OTS: Waterland / IT-Provider netgo group auf Wachstumskurs: ...

IT-Provider netgo group auf Wachstumskurs:

Waterland-Portfoliounternehmen mit drei Zukäufen in weniger als einem

Monat

Hamburg / Borken / Kaufering / Neu-Ulm / Bocholt (ots) - Die netgo group, einer

der bundesweit führenden IT-Dienstleister, treibt gemeinsam mit dem

Mehrheitsgesellschafter Waterland Private Equity ihre ehrgeizige

Buy-and-Build-Strategie weiter voran und erwirbt erneut mehrere

IT-Dienstleister. Mit den Übernahmen der nitsche Gruppe und Glöckler & Lauer

stärkt der Bereich netgo tax seine Marktführerschaft im Kanzleigeschäft mit

Fokus auf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Damit erweitert

das Unternehmen vor allem auch seine regionale Präsenz im süddeutschen Raum. Die

Akquisition der CONTENiT GmbH baut das Software-Portfolio der netgo group in den

Bereichen Enterprise Content Management (ECM) und Dokumentenmanagementsysteme

(DMS) weiter aus.

Die Zukäufe der nitsche Gruppe, Glöckler & Lauer sowie CONTENiT fügen sich

nahtlos in eine Reihe von insgesamt elf strategischen Akquisitionen ein, die

netgo mit Unterstützung durch Waterland Private Equity in den vergangenen knapp

vier Jahren abschließen konnte. Hierdurch wurde die netgo group zu einem der

führenden One-Stop-Shops für den Mittelstand ausgebaut und konnte sich um mehr

als den Faktor fünf vergrößern. Das Unternehmen plant, seinen erfolgreichen

Wachstumskurs durch organische Initiativen und weitere Zukäufe im stark

fragmentierten IT-Systemhaus-Markt weiterhin zu beschleunigen und sieht die

letzten Zukäufe als Startpunkt einer neuen Wachstumsphase der Gruppe.

Die nitsche Gruppe ist neben ihrer Zentrale in Kaufering bei Landsberg am Lech

in Ellwangen, München, Stuttgart und Ulm ansässig und beschäftigt rund 100

Mitarbeiter. Glöckler & Lauer wurde 1978 in Neu-Ulm gegründet und ist wie

nitsche einer der marktführenden DATEV-Hosting-Partner und

Microsoft-Cloud-Service-Provider. Beide Unternehmen agieren als zentrale

IT-Ansprechpartner für Steuerberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie

mittelständische Unternehmen und stellen diesen zukunftsweisende IT-Lösungen aus

einer Hand zur Verfügung. Als Teil der netgo tax, dem deutschlandweit führenden

DATEV-Spezialisten, erweitern sie künftig deren Kompetenzen und

Leistungsfähigkeit im Kanzleigeschäft. nitsche-Gründer und Geschäftsführer

Markus Nitsche rückt in die Geschäftsführung der netgo tax auf,

Geschäftsführerin Martina Vogler wird netgo mit ihrer Erfahrung und Expertise

künftig als Beraterin begleiten. Thomas Lauer, Geschäftsführer von Glöckler &

Lauer, verbleibt in seiner Position auch künftig im Unternehmen.

netgo group CEO Oliver Mauss erklärt: "Mit der nitsche Gruppe und Glöckler &

Lauer konnten wir zwei führende Unternehmen gewinnen und steigern die

bundesweite Präsenz der netgo tax durch die Erweiterung nach Süden deutlich.

Gleichzeitig bauen wir unseren Vorsprung imKanzleigeschäft mit großen Schritten

weiter aus und bieten Kunden in ganz Deutschland ein einzigartiges

Leistungsportfolio."

Teil der Gruppe wird auch die 1998 gegründete CONTENiT. Der führende Partner des

Softwareanbieters d.velop begleitet vorrangig mittelständische

Unternehmenskunden bei der Einführung sowie dem Betrieb von

Enterprise-Content-Management- (ECM) und Dokumentenmanagement-Systemen (DMS).

Dabei unterstützt der Bocholter IT-Dienstleister Unternehmen,

fachbereichsübergreifende und unternehmensweite Lösungen für ein ganzheitliches

Informationsmanagement zu realisieren. netgo war bereits 2018 mit einer

50-prozentigen Beteiligung eingestiegen - mit dem Erwerb der ausstehenden

Anteile geht das Unternehmen vollständig in die netgo group über. Dadurch

gewinnt das 2007 gegründete IT-Systemhaus 25 erfahrene Mitarbeiter in den

Bereichen ECM und DMS.

Als One-Stop-Shop mit Full-Service-Angebot bietet netgo eine breite

Angebotspalette in allen Betriebsformen der IT an - von On-premise über Private

Cloud bis zu Public Cloud. So kann netgo ihre Kunden sowohl als lokal präsenter

IT-Partner unterstützen, als auch wichtige Spezialthemen und -Lösungen, wie u.a.

Softwareentwicklung und die eigens entwickelte Process Mining Lösung mpmX,

anbieten und deren nötige Skalierbarkeit sicherstellen.

"Mit CONTENiT arbeiten wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen.

Durch die Übernahme schaffen wir ein vereintes, leistungsstarkes Team und bauen

das netgo Portfolio an zentralen Punkten aus", ergänzt Oliver Mauss. "Die

Digitalisierung und die Optimierung von Geschäftsprozessen zählen zu den

Kernkompetenzen der netgo und die Expertise sowie das Leistungsportfolio der

CONTENiT sind ein wichtiger Gewinn, um diesen Bereich weiter zu stärken."

Die Zukäufe sind Teil einer konsequenten Buy-and-Build-Strategie, die netgo

gemeinsam mit seinem Investor Waterland Private Equity dynamisch vorantreibt.

"Seit Beginn unserer Partnerschaft mit netgo im Jahr 2019 konnten wir die

Präsenz in einem stark fragmentierten Markt gemeinsam erheblich ausbauen.

Insgesamt elf Zukäufe haben das Portfolio für den Mittelstand bereits deutlich

erweitert und sichern neue Kunden und Marktanteile. Diesen Wachstumskurs zum

Aufbau einer führenden integrierten Gruppe wollen wir auch in Zukunft durch

organische Impulse und akquisitorische Zukäufe weiter forcieren", so Dr. Carsten

Rahlfs, Managing Partner von Waterland.

Waterland verfügt durch zahlreiche frühere und aktuelle Investments über

umfangreiche Erfahrung in den Sektoren Digitalisierung, IT und

Telekommunikation. Zum DACH-Portfolio in diesen Bereichen zählen neben netgo die

GOD (Softwareentwicklung), enreach (Unified Communications), Skaylink

(Managed-Enterprise-Plattform), Serrala (Payment-Technologien), Netrics

(Enterprise IT) und MT (IT-Dienstleister).

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die

Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit

substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht

Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie

durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum),

Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen

(Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark

(Kopenhagen), Norwegen (Oslo), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich).

Aktuell werden ca. 14 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.

Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche

Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz

vier im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking (Januar 2023) sowie im

Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report

2022 Rang sieben der globalen Private-Equity-Gesellschaften.

