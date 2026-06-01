OTS: Westfalia-Automotive GmbH / Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen ...

Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen Schuldenerlass und wird

von Forderungen im Zusammenhang mit der First Brands Group befreit

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Nach der erfolgreichen Abspaltung von der First Brands

Group im März 2026 hat die Westfalia-Automotive Group eine Transaktion

abgeschlossen, die zu einem Schuldenerlass für die Gesellschaften der Gruppe in

Höhe von rund 246 Millionen US-Dollar sowie zu einer vollständigen Freistellung

von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit der First Brands Group führt.

"Mit dieser Transaktion entsteht eine schuldenfreie Unternehmensgruppe, und die

Bilanzen von Westfalia-Automotive werden nachhaltig gestärkt - ein weiterer

bedeutender Meilenstein. Mit unserem klaren Fokus auf den Ausbau der Produktion

und die Weiterentwicklung unserer Kundenbetreuung sind wir hervorragend für

weiteres Wachstum aufgestellt. Als führende Anhängekupplungsmarke 'Made in

Europe' fühlen wir uns unseren Kunden und Partnern verpflichtet, die uns zur

Marktführerschaft verholfen haben. Unser gesamtes Team ist hochmotiviert, auf

dieser starken Basis weiter aufzubauen." - Michael Scott, Vorstandsmitglied,

Westfalia-Automotive Group

"Westfalia-Automotive startet aus einer Position der Stärke in dieses nächste

Kapitel. Eine wettbewerbsfähige Marke basiert auf engen und vertrauensvollen

Partnerschaften mit unseren Kunden, und wir sind fest entschlossen, eine

attraktive Pipeline neuer Produkte auf den Markt zu bringen. Unsere Teams an den

Standorten in Deutschland, Frankreich, Rumänien und Indien sind bereit, zu

produzieren, zu liefern und weiter zu wachsen, um die vielfältigen Anforderungen

unserer Partner im Kfz-Ersatzteilmarkt sowie der Kunden und Partner der

Erstausrüster" - Tomasz Sgaslik, Geschäftsführer, Westfalia-Automotive Group

Über Westfalia-Automotive Group

Westfalia-Automotive ist Marktführer in Europa und einer der weltweit führenden

Hersteller von Anhängerkupplungen und Fahrradträgern für Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge.

Das Unternehmen beliefert Automobilhersteller (OEMs), Großhändler und

Händlernetzwerke als führender Anbieter in den Segmenten Automotive und

Freizeit. Westfalia-Automotive bietet seinen Kunden herausragende Produkte und

Dienstleistungen, die das Engagement des Unternehmens für Marktführerschaft,

Innovation und operative Exzellenz widerspiegeln.

Die Mission des Unternehmens besteht darin, zukunftsorientierte Technologien zu

nutzen, um Premiumprodukte für Kunden zu entwickeln und bereitzustellen,

Mitarbeiter einzubinden und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.

Westfalia-Automotive vereint einige der bekanntesten Marken Europas in der

Anhängerbranche, darunter: Westfalia-Automotive, Siarr, Witter-Towbars und

andere.

Pressekontakt:

mailto:EA-Press-Communication@westfalia-automotive.com

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OTS: Westfalia-Automotive GmbH