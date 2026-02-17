|
OTS: Westfalia-Automotive GmbH / Gründung von Westfalia-Automotive Group
Gründung von Westfalia-Automotive Group
Rheda-Wiedenbrück (ots) - Das Unternehmen, einer der führenden europäischen
Hersteller von Anhänge- und Transportlösungen, gab heute die Gründung der
Westfalia-Automotive Group (vormals Horizon Global Europe) bekannt.
Mit dem gestrigen Datum, dem 16. Februar 2026, wurde eine
Übertragungsvereinbarung abgeschlossen (vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter
Bedingungen). Das Ergebnis dieser Vereinbarung ist die Gründung der
Westfalia-Automotive Group. Das Unternehmen befindet sich damit unter neuer
Führung und Eigentumsstruktur.
"Die Abspaltung und das Rebranding ermöglichen nicht nur den Erhalt von
Unternehmenswerten, sondern sichern vor allem tausende europäische Arbeitsplätze
in der Produktion sowie die Zukunft des Unternehmens, das seine Position als
Premiummarke in der Anhängerindustrie beibehält. Made in Europe! ", sagte
Michael Scott, Independent Director der Westfalia-Automotive Group.
Im Zuge dieser Transformation wird in den kommenden Wochen zudem ein neues
Markenbild in der gesamten Organisation eingeführt.
"Unsere Priorität als Erfinder der Anhängerkupplung und als europäischer
Hersteller ist ein herausragender Kundenservice sowie die Lieferung hochwertiger
Produkte. Wir konzentrieren uns darauf, das Vertrauen unserer Geschäftspartner
aufzubauen und eine neue Ära der Fertigungsqualität in der Automobilindustrie
einzuleiten", sagte Tomasz Sgaslik, General Manager der Westfalia-Automotive
Group.
Die Übertragungsvereinbarung bildet die Grundlage für den Neustart getrennt von
der First Brands Group und finalisiert die Schritte hin zu einem vollständig
unabhängigen Unternehmen, das durch die finanzielle Unterstützung wichtiger
Finanzierungspartner gestärkt wird.
Über Westfalia-Automotive Group (vormals Horizon Global Europe)
Westfalia-Automotive ist Marktführer in Europa und einer der weltweit führenden
Hersteller von Anhängerkupplungen und Fahrradträgern für Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge.
Das Unternehmen beliefert Automobilhersteller (OEMs), Großhändler und
Händlernetzwerke als führender Anbieter in den Segmenten Automotive und
Freizeit. Westfalia-Automotive bietet seinen Kunden herausragende Produkte und
Dienstleistungen, die das Engagement des Unternehmens für Marktführerschaft,
Innovation und operative Exzellenz widerspiegeln.
Die Mission des Unternehmens besteht darin, zukunftsorientierte Technologien zu
nutzen, um Premiumprodukte für Kunden zu entwickeln und bereitzustellen,
Mitarbeiter einzubinden und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.
Westfalia-Automotive vereint einige der bekanntesten Marken Europas in der
Anhängerbranche, darunter: Westfalia-Automotive, Siarr, Witter-Towbars und
andere.
