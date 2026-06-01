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01.06.2026 15:10:38
OTS: Westfalia-Automotive GmbH / Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen ...
Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen Schuldenerlass und wird
von Forderungen im Zusammenhang mit der First Brands Group befreit
Rheda-Wiedenbrück (ots) - Nach der erfolgreichen Abspaltung von der First Brands
Group im März 2026 hat die Westfalia-Automotive Group eine Transaktion
abgeschlossen, die zu einem Schuldenerlass für die Gesellschaften der Gruppe in
Höhe von rund 246 Millionen US-Dollar sowie zu einer vollständigen Freistellung
von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit der First Brands Group führt.
"Mit dieser Transaktion entsteht eine schuldenfreie Unternehmensgruppe, und die
Bilanzen von Westfalia-Automotive werden nachhaltig gestärkt - ein weiterer
bedeutender Meilenstein. Mit unserem klaren Fokus auf den Ausbau der Produktion
und die Weiterentwicklung unserer Kundenbetreuung sind wir hervorragend für
weiteres Wachstum aufgestellt. Als führende Anhängekupplungsmarke 'Made in
Europe' fühlen wir uns unseren Kunden und Partnern verpflichtet, die uns zur
Marktführerschaft verholfen haben. Unser gesamtes Team ist hochmotiviert, auf
dieser starken Basis weiter aufzubauen." - Michael Scott, Vorstandsmitglied,
Westfalia-Automotive Group
"Westfalia-Automotive startet aus einer Position der Stärke in dieses nächste
Kapitel. Eine wettbewerbsfähige Marke basiert auf engen und vertrauensvollen
Partnerschaften mit unseren Kunden, und wir sind fest entschlossen, eine
attraktive Pipeline neuer Produkte auf den Markt zu bringen. Unsere Teams an den
Standorten in Deutschland, Frankreich, Rumänien und Indien sind bereit, zu
produzieren, zu liefern und weiter zu wachsen, um die vielfältigen Anforderungen
unserer Partner im Kfz-Ersatzteilmarkt sowie der Kunden und Partner der
Erstausrüster" - Tomasz Sgaslik, Geschäftsführer, Westfalia-Automotive Group
Über Westfalia-Automotive Group
Westfalia-Automotive ist Marktführer in Europa und einer der weltweit führenden
Hersteller von Anhängerkupplungen und Fahrradträgern für Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge.
Das Unternehmen beliefert Automobilhersteller (OEMs), Großhändler und
Händlernetzwerke als führender Anbieter in den Segmenten Automotive und
Freizeit. Westfalia-Automotive bietet seinen Kunden herausragende Produkte und
Dienstleistungen, die das Engagement des Unternehmens für Marktführerschaft,
Innovation und operative Exzellenz widerspiegeln.
Die Mission des Unternehmens besteht darin, zukunftsorientierte Technologien zu
nutzen, um Premiumprodukte für Kunden zu entwickeln und bereitzustellen,
Mitarbeiter einzubinden und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.
Westfalia-Automotive vereint einige der bekanntesten Marken Europas in der
Anhängerbranche, darunter: Westfalia-Automotive, Siarr, Witter-Towbars und
andere.
Pressekontakt:
mailto:EA-Press-Communication@westfalia-automotive.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182034/6286136
OTS: Westfalia-Automotive GmbH
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