OTS: WARRANTI Holding SE / Dividendenausschüttung bestätigt strategische ...

Dividendenausschüttung bestätigt strategische Neuausrichtung der WARRANTI Holding SE

WARRANTI Holding SE

Berlin (ots) - Auf der Aktionärs-Hauptversammlung der WARRANTI Holding SE am 21.

Januar 2026 wurde erstmals eine Dividendenausschüttung beschlossen. Der

Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft, Christian Daudert, wertet diesen

Schritt als klare Bestätigung der vor zwei Jahren eingeleiteten strategischen

Neuausrichtung.

Auf der Versammlung bekräftigte Daudert nochmals die Abkehr vom Metaverse-Thema:

"Das Metaverse hat es erneut nicht geschafft, sich als Massenmedium zu

etablieren. Wenn sich selbst der META-Konzern davon abwendet, ist das Thema

faktisch beendet."

Die WARRANTI Holding SE hatte diese Entwicklung bereits frühzeitig antizipiert

und sich entsprechend neu aufgestellt. Heute entwickelt das Unternehmen

Plattformlösungen für Dritte. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht nicht nur eine

vollständige Kostendeckung, sondern generiert zusätzlich Umsatzbeteiligungen

sowie Beteiligungen an den beauftragenden Unternehmen.

Der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie spiegelt sich nun in der erstmals

möglichen und beschlossenen Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024

wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellte Christian Daudert zudem eine

Verdoppelung von Umsatz und Gewinn in Aussicht.

