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22.10.2026 10:24:38
OTS: WEIMER MEDIA GROUP / IPO Night 2026: TKMS, RWE und Neura Robotics ...
IPO Night 2026: TKMS, RWE und Neura Robotics ausgezeichnet (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Auf der IPO Night in Frankfurt würdigte Europas
Hochfinanz herausragende Erfolge am Kapitalmarkt - und einen Eintrag in die
Geschichtsbücher.
Wenn Unternehmen den Schritt an die Börse wagen, ihre Eigenkapitalbasis stärken
oder mit privaten Investoren ambitionierte Wachstumspläne finanzieren, stellen
sie die Weichen für ihre Zukunft. Welche weitreichenden Erfolge dabei möglich
sind, zeigte die vierte IPO Night im Frankfurter Städel Museum. Die von der
WEIMER MEDIA GROUP in Kooperation mit der Deutschen Börse Group veranstaltete
Preisverleihung zeichnete diesmal TKMS, RWE und Neura Robotics für ihre
herausragende Leistungen am Kapitalmarkt aus.
TKMS gelingt fulminanter Börsenstart
TKMS gewann in der Kategorie "Herausragender Börsengang". Der Anbieter maritimer
Verteidigungslösungen war im Oktober 2025 durch die Abspaltung vom Mutterkonzern
Thyssenkrupp eigenständig an die Frankfurter Börse gegangen. Der Börsenstart
geriet spektakulär: Die Aktie, die zu 60 Euro ausgegeben worden war, stieg am
ersten Handelstag zeitweise auf 107 Euro. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing,
der die Laudatio hielt, erinnerte daran, dass die Sicherungssysteme der Börse
angesichts des rasanten Kursanstiegs mehrfach hätten eingreifen müssen. TKMS
profitiert als Spezialist für konventionelle U-Boote, Überwasserschiffe sowie
maritime Software- und Elektroniksysteme vom weltweit steigenden Bedarf an
Verteidigungstechnik. Mit Kanada hat das Unternehmen den bislang größten
U-Boot-Auftrag seiner Geschichte vereinbart. CEO Oliver Burkhardt nahm den Preis
persönlich entgegen. Er sei froh, mit seinem Team hier stehen zu dürfen, sagte
er. Zugleich erinnerte er daran, dass Unternehmen wie TKMS früher mitunter mit
einem zweifelhaften Ruf zu kämpfen hatten und sich Vorbehalten ausgesetzt sahen.
Das Unternehmen habe stets zeigen wollen, dass es seriös arbeitet. Man trage
eine große Verantwortung für dieses Land, sagte Burkhardt, und stelle Dinge her,
die dazu beitrügen, die freiheitliche Ordnung zu sichern. "Wir wollten immer
beweisen, dass wir [...] ehrliche Kaufleute [sind], die in einer hohen
Verantwortung für dieses Land Dinge herstellen, dass unser aller freiheitliches
System weiter haltbar ist."
RWE setzt Maßstäbe bei der Eigenkapitalfinanzierung
Den Award für die "Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" erhielt RWE. Der
Essener Energiekonzern hatte im Juni 2026 eine Kapitalerhöhung mit einem
Bruttoerlös von rund vier Milliarden Euro umgesetzt - die größte Transaktion
ihrer Art im Rahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuildings in Deutschland.
J.P. Morgan Deutschland-Chef Alexander Mayer würdigte den Erfolg in seiner
Laudatio als eindrucksvolle Widerlegung der These, der deutsche Kapitalmarkt sei
zu klein, zu langsam oder zu vorsichtig. Die deutliche Überzeichnung des
Angebots sei kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit an der
Glaubwürdigkeit des Unternehmens. "Sie haben nicht nur Kapital aufgenommen, sie
haben Maßstäbe gesetzt", sagte Mayer. Gunhild Grieve, CFO von RWE Offshore Wind,
nahm die Auszeichnung entgegen. Mit dem frischen Kapital konnte RWE seine
Strategie stärken und die Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion
übernehmen. Neben dem Ausbau der Windkraft investiert der Konzern damit
verstärkt in die Netze, die den erzeugten Strom dorthin transportieren, wo er
gebraucht wird. Grieve freute sich, dass die Transaktion auf der IPO Night
gewürdigt wurde: "Die Auszeichnung zeige doch einfach, dass Kapitalmarkt auch
Spaß machen kann."
Neura Robotics: Milliarden für intelligente Robotik
In der Kategorie "Herausragende private Finanzierungsrunde" wurde Neura Robotics
ausgezeichnet. Das 2019 gegründete Unternehmen aus Metzingen entwickelt
kognitive Roboter, die sehen, hören, fühlen und lernen können. Im Juni 2026
sammelte das Startup in einer Serie-C-Finanzierungsrunde rund 1,2 Milliarden
Euro ein, unter anderem von Amazon, Nvidia und Qualcomm. Hinzu kommt ein
Auftragsbestand von rund einer Milliarde Euro. Verena Pausder,
Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, lobte in ihrer Laudatio die
außergewöhnliche Substanz des Unternehmens: "Lange hieß es, solche Unternehmen
entstehen nur im Silicon Valley. Ihr seid der Beweis, dass wir das auch auf der
schwäbischen Alb können." Jens Fabrowsky, COO von Neura Robotics, nahm den Preis
stellvertretend für Gründer David Reger und das gesamte Team entgegen. Der
Erfolg zeige, "dass sich auch in Europa Deep Tech in dieser Größenordnung
finanzieren lässt". Wenn Kapital, Industrie und Technologie zusammenkämen,
entstünden auch in Deutschland "die Champions von morgen". Auf die Frage nach
einem möglichen Börsengang ließ Fabrowsky die Tür offen: Er habe "schon die
Hoffnung, noch einmal hier stehen zu dürfen".
Deutsche Börse wirbt für den Kapitalmarktstandort
Neben den Preisträgern standen auch die Perspektiven des deutschen Kapitalmarkts
im Fokus. Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner warb angesichts des von Kanzler
Merz angestoßenen Investitionsgipfels in Berlin für die Chancen des heimischen
Marktes. Globale Investoren könne man nur einladen, im kommenden Jahr zur IPO
Night zu kommen, denn "hier gibt es auf jeden Fall Top-Investitionsmöglichkeiten
aus Deutschland". Die Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP, Christiane
Goetz-Weimer, bezeichnete die Veranstaltung als einen Fixpunkt für all jene,
"die Kapital bewegen und mit diesem Kapital Zukunft bauen".
Pressekontakt:
WEIMER MEDIA GROUP
mailto:presse@weimermedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106166/6375938
OTS: WEIMER MEDIA GROUP
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