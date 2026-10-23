23.10.2026 15:42:38

OTS: Westfalen AG & Co. KG / Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in ...

Westfalen-Gruppe investiert Millionenbetrag in die Produktion

natürlicher Kältemittel (FOTO)

Münster (ots) - Mit einer Investition im niedrigen zweistelligen

Millionenbereich erschließt die Westfalen-Gruppe den wachsenden Markt für

natürliche Kältemittel. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit hat das Unternehmen am

Standort Münster-Gelmer eine neue Anlage zur Produktion von hochreinem Propan

fertiggestellt. Im Beisein von Gitta Connemann, Parlamentarische

Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

sowie Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand, wurde die Anlage

jetzt offiziell in Betrieb genommen.

Mit der Investition verbindet Westfalen die Kompetenzen seiner beiden

Geschäftsbereiche Energieversorgung und Industriegase: Das Propan kommt unter

der Bezeichnung R-290 als natürliches Kältemittel in unterschiedlichen

Anwendungen zum Einsatz und spielt insbesondere für Wärmepumpen eine wichtige

Rolle.

"Wir sind davon überzeugt, dass sich die Wärmepumpe als wichtige Technologie für

die zukünftige Wärmeversorgung weiter durchsetzen wird. Mit der neuen Anlage

schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Kunden auch bei einem weiteren

Aufschwung des Wärmepumpenmarktes zuverlässig mit dem benötigten Kältemittel zu

versorgen", so Meike Schäffler, Produktionsvorständin der Westfalen-Gruppe.

Bei ihrem Besuch informierte sich die Bundesmittelstandsbeauftragte Gitta

Connemann über die neue Anlage und die Aktivitäten der Westfalen-Gruppe in

Münster-Gelmer. Das Werk zählt zu den wichtigsten Standorten des Unternehmens.

In den vergangenen Jahren hat Westfalen hier umfangreiche Produktions- und

Logistikstrukturen für das Industrie-, Energie- und Mobilitätsgeschäft

aufgebaut.

Die aktuelle Investition nahm Gitta Connemann zum Anlass, die Bedeutung

mittelständischer Unternehmen für Innovation und Wachstum am Wirtschaftsstandort

Deutschland hervorzuheben. "Unser Mittelstand wartet nicht auf die Zukunft. Er

gestaltet sie. Hier in Münster-Gelmer wird gezeigt, wie das geht: mit Ideen,

Weitblick und dem Mut, zu investieren. Genau diesen Unternehmergeist braucht

unser Land. So entstehen neue Chancen für Betriebe, Beschäftigte und ganze

Regionen. Das ist gelebte Verantwortung. Typisch Mittelstand. Und ein starkes

Signal für Deutschland."

Auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für Investitionen in

Deutschland waren Thema des Austauschs. "Wir sehen langfristiges

Wachstumspotenzial bei natürlichen Kältemitteln in Deutschland und wollen diesen

Markt aktiv mitgestalten. Daher auch die Investition hier in Münster", erklärt

Jesko von Stechow, Finanzvorstand der Westfalen-Gruppe. "Gleichzeitig setzen wir

verstärkt auf unsere Aktivitäten in den europäischen Nachbarländern, weil die

Rahmenbedingungen dort inzwischen günstiger sind als in Deutschland. Damit

Deutschland als Investitionsstandort wieder wettbewerbsfähiger wird, braucht es

vor allem bezahlbare Energie, weniger Bürokratie und verlässliche politische

Rahmenbedingungen."

Westfalen investiert jährlich mehr als 100 Millionen Euro in den Ausbau seiner

europaweiten Geschäftsaktivitäten.

Pressekontakt:

Nicholas Neu

Head of Corporate Communications & Marketing

Tel.+ 49 251 695-725

mailto:n.neu@westfalen.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75577/6376950

OTS: Westfalen AG & Co. KG

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