANTI Holding SE hatte diese Entwicklung bereits frühzeitig antizipiert

und sich entsprechend neu aufgestellt. Heute entwickelt das Unternehmen

Plattformlösungen für Dritte. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht nicht nur eine

vollständige Kostendeckung, sondern generiert zusätzlich Umsatzbeteiligungen

sowie Beteiligungen an den beauftragenden Unternehmen.

Der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie spiegelt sich nun in der erstmals

möglichen und beschlossenen Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024

wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellte Christian Daudert zudem eine

Verdoppelung von Umsatz und Gewinn in Aussicht.

Pressekontakt:

WARRANTI Holding SE

Knesebeckstraße 62/63, 10719 Berlin

mailto:info@warranti-holding.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164295/6206607

OTS: WARRANTI Holding SE

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:04 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen